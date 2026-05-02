Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Gpt 55 Cyber Ai Model Will Launch On 5 Th May At Openai Event Sam Altman Shared X Post Tech News Marathi

हॅकर्सची झोप उडणार! नवं GPT-5.5 सायबर AI मॉडेल लाँचसाठी सज्ज, Sam Altman यांची मोठी घोषणा

एआय जगतात पुन्हा एकदा मोठा धमाका होणार आहे. टेक कंपनी OpenAI हा धमाका करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. कंपनी येत्या 3 दिवसांत नवं GPT-5.5 सायबर AI एआय मॉडेल लाँच करणार आहे. यासाठी ईव्हेंट आयोजित केला आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 11:06 AM
हॅकर्सची झोप उडणार! नवं GPT-5.5 सायबर AI मॉडेल लाँचसाठी सज्ज, Sam Altman यांची मोठी घोषणा

हॅकर्सची झोप उडणार! नवं GPT-5.5 सायबर AI मॉडेल लाँचसाठी सज्ज, Sam Altman यांची मोठी घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • OpenAI चे सिईओ सॅम अल्टमॅन यांनी GPT-5.5 Cyber मॉडेल लाँच करण्याची घोषणा केली आहे.
  • नवीन मॉडेल लिमिटेड रिलीज फॉर्मेटमध्ये सादर होण्याची शक्यता आहे.
  • 5 मे रोजी होणाऱ्या खास इव्हेंटमध्ये GPT-5.5 Cyber चे फीचर्स आणि क्षमता अधिकृतपणे समोर येऊ शकतात.
OpenAI चे सिईओ सॅम अल्टमॅन यांनी लेटेस्ट GPT-5.6 सायबर एआय मॉडेल लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत त्यांनी त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट देखील शेअर केली आहे. लाँच केले जाणारे नवीन GPT-5.6 सायबर एआय मॉडेल यापूर्वी लाँच केलेल्या GPT-5.4 सायबर मॉडेलची जागा घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या नव्या मॉडेलबाबत अद्याप जास्त माहिती शेअर करण्यात आली नाही. असं सांगितलं जात आहे की, लिमिटेड रिलीज फॉर्मेटमध्ये नवं एआय मॉडेल सादर केलं जाणार आहे. कंपनी लाँच करणार असलेल्या नव्या मॉडेलची स्पर्धा थेट अँथ्रोपिकच्या क्लॉड मिथोससोबत होणार आहे.

Free Fire Max: टास्क पूर्ण करा आणि मिळवा धमाकेदार रिवॉर्डस… गेममधील नवीन ईव्हेंट तुमच्यासाठी ठरणार खास, वाचा सविस्तर

एक्सवर पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

सॅम अल्टमॅन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत सायबर डिफेंडर मॉडेल जीपीटी-5.5 सायबर लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनी 5 मे रोजी एका खास ईव्हेंटचे आयोजन करणार आहे. ज्याचे नाव GPT-5.5 “पार्टी” असं असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये हे मॉडेल अधिकृतपणे सर्वांसाठी लाँच केले जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे. ओपनएआयने सांगितलं आहे की, यूजर्सना साइनअप करून ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. अशी आशा आहे की, या ईव्हेंटमध्ये कंपनी जीपीटी-5.5 सायबरबाबतचे काही फीचर्स सांगू शकते.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

या नव्या मॉडेलबाबत सध्या कंपनीने जास्त माहिती शेअर केली नाही. सॅम अल्टमॅन यांनी अर्ली एक्सेस रोलआउटबाबत सांगितलं आहे की, सायबरसुरक्षेसाठी विश्वसनीय प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण इकोसिस्टम आणि सरकारसोबत मिळून काम करू.

एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सॅम अल्टमॅन यांनी लिहीले आहे की, आम्ही येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या सायबर संरक्षकांसाठी GPT-5.5-सायबर, या अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा मॉडेलची अंमलबजावणी सुरू करत आहोत. सायबरसाठी विश्वसनीय प्रवेश निश्चित करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण परिसंस्था आणि सरकारसोबत मिळून काम करू; आम्हाला कंपन्या/पायाभूत सुविधांना वेगाने सुरक्षित करण्यास मदत करायची आहे.

Instagram Edits चा धमाका! 1 वर्ष पूर्ण होताच पडणार नव्या फीचर्सचा पाऊस, एडीटींग होणार आणखी मजेदार

ओपनएआईने यापूर्वी जेव्हा GPT-5.4 सायबर मॉडेल लाँच केले होते, त्यावेळी सांगितलं होतं, की संबंधित मॉडेल संबंधित मॉडेल सायबर सिक्योरिटीसाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. मालवेअरच्या शक्यता, त्रुटी आणि इतर सुरक्षा यांचा विश्लेषण करण्यासाठी संकलित सॉफ्टवेअरमधील बायनरी रिव्हर्स इंजिनिअरिंग क्षमतेचा वापर करत असे. ओपनएआयने सांगितले की, या मॉडेलच्या चाचणीसाठी सॉफ्टवेअरच्या सोर्स कोडमध्ये प्रवेश करण्याची देखील आवश्यकता नाही.

Web Title: Gpt 55 cyber ai model will launch on 5 th may at openai event sam altman shared x post tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 11:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन
1

Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच
2

तंत्रज्ञान क्षेत्रात HP चा धमाका! भारतात 20 हून अधिक नवीन AI उत्पादने लाँच

Robot Fighting : आता मैदानात रोबोट्स भिडणार! एकमेकांचे मुडदे पाडण्यासाठी रिंगणात उतरले रोबोट पैलवान; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…
3

Robot Fighting : आता मैदानात रोबोट्स भिडणार! एकमेकांचे मुडदे पाडण्यासाठी रिंगणात उतरले रोबोट पैलवान; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

Mother’s Day 2026: यंदाच्या मदर्स डेनिमित्त आईला द्या डिजिटल सरप्राइज! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा खास AI फोटो
4

Mother’s Day 2026: यंदाच्या मदर्स डेनिमित्त आईला द्या डिजिटल सरप्राइज! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा खास AI फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

‘व्हीआयपीं’च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM