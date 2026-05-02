Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vivah Muhurat: मुहूर्त बाजूला, ट्रेंडला प्राधान्य! हरवत चाललेला पारंपरिक लग्नसोहळा अन् चुकत असलेला मुहूर्त

Marriage Traditions Maharashtra: लग्नसोहळ्यांना पारंपरिक उत्साहाची उधाण येते. मात्र आधुनिक ट्रेंड्स जसे प्री-वेडिंग शूट, मेहंदी आणि ब्रायडल मेकअप यामुळे लग्नाच्या मुहूर्ताच्या वेळेत उशीर होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 10:29 AM
मुहूर्त बाजूला, ट्रेंडला प्राधान्य! हरवत चाललेला पारंपरिक लग्नसोहळा अन् चुकत असलेला मुहूर्त

मुहूर्त बाजूला, ट्रेंडला प्राधान्य! हरवत चाललेला पारंपरिक लग्नसोहळा अन् चुकत असलेला मुहूर्त

Follow Us:
Follow Us:
  • मुहूर्त बाजूला, ट्रेंडला प्राधान्य
  • हरवत चाललेला पारंपरिक लग्नसोहळा अन् चुकत असलेला मुहूर्त
  • संपूर्ण लग्नसोहळ्याचं वेळापत्रक विस्कळीत
नवी मुंबई : चैत्र–वैशाख महिना सुरू झाला की कोळी-आगरी समाजात लग्नसराईला उत्साहाची खरी सुरुवात होते. आनंद, आपुलकी आणि पारंपरिक रुढींचा सुंदर संगम असलेले हे लग्नसोहळे समाजाच्या सांस्कृतिक वैभवाची साक्ष देतात. साखरपुड्यापासून हळदी, वरमाई आणि वरातीपर्यंत प्रत्येक विधीमध्ये खास पारंपरिक रंग पाहायला मिळतो. काळानुरूप या सोहळ्यांमध्ये नवे ट्रेंडही सामील झाले आहेत, मात्र या बदलांसोबत वेळेचं भान मात्र काही प्रमाणात हरवत चालल्याचं चित्र दिसत आहे.

भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही शुभ कार्यासाठी ‘मुहूर्त’ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. लग्नाचा दिवस आणि वेळ ठरवताना विशेष काळजी घेतली जाते. पण अलीकडच्या काळात मेहंदी, प्री-वेडिंग फोटोशूट, ब्रायडल मेकअप, विविध पोशाख आणि सोशल मीडियासाठी खास क्षण टिपण्यावर अधिक वेळ दिला जातो. परिणामी, ५.३० वाजता असलेला मुहूर्त अनेकदा ७-८ वाजेपर्यंत पुढे ढकलला जातो.

नीट परीक्षेमुळे रविवारी दिवसा मेगाब्लॉक रद्द! शनिवारी-रविवारी मध्यरात्री मध्य व पश्चिम रेल्वेवर विशेष ब्लॉक; लोकल सेवांवर परिणाम

यामुळे संपूर्ण लग्नसोहळ्याचं वेळापत्रक विस्कळीत होतं. लग्नानंतर पुन्हा रिसेप्शनसाठी वेगळी तयारी, फोटोसेशन यासाठी तासन्‌तास खर्च होतो. पाहुण्यांना वाट पाहून कंटाळा येतो आणि अनेकदा ते निघून जातात. शेवटी वरात मध्यरात्रीनंतर किंवा पहाटेच्या सुमारास निघते. काही ठिकाणी तर वरात पहाटे ४ ते ६ वाजेपर्यंत पोहोचल्याची उदाहरणंही समोर आली आहेत.

पूर्वीच्या परंपरेनुसार, “सुन ही घरची लक्ष्मी” मानली जात असल्यामुळे वरात मध्यरात्रीपूर्वीच घरी यावी, असा समज होता. संध्याकाळच्या सुमुहूर्तात लक्ष्मीचं आगमन होतं, या श्रद्धेवर आधारित ही प्रथा होती. मात्र आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत ही भावना मागे पडताना दिसते.

यासोबतच एक महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दाही समोर येतो. मध्यरात्री किंवा पहाटे वाजत-गाजत निघणाऱ्या वरातींमुळे परिसरातील नागरिक, जेष्ठ व्यक्ती, रुग्ण, तसेच अभ्यास करणारे विद्यार्थी यांना त्रास सहन करावा लागतो. आनंद साजरा करताना इतरांच्या सोयीचाही विचार होणं तितकंच आवश्यक आहे.

उशिरा निघणाऱ्या वरातींची काही प्रमुख कारणे

  • ठरलेल्या मुहूर्तावर लग्न न लागणे
  • कार्यक्रम वेळेपेक्षा २–३ तास उशिरा सुरू होणे
  • धार्मिक विधींपेक्षा दिखावा आणि सोशल मीडियाला अधिक प्राधान्य
  • मेकअप, एंट्री, फोटोशूट यावर अधिक वेळ खर्च
  • लग्नानंतर रिसेप्शनसाठी वेगळी तयारी
  • फॅमिली आणि स्टेज फोटोसेशनमुळे वाढलेला विलंब
हे चित्र बदलण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न आवश्यक नाहीत. थोडंसं नियोजन, वेळेचं भान आणि परंपरांना योग्य मान दिल्यास लग्नसोहळे अधिक सुंदर, शिस्तबद्ध आणि सर्वांसाठी आनंददायी होऊ शकतात.

आनंद साजरा करताना समाजाचं भान ठेवणं हीच खरी परंपरा आहे. बदलत्या काळासोबत नवीन गोष्टी स्वीकारताना आपल्या संस्कृतीतील मूल्यं जपणंही तितकंच गरजेचं आहे. समाजहिताचा विचार करून प्रत्येकाने याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास, आनंदाचा हा सोहळा खऱ्या अर्थाने सर्वांच्या मनात आनंद निर्माण करणारा ठरेल…!

Maharashtra Weather: विजांचा कडकडाट अन् ढगांचा गडगडाट; राज्यावर दुहेरी संकट, पुढील काही तास धोक्याचे, काय आहे IMD चा अंदाज?

Web Title: Koli agri weddings trend delay muhurta modern customs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
3

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
4

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM