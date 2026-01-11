Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WhatsApp Update: लो-लाइटमध्येही मिळणार चांगली व्हिडीओ क्वालिटी, मेसेजिंग अ‍ॅपमधील हे फीचर आत्ताच करा ऑन

WhatsApp Tips: मेसेजिंगसोबतच व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर व्हिडीओ कॉलिंगसाठीही केला जातो. यूजर्स व्हॉट्सअ‍ॅवर कुटूंबियांना, मित्रांना व्हिडीओ कॉल करतात. व्हिडीओ कॉलची क्वालिटी अधिक चांगली कशी करायची तुम्हाला माहिती आहे का?

Updated On: Jan 11, 2026 | 11:15 AM
  • मेसेजिंगव्यतिरिक्त व्हॉट्सअ‍ॅपचे इतर अनेक फायदे
  • व्हिडीओ कॉल दरम्यान करू शकता मजेदार फीचर्सचा वापर
  • लो लाईट मोडचा वापर करून वाढेल व्हिडीओ कॉलची क्वालिटी
जगातील करोडो लोकं मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करतात. पर्सनल आणि प्रोफेशनल अशा दोन्ही कामांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर केला जातो. कधी आपल्या मित्रांना पार्टीचं ठिकाण सांगण्यासाठी मेसेज केला जातो तर कधी कुटुंबातील व्यक्तिंची विचारपुस करण्यासाठी मेसेज केला जातो. तसेच ऑफीसमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये डॉक्युमेंट्स आणि फाईल्स शेअर करण्यासाठी देखील व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर केला जातो. पण व्हॉट्सअ‍ॅपचा एवढाच आहे का? सोशल मीडिया अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर केवळ मेसेज करण्यासाठी किंवा फाईल्स आणि डॉक्युमेंट्स शेअर करण्यासाठी केला जात नाही. तर व्हॉट्सअ‍ॅपवर व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल करणाऱ्या यूजर्सची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे.

Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

व्हिडीओ कॉलदरम्यान वापरा लो लाईट मोड

यूजर्स त्यांच्या कुटूंबातील व्यक्तींना, मित्रांना व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल करत असतात. तुम्ही देखील व्हॉट्सअ‍ॅपच्या व्हिडीओ कॉल फीचरचा सतत वापर करत असाल तर यामध्ये उपलब्ध असलेल्या लो लाईट फीचरबद्दल तुम्हाला माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे. अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध असलेल्या लो लाईट मोडचा उद्देश व्हिडीओ कॉलची क्वालिटी अधिक चांगली बनवणं असा आहे. ज्यामुळे तुम्ही समोरील व्यक्तिला आणि समोरील व्यक्ति तुम्हाला अगदी स्पष्टपणे पाहू शकते. असे अनेक यूजर्स आहेत जे व्हिडीओ कॉल फीचर तर वापरतात पण अद्यापही त्यांना लो-लाइट मोडबद्दल माहिती नाही. तुम्ही देखील व्हिडीओ कॉलवर लो लाईट मोडचा वापर करू शकता. याची प्रोसेस जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

व्हॉट्सअ‍ॅपवर लो-लाइट मोडचा वापर करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.
  • आता कोणत्याही मित्रांला किंवा फॅमिली मेंबरला व्हिडीओ कॉल करा.
  • आता स्क्रीनवर टॉप-राइट कॉर्नरमध्ये एक बल्बचा आयकॉन दिसेल.
  • लो लाईट मोड ऑन करण्यासाठी बल्ब आयकॉनवर टॅप करा. मोड बंद करण्यासाठी बल्ब आयकॉनवर पुन्हा टॅप करा.
  • आता तुमचे मित्र आणि कुटुंब तुम्हाला कोणत्याही प्रकाश परिस्थितीत, सुधारित दृश्यमानता आणि कमी प्रमाणात स्पष्टपणे पाहू शकतील.
  • सध्या, हे वैशिष्ट्य फक्त Android आणि iOS फोनवर उपलब्ध आहे.
Deepfake Alerts: महिला आणि मुलांनो सावधान! डिपफेक तंत्रज्ञान बनतंय धोकादायक, सुरक्षेसाठी लक्षात ठेवा ‘या’ टिप्स

लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या टिप्स

ही एक टेम्पररी सेटिंग आहे, यामुळे तुम्हाला प्रत्येकवेळी कॉल दरम्यान ही सेटिंग चालू करावी लागणार आहे. लो-लाइट मोड व्यतिरिक्त व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आणखी काही व्हिडीओ कॉल फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत, जसे बॅकग्राउंड रिमूवर, फिल्टर्स आणि टच-अप. बॅकग्राउंड रिमूवर फीचरचा वापर करून तुम्ही व्हिडीओ कॉल दरम्यान तुमचे बॅकग्राऊंड बदलू शकता. फिल्टर्स फीचरचा वापर करून तुम्ही व्हिडीओ कॉल दरम्यान वेगवेगळ्या फिल्टरची निवड करू शकता. ज्यामुळे व्हिडीओ कॉल आणखी मजेदार होणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप तुम्हाला व्हिडीओ कॉलदरम्यान बेसिक टच-अप करण्याची सुविधा देखील ऑफर करते.

Frequently Asked Questions

  • Que: WhatsApp वापरण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

    Ans: स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन आणि वैध मोबाईल नंबर आवश्यक असतो.

  • Que: WhatsApp सुरक्षित आहे का?

    Ans: होय. WhatsApp मध्ये End-to-End Encryption असल्यामुळे तुमचे मेसेज आणि कॉल सुरक्षित राहतात.

  • Que: WhatsApp वर व्हिडिओ कॉल करता येतो का?

    Ans: होय. WhatsApp वर 1-to-1 आणि ग्रुप व्हिडिओ कॉल करता येतो.

Published On: Jan 11, 2026 | 11:15 AM

