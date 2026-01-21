Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी... सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
रिपोर्ट्सनुसार, Infinix Note Edge ची किंमत 200 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 18,200 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन लूनर टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू, शॅडो ब्लॅक आणि सिल्क ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Meet #InfinixNOTEdge. 10 reasons to love what’s next. ✅ 1.5K 3D-Curved Eye-Care Display
✅ 6500mAh Ultra-Slim Max-Endurance Battery
✅ World’s 1st Dimensity 7100 5G Platform *Battery capacity and configurations may vary by market.#Infinix #NOTEEdge #WhereEleganceMeetsPower pic.twitter.com/M4cCk0ztDt — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) January 20, 2026
Infinix Note Edge मध्ये 6.78-इंच 1.5K (1,208×2,644 पिक्सेल) LTPS कर्व्ड AMOLED स्क्रीनसह 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट आणि 2,800Hz पर्यंत इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स रेट आहे. डिस्प्ले 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 4,500 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस, 2160Hz पर्यंत PWM डिमिंग आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन ऑफर करतो.
Infinix Note Edge मध्ये 6nm मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 चिपसेट आहे, जो Mali-G610 GPU, 8GB LPDDR5X रॅम आणि 256GB पर्यंत UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेजसह येतो. हे डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड XOS 16 वर चालतो आणि यामध्ये तीन वर्षांसाठी OS अपडेट आणि पाच वर्षांसाठी सिक्योरिटी पॅच देण्याचा दावा करण्यात आला आहे. XOS 16 एक रीडिझाइन इंटरफेस ऑफर करतो, ज्यामध्ये लेयर्ड विजुअल्स, सेमी-ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स आणि स्मूद इंटरँक्शनसाठी अॅडॅप्टिव अॅनिमेशन समाविष्ट आहे. हे सिस्टिम AI-बेस्ड फीचर्स जसे कॅमेऱ्यामध्ये सीन रिकग्निशन, AI-असिस्टेड पोर्ट्रेट आणि नेटवर्क कनेक्शनशिवाय NFC चा वापर करून आयफोन्ससोबत क्रॉस-प्लेटफॉर्म लाईव्ह फोटो ट्रांसफरला देखील सपोर्ट करतो.
फोटोग्राफीसाठी, Infinix Note Edge मध्ये f/1.8 अपर्चर आणि डुअल फ्लॅश सेटअपसह 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रियर कॅमेरा समाविष्ट आहे. कॅमेरा मोड्समध्ये पोर्ट्रेट, नाइट, व्लॉग, स्लो मोशन, टाइम-लैप्स, पॅनोरमा, डॉक्यूमेंट स्कॅन आणि AI-असिस्टेड शूटिंग मोड्स समाविष्ट आहे. फ्रंट कॅमेऱ्यामध्ये 82-डिग्री फील्ड ऑफ व्यूवाला 13-मेगापिक्सेलचा सेंसर आहे.
व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसाठी 30fps वर 2K रेजोल्यूशनपर्यंत सपोर्ट आहे. यासोबतच 720p मध्ये 120fps वर स्लो-मोशन व्हिडीओ सपोर्ट देखील आहे. Infinix Note Edge मध्ये 6,500mAh ची बॅटरी आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामध्ये 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आणि गेमिंगदरम्यान हिट कमी करण्यासाठी बाइपास चार्जिंग मोड देखील आहे. Infinix ने दावा केला आहे की, 2,000 चार्ज सायकलनंतर बॅटरी 80 टक्क्यांहून अधिक हेल्थ राखू शकते.
Oppo A6 5G: लूक असा की नजर हटेना! तगडा प्रोसेसर आणि मोठ्या बॅटरीने सुसज्ज, सुरुवातीची किंमत 20 हजारांहून कमी
Infinix Note Edge च्या कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये डुअल सिम सपोर्ट (नॅनो+नॅनो), 5.5G आणि 5G नेटवर्क, वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी टाइप-C, OTG सपोर्ट, FM रेडियो आणि एक USB टाइप-C पोर्ट समाविष्ट आहे. पाणी आणि धुळीपासून संरक्षणासाठी यामध्ये IP65 रेटिंग आहे.
Ans: Infinix हा चीनमधील स्मार्टफोन ब्रँड आहे. तो Transsion Holdings या कंपनीचा भाग आहे.
Ans: होय. Infinix चे अनेक स्मार्टफोन्स Make in India अंतर्गत भारतातच तयार केले जातात.
Ans: Infinix फोन साधारणपणे ₹7,000 ते ₹20,000 या किंमत श्रेणीत उपलब्ध आहेत.