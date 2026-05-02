मृत्यूशी झुंज! महाकाय शार्कने केला सर्फरचा पाठलाग; काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

3 Idiots स्टाईलमध्ये स्पीच! आफ्रिकन विद्यार्थ्याच्या भाषणाने विद्यार्थी प्रेक्षक हसून लोटपोट, Video Viral
अनेकांना या थरारक लाटांवर सर्फिंग करण्याची खूप आवड असते. पण कल्पना करा तुम्ही सर्फिंग करत आहात आणि अचानक शार्कने तुमचा पाठलाग सुरु केला तर? हा विचार करुनच अंगावाटर काटा आला असेल? अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात दोन मित्रांसोबत असेच काहीसे घडले आहे. दोन मित्र समुद्रात सर्फिंगचा आनंद घेत होते. यावेळी एका महाकाय शार्कने त्यांचा पाठलाग केला आहे.
सुरुवातीला या मित्रांनी डॉल्फिन समजून याकडे दुर्लक्ष केले. पण काही वेळाने शार्क असल्याचे कळताच त्यांचा थरकाप उडाला होता. हा अनुभव कॅमेरात दोन्ही मित्रांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या सेल्फी स्टीक कॅमेरात कैद केला आहे. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की महाकाय शार्क जवळपास ५ मिनिटे त्यांचा पाठलाग करत आहे. दोन्ही मित्रांचा चांगलाच थरकाप उडाला होता.
शार्क टॅविस बोइस नावाच्या सर्फरच्या अगदी जवळ आहे. यावेळी त्यांच्या मित्र टाकेडा आपल्या मित्राला धीर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घाबरुन न जाण्यास सांगत आहेत. काही वेळाने शार्क तिथून निघून गेल्यावर दोघांनीही सुटकेचा श्वास सोडला.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म युट्यूबवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे. पण काही लोकांनी याला एआयने तयार केले असल्याचे म्हटले आहे. परंतप नॅशनल ओशॅनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅमिनिस्ट्रेशन च्या तज्ज्ञांनी ही खरी शार्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या व्हिडिओला Friendly Shark Chasing असे नाव देण्यात आले आहे. परंतु हा अनुभव अत्यंत थरारक आणि आयुष्यात कधीही विसरात न येण्यासारखा असल्याचे या मित्रांनी म्हटले आहे.
शेवटी बाप तो! मुलाला वाचवण्यासाठी वडिलांनी रेल्वे रुळावर मारली उडी, ट्रेनचे 8 डबे अंगावरुन गेले; थरारक Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.