Laptop Screen : लॅपटॉप स्क्रीन साफ करताना मोठी चूक? चष्म्याच्या क्लिनरचा वापर ठरू शकतो धोकादायक

स्वच्छ करण्यापूर्वी स्क्रीन बंद करा. त्यानंतर, एक मायक्रोफायबर कापड घ्या. कापड हलके ओले करण्यासाठी कोमट पाणी किंवा पाणी आणि आयसोप्रोपाइल अल्कोहोलचे १:१ मिश्रण वापरा.
पाणी किंवा अल्कोहोल थेट स्क्रीनवर कधीही फवारू नका याची खात्री करा. नेहमी आधी द्रावण कापडावर लावा, मग स्क्रीन स्वच्छ करा.
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गोलाकार गतीने स्क्रीनवरील बोटांचे ठसे, डाग आणि रेषा हळूवारपणे पुसून टाका. जास्त दाब देऊ नका. हट्टी डागांसाठी, थोडा जास्त वेळ घ्या, पण स्क्रीन जोरात घासू नका.
हीच पद्धत स्क्रीनची बेझल आणि स्टँड स्वच्छ करण्यासाठी देखील वापरली जाऊ शकते. जर तुम्ही लॅपटॉप वापरत असाल, तर तुम्ही त्याच मायक्रोफायबर कापडाने कीबोर्ड देखील स्वच्छ करू शकता.
तज्ञांच्या मते, दर एक ते दोन आठवड्यांनी स्क्रीन स्वच्छ करावी. यामुळे धूळ, बोटांचे ठसे आणि घाण साचण्यास प्रतिबंध होतो. जर स्क्रीनवर काही सांडले किंवा डाग पडला, तर ते ताबडतोब स्वच्छ करणे उत्तम. जास्त वेळ तसेच ठेवल्यास डाग काढणे कठीण होऊ शकते. स्क्रीनच्या तळाशी किंवा कडांवरील धूळ काढण्यासाठी तुम्ही कॉम्प्रेस्ड एअरचा (दाबलेल्या हवेचा) वापर देखील करू शकता. यामुळे ज्या ठिकाणी कापड पोहोचू शकत नाही, ते भाग स्वच्छ करणे सोपे होते.
स्क्रीन स्वच्छ करताना होणाऱ्या काही चुका महाग पडू शकतात. क्लोरॉक्स वाइप्स, विंडेक्स, चष्म्याचे क्लिनर किंवा इतर कोणतेही तीव्र रासायनिक क्लिनर्स वापरणे टाळा. यामुळे आधुनिक स्क्रीनवरील कोटिंगला नुकसान पोहोचू शकते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, अशा नुकसानीची दुरुस्ती करणे इतके खर्चिक असू शकते की नवीन स्क्रीन खरेदी करणे हा अधिक किफायतशीर पर्याय ठरतो. स्क्रीन चालू असताना ती स्वच्छ करू नका. यामुळे नुकसानीचा धोका वाढतो. तसेच, पेपर टॉवेल, टिश्यूज किंवा खरखरीत कापड वापरणे टाळा. यामुळे स्क्रीनवर कायमचे ओरखडे उमटू शकतात जे काढता येत नाहीत.
स्वच्छ करताना गोलाकार गतीने पुसणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही फक्त वरून खाली किंवा एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे पुसले, तर सुकल्यानंतर स्क्रीनवर डाग दिसू शकतात. गोलाकार गतीने पुसल्याने डाग पडण्याची शक्यता कमी होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डाग कितीही हट्टी असला तरी, स्क्रीनवर कधीही जास्त दाब देऊ नका.
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