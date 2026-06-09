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Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स

Updated On: Jun 09, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

macOS 27 Golden Gate: मॅकओएस 27 मध्ये यूजर्सना पूर्वीपेक्षा जास्त कंट्रोल मिळणार आहे.अ‍ॅपलने गोल्डन गेटमध्ये सुधारणा आणि परफॉर्मंसवर फोकस ठेवला आहे. एआय फीचर्स आण सिरी देखील अपग्रेड करण्यात आली आहे. कंपनीने नव्या अपडेटमध्ये परफॉर्मन्स सुधारण्यावर भर दिला आहे.

Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स

Apple WWDC 2026: ईव्हेंटमध्ये नव्या macOS 27 Golden Gate चं अनावरण! Mac यूजर्सचा अनुभव बदलणार, जाणून घ्या खास फीचर्स

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विस्तार
  • अ‍ॅपलने मॅकओएस 27 गोल्डन गेट सादर करत AI फीचर्स, अपग्रेडेड सिरी आणि सुधारित लिक्विड ग्लास डिझाइनची घोषणा केली आहे.
  • मॅकओएस 27 हे इंटेल-आधारित मॅकसाठी सपोर्ट नसलेले पहिले मोठे मॅकओएस अपडेट असून ते फक्त अ‍ॅपल सिलीकॉन डिव्हाइसेससाठी उपलब्ध असेल.
  • अ‍ॅपल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फीचर्स आणि परफॉर्मन्स सुधारण्यावर कंपनीने नव्या अपडेटमध्ये विशेष भर दिला आहे.
Apple Event 2026: अ‍ॅपलने WWDC 2026 मध्ये त्यांच्या कंम्युटर्ससाठी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअर macOS 27 गोल्डन गेटचे अनावरण केले आहे. कंपनीने आयोजित ईव्हेंटमध्ये आयओएस 27, आयपॅडओएस 27, वॉचओएस 27, टीव्हीओएस 27, आणि व्हिजनओएस 27 सह मॅकओएस 27 देखील सादर केले आहे. हे नवीन अपडेट कंपनीने गेल्यावर्षी लाँच केलेल्या मॅकओएस Tahoe 26 ची जागा घेणार आहे. कंपनीने त्यांचे नवीन अपडेट एआय फीचर्स, पावरफुल सिरी, नवीन डिझाईन आणि परफॉर्मंस अपग्रेडसह सादर केले आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, नव्या ओएसचे लिक्विड ग्लास डिझाईन पूर्वीपेक्षा जास्त एडिशनल कंट्रोलसह सादर करण्यात आले आहे.

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मॅकओएस 27 ला मिळालं नवं नाव

मॅकओएस 27 कंपनीचे पहिले मोठे मॅकओएस रिलीज आहे, जे इंटेल-आधारित मॅकच्या सपोर्टशिवाय रिलीज करण्यात आले आहे. अ‍ॅपलने आधीच सांगितलं होतं की, मॅकओएस Tahoe त्यांचे शेवटचे ऑपरेटिंग सिस्टिम आहे, ज्यामध्ये इंटेल हार्डवेयर अपडेट मिळाले आहे. तथापि, कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी या डिव्हाइसेसना सुरक्षा अपडेट्स देणे सुरू ठेवेल. मॅकओएस 27 सह कंपनी केवळ अ‍ॅपल सिलिकन पावर्ड मॅकसाठी फीचर्स आणि अपडेट्स ऑफर करणार आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

नव्या ऑपरेटिंग सिस्टिममध्ये काय असणार खास?

अ‍ॅपलने मॅकओएस Tahoe सोबत कंप्टीन न्यू डिझाईन लँग्वेज लिक्विड ग्लास सादर केले होते. यावर्षी देखील कंपनीने त्यांचे लिक्विड ग्लास डिझाईन कायम ठेवत यामध्ये अनेक अपग्रेड्स केले आहेत. आता मॅकओएस 27 मध्ये यूजर्सना पूर्वीपेक्षा जास्त कंट्रोल मिळणार आहे. यासोबतच ॲपलने विंडोजमध्येही सुधारणा केली आहे. इंटरफेस घटकांना अधिक एकसमान स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अ‍ॅपल इंटेलिजेंसची व्याप्ती वाढवली

विजुअल चेंज व्यतिरिक्त अ‍ॅपलने गोल्डन गेटमध्ये त्यांचा फोकस सुधारणा आणि परफॉर्मंसवर ठेवला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, त्यांनी मॅकला वेगवान आणि जास्त प्रतिसादक्षम बनवण्यासाठी डिझाईनमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. अ‍ॅपलने नव्या सॉफ्टवेअरसह अ‍ॅपल इंटेलिजेंसची व्याप्ती देखील वाढवली आहे. यासोबतच नवीन एआय फीचर्स आण सिरी देखील अपग्रेड करण्यात आली आहे. प्रोडक्टिविटी फीचर्स देखील अपग्रेड केले आहेत. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, ॲपल सिलिकॉन हे एआय (AI) आणि मशीन लर्निंग वैशिष्ट्यांसाठीच्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावेल.

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मॅकओएस 27 गोल्डन गेट कधी होणार रिलीज?

अ‍ॅपलने डेव्हलपर्ससाठी मॅकओएस 27 गोल्ड गेट उपलब्ध केले आहे. याची प्रकाशित आवृत्ती या वर्षांच्या अखेरपर्यंत रिलीज केली जाणार आहे. तसेच, त्यांच्या नेक्स्ट जेनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टिम देखील रिलीज करणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Apple macOS म्हणजे काय?

    Ans: macOS हे Apple च्या Mac संगणकांसाठी विकसित केलेले ऑपरेटिंग सिस्टम आहे.

  • Que: macOS कोणत्या डिव्हाइसमध्ये वापरले जाते?

    Ans: macOS हे MacBook Air, MacBook Pro, iMac आणि इतर Mac संगणकांमध्ये वापरले जाते.

  • Que: macOS आणि Windows मध्ये काय फरक आहे?

    Ans: macOS हे Apple च्या Mac डिव्हाइसेससाठी खास तयार केलेले ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, तर Windows विविध कंपन्यांच्या संगणकांमध्ये वापरले जाते.

Web Title: Apple introduced macos 27 golden gate at wwdc users will get these special features

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Published On: Jun 09, 2026 | 11:06 AM

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