Detective Dhananjay सिरीज का पहावी, 5 कारणं; तुमचा विकेंड करेल स्पेशल

Zee5 Marathi वर एक नवी रहस्यमयी सिरीज आली आहे आणि ती नक्की का पहायला हवी याची ५ कारणं आम्ही तुम्हाला सांगतोय. या विकेंडला काय पहायचे असा विचार करत असाल तर नक्की वाचा

Updated On: May 02, 2026 | 10:25 AM
डिटेक्टिव्ह धनंजय नक्की का पहावा

  • मराठी प्रेक्षकांसाठी खास मेजवानी
  • विकेंडला पाहू शकता डिटेक्टिव्ह धनंजय 
  • आदिनाथ आणि पुष्कराज यांची जोडी 
‘डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल’ ही एक उत्कंठावर्धक मराठी थ्रिलर मालिका आहे जी शांत दिसणाऱ्या शिरगाव गावात घडणाऱ्या गुंतागुंतीच्या खून प्रकरणावर आधारित आहे. एक हुशार आणि वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारा डिटेक्टिव्ह या प्रकरणाचा तपास करत असताना अनेक रहस्ये, फसवणूक आणि लपलेले हेतू उलगडत जातात. जिथे प्रत्येक जण संशयित आहे असे दाखविण्यात आले आहे. 

दिग्दर्शक श्रीरंग गोडबोले यांच्या दिग्दर्शनाखाली, आदिनाथ कोठारे डिटेक्टिव्ह धनंजयच्या भूमिकेत तर पुष्कराज चिरपुटकर त्याचा विश्वासू सहकारी छोटूच्या भूमिकेत दिसतो. इंडियन मॅजिक आय आणि स्टोरीटेलर्स नुक यांच्या निर्मितीतील ही मालिका १ मे २०२६ पासून मराठी ZEE5 वर प्रीमियर झाली आहे आणि या विकेंडला तुम्ही जर काय पहायचे हा विचार करत असाल तर ही सिरीज तुम्ही नक्कीच पाहू शकता. आता ही सिरीज का पहावी असा जर प्रश्न असेल तर आम्ही तुम्हाला ५ कारणं सांगतो. 

रहस्य ठेवते गुंतवून

यातील उत्कंठावर्धक रहस्याचे धागे जे तुम्हाला सतत गुंतवून ठेवतात. तुम्ही पुढे काय होणार याचा सतत विचार करत राहता. एकामधून एक असे धागे इतके गुंतले आहेत की तुम्ही एकदा पहायला घेतल्यानंतर हातातून तुमचा मोबाईल वा टॅब खाली ठेवणारच नाही. यातील खुनाचे रहस्य हे एकेका भागानुसार उलगडत जाते. प्रत्येक सुगावा नवीन प्रश्न निर्माण करतो आणि प्रेक्षकांना संशयाच्या जाळ्यात अधिक खोल ओढतो. कथा अशी रचलेली आहे की तुम्ही प्रत्येक पात्र आणि त्यांच्या हेतूंवर वारंवार संशय घ्याल.

आदिनाथचं काम 

वेगळ्या धाटणीचा हुशार डिटेक्टिव्ह डिटेक्टिव्ह धनंजय आपल्या तीक्ष्ण निरीक्षणशक्ती आणि अनोख्या पद्धतींसाठी ओळखला जातो. तो केवळ पुराव्यांवर अवलंबून राहत नाही, तर तो माणसं, परिस्थिती आणि शांतताही वाचतो. त्याच्या विचारांची साखळी जोडताना पाहणं प्रेक्षकांसाठी खूप रोचक ठरतं आणि ही भूमिका आदिनाथने अगदी सहजरित्या निभावली आहे. आदिनाथ आपण खरा डिटेक्टिव्ह आहोत हे नक्कीच प्रेक्षकांना योग्य भासवून देतोय. 

चित्रीकरण कमाल

छोट्या गावाची पार्श्वभूमी, मोठी रहस्ये शिरगाव हे गाव वरकरणी शांत वाटत असलं तरी त्याच्या आड अनेक गुपितं दडलेली आहेत आणि हे चित्रीकरणातून खूपच चांगले दाखवून दिले आहे. ही पार्श्वभूमी कथेला एक वेगळं वातावरण देते, जिथे प्रत्येक संवादात काहीतरी अर्थ दडलेला वाटतो. शांत ठिकाणीही किती काळोख दडलेला असू शकतो याची जाणीव करून देते. या चित्रीकरणामुळेच एक वेगळे वातावरण प्रेक्षकांना अनुभवता येते. 

पुष्कराज – आदिनाथची केमिस्ट्री

कथेला पुढे नेणारी प्रभावी जोडी धनंजय आणि छोटू यांची केमिस्ट्री कथेला अधिक रोचक बनवते. धनंजयच्या तल्लख बुद्धीला छोटूची जमिनीवरची समज साथ देते. त्यांच्या नात्यामुळे तपास अधिक स्तरित आणि आकर्षक वाटतो. या दोन्ही भूमिका आदिनाथ आणि पुष्कराज यांनी मस्त निभावल्या आहेत आणि दोघांचेही संवादाचे टायमिंग कमाल आहे. मराठी प्रेक्षकांना नक्कीच ही जोडी आवडेल आणि पुन्हा पुन्हा एकत्र पहायलाही आवडेल. 

कथा विचार करायला लावेल 

विचार करायला लावणारी रहस्यकथा ही मालिका फक्त बघण्यापुरती नाही, तर तुम्हालाही विचार करायला लावते. कथा पुढे सरकत असताना तुम्हीही सुगावे जोडण्याचा आणि स्वतःचे अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करता. हा अनुभव केवळ रहस्य सोडवण्याचा नाही, तर त्या प्रवासाचा आहे.

उत्कृष्ट कथा, दमदार अभिनय आणि प्रभावी पार्श्वभूमी यामुळे डिटेक्टिव्ह धनंजय – रहस्यजाल ही एक खिळवून ठेवणारी मालिका ठरते. ही अशी रहस्यकथा आहे जी फक्त उलगडत नाही तर तुम्हाला पूर्णपणे गुंतवून ठेवते. त्यामुळे या विकेंडसाठी नक्कीच तुम्हाला एक चांगला अनुभव घेता येईल. 

