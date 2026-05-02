Iran War : ‘आता युरोपची सुरक्षा त्यांच्याच हाती!’ ट्रम्प यांची जर्मनीतून 5000 सैनिक मागे घेण्याची घोषणा; EU आणि NATOमध्ये मतभेद

US Germany troop withdrawal 2026 : जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रातून एक अतिशय मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जर्मनीला मोठा धक्का देत, तिथून सुमारे ५,००० अमेरिकन सैनिक मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पेंटागॉनने शुक्रवारी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, पुढील सहा ते बारा महिन्यांत ही माघार पूर्ण केली जाईल. इराण-अमेरिका युद्धाच्या मुद्यावरून युरोपियन मित्र राष्ट्रांसोबत, विशेषतः जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्याशी वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा राजकीय आणि लष्करी निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संपूर्ण वादाची सुरुवात अमेरिकेच्या इराणविरुद्धच्या युद्धातून झाली आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हवाई हल्ले केले होते, ज्यानंतर जागतिक तेल बाजारात आणि जागतिक राजकारणात मोठा संघर्ष सुरू झाला. अलीकडेच जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ यांनी एका भाषणात अमेरिकेच्या इराण धोरणावर कडाडून टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, अमेरिकेचे इराण प्रकरणात कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही आणि इराणने अमेरिकेला ‘अपमानित’ केले आहे. मेर्झ यांच्या या विधानामुळे चिडलेल्या ट्रम्प यांनी जर्मनीवर निशाणा साधला आणि सैन्य मागे घेण्याची धमकी दिली, जी आता प्रत्यक्षात आली आहे.
ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, जर्मनीच्या चॅन्सेलरचे हे वक्तव्य अत्यंत अनुचित आणि गैरमदत करणारे होते. त्यामुळेच अमेरिकेने युरोपमधील आपल्या लष्करी उपस्थितीचा फेरविचार करत हे पाऊल उचलले आहे.
जर्मनी हा युरोपमध्ये अमेरिकेचा सर्वात मोठा लष्करी तळ असलेला देश आहे. सध्या जर्मनीमध्ये सुमारे ३६,००० अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत. त्यापैकी ५,००० सैनिकांची माघार म्हणजे एकूण उपस्थितीच्या १४ टक्के भाग कमी होईल. यामध्ये प्रामुख्याने एका ब्रिगेड कॉम्बॅट टीमचा आणि आगामी काळात युरोपमध्ये तैनात होणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या तोफखान्याचा (Long-range fires battalion) समावेश आहे.
जर्मनीमध्येच अमेरिकेच्या युरोपियन कमांड (US EUCOM) आणि आफ्रिकन कमांडची (US AFRICOM) मुख्यालये आहेत. याव्यतिरिक्त, रामस्टाईन हवाई तळ (Ramstein Air Base) आणि लँडस्टुहल प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र (Landstuhl Regional Medical Center), जेथे युद्धातील जखमींवर उपचार केले जातात, हे सर्व जर्मनीमध्येच स्थित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम जागतिक स्तरावर अमेरिकन शक्तीच्या प्रदर्शनावर आणि संरक्षणावर होऊ शकतो. पेंटागॉनच्या प्रवक्त्यांच्या मते, हे सैनिक मायदेशात परत आणले जाऊ शकतात किंवा इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशात तैनात केले जाऊ शकतात.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हाऊस फॉरेन अफेअर्स कमिटीचे रँकिंग मेंबर ग्रेगरी मीक्स यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे स्वतःच्या वैयक्तिक रागाला राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा जास्त महत्त्व देत आहेत. अशा निर्णयामुळे अमेरिका आणि त्यांच्या नाटो मित्र राष्ट्रांमधील संबंधांना मोठा तडाखा बसू शकतो. युक्रेनमधील रशियन आक्रमकतेच्या काळात युरोपमध्ये अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती कमी करणे, थेट रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना फायदा मिळवून देण्यासारखे असल्याचेही काही डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी म्हटले आहे.
🚨MERZ’S “HUMILIATION” JAB JUST COST GERMANY 5,000 AMERICAN GUARDIANS: Trump’s Epic Pivot Pulls Troops from the Rhine — Europe’s Free Ride Ends Now! From the ruins of 1945 to the ramparts of the Cold War, American forces have stood as Germany’s shield for eight decades —… pic.twitter.com/5uwJ2Ke43p — Tony Seruga (@TonySeruga) May 1, 2026
तसेच, ट्रम्प यांनी जर्मनीला इशारा दिला आहे की, त्यांनी युरोपमधील इतर समस्यांकडे लक्ष देण्यापेक्षा स्वतःच्या देशातील समस्या सोडवण्यावर आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यावर भर दिला पाहिजे. ट्रम्प यांनी जर्मनीवर इमिग्रेशन आणि ऊर्जेच्या समस्येवरूनही टीका केली आहे.
या तणावाचा फटका केवळ लष्करी क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसत आहे. अमेरिकेने युरोपियन युनियनच्या कार्सवरील आयात शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. इराण युद्धाच्या ताणामुळे युरोपमध्ये ऊर्जेचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि जर्मनीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
इतिहास पाहता, ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही जर्मनीमधून ९,५०० सैनिक मागे घेण्याची धमकी दिली होती. परंतु, २०२१ मध्ये जो बायडेन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ती योजना रद्द करण्यात आली होती. आता ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यामुळे युरोपला स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच घेण्याची वेळ आली आहे.
Ans: अमेरिकेने पुढील ६ ते १२ महिन्यांत जर्मनीतून सुमारे ५,००० सैनिक मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
Ans: इराणविरुद्धच्या अमेरिकेच्या युद्धावर जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ यांनी केलेल्या टीकेमुळे ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
Ans: जर्मनीमध्ये रामस्टाईन हवाई तळ आणि लँडस्टुहल प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रासह युरोपियन कमांडचे मुख्यालय आहे.