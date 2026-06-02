Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान... जाणून घ्या तथ्य

हल्ली बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक स्मार्टफोन कव्हरमध्ये होल्डर आणि किक स्टॅन्ड सारखे नवीन फीचर्स पाहायला मिळतात. हे कव्हर थोडे जाड असतात. या कव्हरमुळे तुमच्या स्मार्टफोनला स्टायलिश आणि ट्रेंडी लूक मिळत असला तरी देखील याचा बॅटरीवर परिणाम होतो. अनेक स्मार्टफोन युजर्सना माहिती नसते की स्मार्टफोनच्या कव्हरचा बॅटरीवर परिणाम होतो. बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्टायलिश आणि ट्रेंडी मात्र जाड कव्हरमुळे स्मार्टफोनच्या बॅटरीवर कसा परिणाम होतो याबाबत जाणून घेऊया.
जर तुम्ही रग्ड किंवा जाड स्मार्टफोन कव्हरचा वापर करत असाल तर सर्वात पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की हे कव्हर सहसा मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक किंवा लेदरचा वापर करून बनवलेली असतात. अशा मटेरियलमुळे फोनमधून निघणारी उष्णता आतमध्येच ट्रॅप केली जाते. या कारणामुळे फोनचे टेंपरेचर वाढते आणि चार्जिंग, गेमिंग आणि स्ट्रीमिंग सारख्या अॅक्टिव्हिटीज दरम्यान फोन ओव्हर हीट होण्याचा धोका अधिक असतो. जर सतत असे घडत राहिले तर स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर डिस्चार्ज होऊ शकते आणि तुम्हाला स्मार्टफोन वारंवार चार्ज करण्याची गरज लागू शकते. तसेच या कारणांमुळे स्मार्टफोनची बॅटरी वेळे आधीच खराब होऊ शकते ज्यामुळे तुम्हाला अधिक खर्च देखील करावा लागू शकतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कव्हरमध्ये हिट ट्रॅप झाल्यामुळे फोनचे ऑपरेटिंग टेंपरेचर वाढू शकते. याचा परिणाम प्रोसेसर एफिशियन्सीवर देखील होऊ शकतो. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये उष्णता आणि तापमान जास्त असल्यामुळे आधीच फोनच्या कंपोनेंट्सवर जास्त ताण पडतो. अशा परिस्थितीत जाड कव्हरचा वापर केल्याने स्मार्टफोनला नुकसान पोहोचण्याची शक्यता अधिक असते. स्मार्टफोनसाठी जाड कव्हर वापरण्याचे दुसरे नुकसान म्हणजे फोन लवकर थंड होत नाही. फोन कव्हरमध्ये व्हेंटिलेशन कठीण होते. यामुळे फोनमधील हिट बाहेर येऊ शकत नाही. तसेच बाहेरील हवा देखील फोनला थंड करण्यासाठी मदत करू शकत नाही.
जर तुमचा स्मार्टफोन ओव्हर हीट झाला असेल तर सर्वात आधी स्मार्टफोनचे कव्हर काढा. यामुळे उष्णता बाहेर जाऊ शकेल आणि हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे फोन लवकर थंड होऊ शकेल. तसेच जर स्मार्टफोन चार्जिंगला लावल असेल तर त्वरित चार्जर बंद करा. फोन ओव्हरहीट होत असेल तर त्याचा वापर त्वरित थांबवा. काही वेळासाठी फोन एअरप्लेन मोडवर ठेवा किंवा स्विच ऑफ करा. यामुळे फोन थंड होईल आणि चांगला परफॉर्मन्स ऑफर करेल.
Ans: स्मार्टफोन पडल्यास होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि फोनला स्क्रॅचपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी कव्हर वापरले जाते.
Ans: होय, चांगल्या दर्जाचे कव्हर फोनला धक्के, स्क्रॅच आणि किरकोळ नुकसानापासून संरक्षण देते.
Ans: हे वापरकर्त्याच्या गरजांवर अवलंबून असते. सिलिकॉन, TPU, हार्ड बॅक आणि रग्ड कव्हर हे लोकप्रिय पर्याय आहेत.