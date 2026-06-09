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Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:06 PM IST
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सारांश

iOS 27 Update: टेक कंपनीने आयोजित केलेल्या ईव्हेंटमध्ये iOS 27 सादर केले आहे. हे एक बीटा वर्जन आहे. यूजर्सना स्टेबल वर्जन लाँच होण्यापूर्वी नवीन फीचर्सचा अनुभव घ्यायचा असेल तर यूजर्स कंपनीने जारी केलेले बीटा वर्जन त्यांच्या आयफोनमध्ये डाऊनलोड करू शकतात. मात्र यासाठी काही प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे.

Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

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विस्तार
  • iOS 27 डेव्हलपर बीटा डाउनलोड करण्यासाठी अ‍ॅपल डेव्हलपर अ‍ॅपमधून नोंदणी करून सॉफ्टवेअर अपडेट विभागात जावे लागेल.
  • अपडेट दिसत नसल्यास सेटिंग मधील प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी विभागातून डेव्हलपर मोड ऑन करून पुन्हा अपडेट तपासावे लागेल.
  • बीटा व्हर्जन इन्स्टॉल करण्यापूर्वी डेटा बॅकअप, 50% पेक्षा जास्त बॅटरी आणि स्थिर वायफाय कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने WWDC 2026 ईव्हेंटदरम्यान आयओएस 27 सादर केले आहे. यासोबतच कंपनीने या ओएस अपडेटचे डेव्हलपर बीटा वर्जन देखील जारी केले आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला अधिकृत लाँचिंगपूर्वी नव्या आओएस 27 च्या फीचर्सचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या आयफोनमध्ये डेव्हलपर बीटा इंस्टॉल करू शकता. यासाठी तुम्हाला काही प्रोसेस फॉलो करावी लागणार आहे. मात्र लक्षात ठेवा की, बीटा वर्जनमध्ये काही बग्स आढळू शकतात. त्यामुळे आयफोनमध्ये नवीन अपडेट इंस्टॉल करण्यापूर्वी सर्व डेटाचा बॅकअप घ्या.

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iOS 27 डेव्हलपर बीटा डाऊनलोड करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी अ‍ॅप स्टोअर ओपन करा आणि अ‍ॅपल डेव्हलपर अ‍ॅप डाऊनलोड करा.
  • आता अ‍ॅप ओपन करा आणि तुमच्या अ‍ॅपल आयडीने साईन इन करा.
  • आता अ‍ॅपल डेव्हलपर प्रोग्राममध्ये स्वतःची नोंदणी करा.
  • आता आयफोनची सेटिंग ओपन करा.
  • यानंतर जनरलवर टॅप करा आणि सॉफ्टवेअर अपडेट ओपन करा.
  • आता बीटा अपडेट्स पर्याय निवडा.
  • आता यादीमध्ये दिसणाऱ्या iOS 27 डेव्हलपर बीटावर क्लिक करा.
  • आता डाऊनलोड आणि इंस्टॉलवर टॅप करा आणि इंस्टॉलेशन प्रोसेस सुरु करा.
  • अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या आयफोनमध्ये iOS 27 डेव्हलपर बीटा डाऊनलोड करू शकता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

अपडेट दिसत नसल्यास काय करावे?

अनेकदा आयफोनमध्ये डेव्हलपर बीटा दिसत नाही. अशावेळी तुम्हाला काही जास्तीच्या स्टेप्स फॉलो करून iOS 27 डेव्हलपर बीटा आयफोनमध्ये डाऊनलोड करावे लागणार आहे.
  • सर्वात आधी सेटिंग ओपन करा.
  • यानंतर प्रायव्हसी आणि सिक्योरिटी पर्याय निवडा.
  • आता डेव्हलपर मोड ऑन करा.
  • आता पुन्हा सॉफ्टवेअर अपडेट सेक्शनमध्ये जाऊन अपडेट तपासा.
  • आता वर सांगितलेल्या प्रोसेसनुसार तुमच्या आयफोनमध्ये नवीन अपडेट इंस्टॉल करा.
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iOS 27 इंस्टॉल करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा या गोष्टी

तुम्ही देखील तुमच्या आयफोनमध्ये iOS 27 डेव्हलपर बीटा डाऊनलोड करणार असाल तर सर्वात आधी संपूर्ण डेटाचा बॅकअप घ्या. तसेच आयफोनची बॅटरी कमीत कमी 50 टक्के चार्ज असेल याची खात्री करा. अपडेट डाऊनलोड करताना स्थिर वायफाय कनेक्शन आवश्यक आहे. डेव्हलपर बीटामध्ये बग्ज किंवा अ‍ॅप्स क्रॅशसारख्या समस्या येऊ शकतात, त्यामुळे सावध राहा. जर तुम्हाला स्टेबल आणि अधिक चांगला अनुभव पाहिजे असेल तर तुम्ही आयओएस पब्लिक बीटाची वाट पाहू शकता.

Web Title: How to install ios 27 developer beta in iphone follow this step by step process

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Published On: Jun 09, 2026 | 01:06 PM

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