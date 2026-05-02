भाईंदरमध्ये RTO ची धडक कारवाई! ५६५ रिक्षाचालक मराठीत नापास; ३,४४३ रिक्षांची केली तपासणी

मीरा-भाईंदरमध्ये रिक्षाचालकांवर करण्यात आलेल्या तपासणी मोहिमेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 10:54 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • तपासणीत शेकडो चालकांना आवश्यक भाषेचे ज्ञान नसल्याचे आढळले
  • परवाने देताना प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा संशय व्यक्त
  • काही कागदपत्रांबाबत अनियमिततेचे आरोप समोर आले
मीरा-भाईंदर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शहरातील रिक्षाचालकांविरोधात व्यापक तपासणी मोहीम राबवली असून, या कारवाईत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एकूण ३ हजार ४४३ रिक्षांच्या परमिट व लायसन्सची तपासणी करण्यात आली असता, तब्बल ५६५ रिक्षाचालकांना मराठी भाषा बोलता येत नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ही माहिती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रसाद नलवडे यांनी २८ एप्रिल रोजी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यात रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी भाषा येणे बंधनकारक असताना एवढ्या मोठ्या संख्येने चालकांना मराठी येत नसल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे परवाने

दरम्यान, मराठी न येणाऱ्या चालकांना बॅज, परमिट व लायसन्स कशाच्या आधारे देण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे रिक्षा परवाने मिळत असल्याची चर्चा असताना आरटीओ प्रशासनाने मात्र तपासणीत कोणतेही बोगस बैंज, परमिट किंवा लायसन्स आढळून आले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दोषीवर कठोर कारवाईची मागणी

या सर्व प्रकारामुळे रिक्षा बेंज, परमिट व लायसन्स बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मिळविण्यात आल्याची शक्यता बळावली आहे. माहिती अधिकारातून – मिळालेल्या कागदपत्रामध्ये खाडाखोड करून एकाच – नोंदणी क्रमांकाचे अनेक जन्मदाखले तयार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या – प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई – करावी तसेच संशयित बॅज, परमिट व लायसन्स – तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी समाजसेवक निलेश फापाळे यांनी केली आहे.

अनेकांकडे एकाच क्रमांकाचे जन्मदाखले

रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य असून, राज्यातील किमान १५ वर्षाच्या वास्तव्याचा पुरावा, शाळा सोडल्याचा दाखला, जन्मदाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड व वीजबिल सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, अनेक चालकांनी एकाच नोंदणी क्रमांकाचे जन्मदाखले सादर करून बेकायदेशीररीत्या वास्तव्याचे दाखले मिळवल्याचे समोर आले आहे. हे दाखले भाईंदर येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयातून नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आल्याची माहितीही पुढे आली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 02, 2026 | 10:20 AM

