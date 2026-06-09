करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

युझवेंद्र चहलचा भीक मागताना व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला व्हिडिओ
शिखर धवन आणि चहलने केला मजेशीर व्हिडिओ
Viral Video: सध्या सोशल मिडियावर युजवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू युजवेंद्र चहल आणि माजी सलामीवीर शिखर धवन हे त्याच्या मजेशीर स्वभावसाठी ओळखले जातात. त्यांचा सध्या एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. यामध्ये युझवेंद्र चहल भीक मागत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
सोशल मिडियावर भारताचे स्टार क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल आणि शिखर धवन यंचहा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये चहल रस्त्याच्या बाजूला भीक मागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावेळेस शिखर धवन त्याला काहीतरी ओरडत असल्याचे दिसून येत आहे. या व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य काय ते जाणून घेऊयात.
व्हायरल व्हिडिओत काय?
सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत युजवेंद्र चहल अत्यंत गरीब आणि लाचार चेहरा करून रस्त्याच्या कडेला बसला आहे असे दिसत अए. रस्त्याच्या कडेला बसून तो येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांकडे पैसे म्हणजेच भीक मागत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. तेवढ्यात त्या ठिकाणी शिखर धवन येतो. त्यावेळेस तो रस्त्यावर बसून लोकांकडे पैसे मागत आहेस तुला लाज वाटत नाही का असे चहला विचारतो. शिखर धवनच्या या प्रशाणावर चहलने खूप मजेशीर उत्तर दिले आहे. चहल धवनला ‘मग काय तुमच्या 10 रुपयांसाठी मी वेगळे ऑफिस उघडून बसू का? असे उत्तर दिले आहे. चहलचे हे उत्तर ऐकून धवनही निरुत्तर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
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हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र हा व्हिडिओ मजेशीर रील असल्याचे समोर आले आहे. सोशल मिडियावर चाहत्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी हा व्हिडिओ या दोघांनी तयार केल्याचे समोर आले आहे.
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नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएल 2026 मध्ये युझवेंद्र चहलने पंजाब किंग्जकडून गोलंदाजी केली. त्याने आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 12 विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आहेत. सध्या तो भारतीय संघापासून दूर आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावरील त्याच्या मजेशीर रील्समुळे तो नेहमीच सोशल मिडियावर चर्चेत असल्याचे पाहायला मिळते.