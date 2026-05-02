मृत्यूशी झुंज! महाकाय शार्कने केला सर्फरचा पाठलाग; काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO VIRAL

Shark Chasing Man : सोशल मीडियावर एक थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका महाकाय शार्कने जवळपास ५ मिनिटं दोन मित्रांचा पाठलाग केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 10:38 AM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • १३ फुट महाकाय शार्कने केला सर्फरचा पाठलाग
  • काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO
  • एआय असल्याचा नेटकऱ्यांचा दावा
Shark Chasing Man While Surfing Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ असे असतात पाहून हसू आवरणे कठीण होऊन जातात. तर काही व्हिडिओ पाहून काळजाचा थरकाप उडतो. सध्या असाच एक थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. एका महाकाय शार्कने सर्फरचा थरारक पाठलाग केला आहे.

नेमकं काय घडलं ?

अनेकांना या थरारक लाटांवर सर्फिंग करण्याची खूप आवड असते. पण कल्पना करा तुम्ही सर्फिंग करत आहात आणि अचानक शार्कने तुमचा पाठलाग सुरु केला तर? हा विचार करुनच अंगावाटर काटा आला असेल? अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात दोन मित्रांसोबत असेच काहीसे घडले आहे. दोन मित्र समुद्रात सर्फिंगचा आनंद घेत होते. यावेळी एका महाकाय शार्कने त्यांचा पाठलाग केला आहे.

सुरुवातीला या मित्रांनी डॉल्फिन समजून याकडे दुर्लक्ष केले. पण काही वेळाने शार्क असल्याचे कळताच त्यांचा थरकाप उडाला होता. हा अनुभव कॅमेरात दोन्ही मित्रांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या सेल्फी स्टीक कॅमेरात कैद केला आहे.  यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की महाकाय शार्क जवळपास ५ मिनिटे त्यांचा पाठलाग करत आहे. दोन्ही मित्रांचा चांगलाच थरकाप उडाला होता.

शार्क टॅविस बोइस नावाच्या सर्फरच्या अगदी जवळ आहे. यावेळी त्यांच्या मित्र टाकेडा आपल्या मित्राला धीर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घाबरुन न जाण्यास सांगत आहेत. काही वेळाने शार्क तिथून निघून गेल्यावर दोघांनीही सुटकेचा श्वास सोडला.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म युट्यूबवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे. पण काही लोकांनी याला एआयने तयार केले असल्याचे म्हटले आहे. परंतप नॅशनल ओशॅनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅमिनिस्ट्रेशन च्या तज्ज्ञांनी ही खरी शार्क असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या व्हिडिओला Friendly Shark Chasing असे नाव देण्यात आले आहे. परंतु हा अनुभव अत्यंत थरारक आणि आयुष्यात कधीही विसरात न येण्यासारखा असल्याचे या मित्रांनी म्हटले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

