Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Yuzvendra Chahal Begging On Road Shikhar Dhawan Asking Question Vido Viral On Social Media Trending News

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:23 PM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मिडियावर भारताचे स्टार क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यंचहा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये चहल रस्त्याच्या बाजूला भीक मागत असल्याचे दिसून येत आहे.

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

चहल अन् धवनचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो- instagram )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

युझवेंद्र चहलचा भीक मागताना व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला व्हिडिओ 
शिखर धवन आणि चहलने केला मजेशीर व्हिडिओ

Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर युजवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू युजवेंद्र चहल आणि माजी सलामीवीर शिखर धवन हे त्याच्या मजेशीर स्वभावसाठी ओळखले जातात. त्यांचा सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यामध्ये युझवेंद्र चहल भीक मागत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

सोशल मिडियावर भारताचे स्टार क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यंचहा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये चहल रस्त्याच्या बाजूला भीक मागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावेळेस शिखर धवन त्याला काहीतरी ओरडत असल्याचे दिसून येत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य काय ते जाणून घेऊयात.

व्हायरल व्हिडिओत काय?

सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत युजवेंद्र चहल अत्यंत गरीब आणि लाचार चेहरा करून रस्त्याच्या कडेला बसला आहे असे दिसत अए. रस्त्याच्या कडेला बसून तो येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांकडे पैसे म्हणजेच भीक मागत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. तेवढ्यात त्या ठिकाणी शिखर धवन येतो. त्यावेळेस तो रस्त्यावर बसून लोकांकडे पैसे मागत आहेस तुला लाज वाटत नाही का असे चहला विचारतो. शिखर धवनच्या या प्रशाणावर चहलने खूप मजेशीर उत्तर दिले आहे. चहल धवनला ‘मग काय तुमच्या 10 रुपयांसाठी मी वेगळे ऑफिस उघडून बसू का? असे उत्तर दिले आहे. चहलचे हे उत्तर ऐकून धवनही निरुत्तर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shikhar Dhawan (@shikhardofficial)

हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र हा व्हिडिओ मजेशीर रील असल्याचे समोर आले आहे. सोशल मिडियावर चाहत्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ या दोघांनी तयार केल्याचे समोर आले आहे.

सर्वात मोठी बातमी! Team India ला धक्का; इंग्लंड अन् आयर्लंड दौऱ्याआधी ‘हा’ खेळाडू बाहेर, कारण काय?

नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएल 2026 मध्ये युझवेंद्र चहलने पंजाब किंग्जकडून गोलंदाजी केली. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 12 विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आहेत. सध्या तो भारतीय संघापासून दूर आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावरील त्याच्या मजेशीर रील्समुळे तो नेहमीच सोशल मिडियावर चर्चेत असल्याचे पाहायला मिळते.

Web Title: Yuzvendra chahal begging on road shikhar dhawan asking question vido viral on social media trending news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुलांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु? १० रुपयांच्या फ्रूटीत आढळला संशयास्पद काळा पदार्थ; व्हायरल VIDEO मुळे खळबळ
1

मुलांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु? १० रुपयांच्या फ्रूटीत आढळला संशयास्पद काळा पदार्थ; व्हायरल VIDEO मुळे खळबळ

IND vs AFG: रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार का? वनडे मालिकेपूर्वी फिटनेसबाबत आली सर्वात मोठी अपडेट!
2

IND vs AFG: रोहित शर्मा आणि हार्दिक पांड्या अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार का? वनडे मालिकेपूर्वी फिटनेसबाबत आली सर्वात मोठी अपडेट!

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral
3

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

Santacruz स्टेशनवर किळसवाणा प्रकार! ओव्हरब्रिजवरुन थेट रेल्वे ट्रॅकवर लघुशंका; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले
4

Santacruz स्टेशनवर किळसवाणा प्रकार! ओव्हरब्रिजवरुन थेट रेल्वे ट्रॅकवर लघुशंका; VIDEO पाहून नेटकरी संतापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..

प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..

Jun 09, 2026 | 04:24 PM
पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी

पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी

Jun 09, 2026 | 04:23 PM
निदा खान प्रकरणाचे सूत्रधार इम्तियाज जलील! त्यांना तात्काळ अटक करा; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा खळबळजनक आरोप

निदा खान प्रकरणाचे सूत्रधार इम्तियाज जलील! त्यांना तात्काळ अटक करा; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा खळबळजनक आरोप

Jun 09, 2026 | 04:23 PM
ग्रे मार्केटमध्ये शेअर्सची हवा! IPO रिलीज होण्याआधीच 152 रुपयांवर पोहोचला प्रीमियम; लिस्टिंगच्या वेळी मिळणार मोठा नफा?

ग्रे मार्केटमध्ये शेअर्सची हवा! IPO रिलीज होण्याआधीच 152 रुपयांवर पोहोचला प्रीमियम; लिस्टिंगच्या वेळी मिळणार मोठा नफा?

Jun 09, 2026 | 04:22 PM
करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

Jun 09, 2026 | 04:14 PM
MMRDA : मान्सूनपूर्व महा मुंबई मेट्रो अलर्ट मोडवर; २,४९६ सीसीटीव्ही अन् २अ, २ब, ७ आणि ९ मार्गिकांवर आराखडा लागू

MMRDA : मान्सूनपूर्व महा मुंबई मेट्रो अलर्ट मोडवर; २,४९६ सीसीटीव्ही अन् २अ, २ब, ७ आणि ९ मार्गिकांवर आराखडा लागू

Jun 09, 2026 | 04:11 PM
Mahabharat: महाभारतातील ‘ते’ 3 शाप आजही कलियुगात ठरते आहे खरे! काय आहे यामागील सत्य

Mahabharat: महाभारतातील ‘ते’ 3 शाप आजही कलियुगात ठरते आहे खरे! काय आहे यामागील सत्य

Jun 09, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें