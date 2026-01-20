Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

तुम्ही नवीन आयफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय? पण फ्लॅगशिप मॉडेल्सवर जास्त खर्च करण्याची इच्छा नाही. मग तुम्ही iPhone 17e ची निवड करू शकता. यामध्ये A19 प्रोसेसर, iOS चा लेटेस्ट एक्सपीरियंस मिळणार आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:45 AM
  • सर्वात स्वस्त iPhone 17… आणि फीचर्स मात्र प्रीमियम!
  • iPhone 17e ने वाढवली उत्सुकता
  • Apple चाहत्यांसाठी खुशखबर!
टेकजायंट कंपनी अ‍ॅपल त्यांच्या आयफोन 17 सिरीजमधील सर्वात स्वस्त मॉडेल लाँच करण्यासाठी आता सज्ज झली आहे. हा आगामी स्वस्त आयफोन iPhone 16e चा सक्सेसर असणार आहे आणि या आगामी आयफोनबाबत अनेक लीक्स देखील समोर येत आहेत. सतत समोर येत असलेल्या लीक्समध्ये आगामी आयफोनच्या लाँच डेट, किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्सबाबत खुलसा करण्यात आला आहे. लीक झालेल्या रिपोर्टनुसार, आगामी iPhone 17e मध्ये सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप, नवीन A19 प्रोसेसर आणि क्लीन Apple डिझाईन पाहायला मिळणार आहे.

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

iPhone 17e ची किंमत

लीक्सवर विश्वास ठेवला तर iPhone 17e हा कंपनीच्या आयफोन 17 सिरीजचा सर्वात स्वस्त फोन असणार आहे. भारतीय बाजारात हा आगामी आयफोन 64,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला जाऊ शकतो. तर जागतिक बाजारातील किंमतबद्दल बोलायाचं झालं तर आगामी आयफोनची किंंमत अमेरिकेत 699 डॉलर, दुबईमध्ये AED 2,499 आणि युनायटेड किंग्डममध्ये £519 असू शकते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

iPhone 17e ची लाँच डेट

रिपोर्ट्समध्ये सांगितलं आहे की, कंपनी फेब्रवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात iPhone 17e जागतिक बाजारात लाँच करू शकते. त्यानंतर काही दिवसांनी iPhone 17e भारतात देखील लाँच केला जाणार आहे.

iPhone 17e डिस्प्ले, परफॉर्मंस आणि बॅटरी

iPhone 17e मध्ये 6.1-इंच सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यात आहे, जो उत्तम कलर आणि ब्राइटनेस ऑफर करेल. या व्हेरिअंटमध्ये देखील कंपनी हाय रिफ्रेश रेट देण्याची शक्यता आहे. परफॉर्मंससाठी या फोनमध्ये नवीन Apple A19 चिपसेट दिला जाऊ शकतो, ज्याला 8GB रॅमसह जोडले जाऊ शकते. यूजर्सना 512GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज मिळू शकते. बॅटरीबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये 4000mAh बॅटरी मिळण्याची शक्यता आहे, जी iOS ऑप्टिमाइजेशनसह चांगला बॅकअप ऑफर करणार आहे.

iPhone 17e कॅमेरा डिटेल्स

iPhone 17e चे कॅमेरा डिझाईन अतिशय साधे आहे. लीक्सनुसार, कंपनी या फोनमध्ये 48MP चा सिंगल रियर कॅमेरा देणार आहे, जो OIS सपोर्टसह येईल आणि हा सेंटर स्टेज फीचरला सपोर्ट करू शकतो. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 18MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे.

Google Translate चा खेळ खल्लास? OpenAI ने केला सायलेंट धमाका! ChatGPT साठी आणलं नवं फीचर

iPhone 17e डिझाईन आणि कलर ऑप्शन

iPhone 17e मागील मॉडेल iPhone 16e प्रमाणेच मिनिमल आणि प्रीमियम लुक ऑफर करणार आहे. फोनचा बाहेरील फ्रेम आधीपेक्षा पातळ असेल आणि यामध्ये कंपनीचे सिग्नेचर फ्लॅट डिझाईन पाहायला मिळू शकते. कलर ऑप्शन्सबद्दल बोलायचं झालं तर लाँचवेळी हा स्मार्टफोन काळ्या आणि सफेद अशा दोन रंगात लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कंपनी यामध्ये आणखी दोन नवीन रंगाचा समावेश करू शकते.

Published On: Jan 20, 2026 | 06:45 AM

