स्मार्टफोनप्रेमींसाठी खुशखबर! Motorola चा नवा फोन लॉन्च; 50MP सेल्फी कॅमेरा, Dolby Atmos स्पीकर्स अन् 50 तासांची दमदार बॅटरी

स्मार्टफोन निर्माता मोटोरोलाने नवीन प्रीमियम स्मार्टफोन, मोटोरोला एज २०२६, निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लॉन्च केला आहे. या फोनमध्ये कॅमेरा, आकर्षक डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे. कंपनीने यात ६.३-इंचाचा AMOLED स्क्रीन, मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४५० प्रोसेसर आणि ५,०००mAh बॅटरी दिली आहे.
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मोटोरोला एज २०२६ मध्ये ६.३-इंचाचा १.५K AMOLED डिस्प्ले आहे. जो १२०Hz रिफ्रेश रेट, ४६०ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि ५,२०० nits पर्यंतच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. स्क्रीनला कॉर्निंग गोरिला ग्लास ७i चे संरक्षण आहे. हा फोन अँड्रॉइड १६ वर आधारित हॅलो UI वर चालतो. परफॉर्मन्ससाठी, यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७४५० चिपसेट आहे. यात ८GB LPDDR5x रॅम आणि १२८GB स्टोरेज आहे. हा फोन दैनंदिन कामांसाठी, तसेच मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी चांगला अनुभव देण्याचा दावा करतो.
फोटोग्राफीबद्दल बोलायचे झाल्यास, या फोनमध्ये मागील बाजूस ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. यामध्ये ५०-मेगापिक्सलचा सोनी लायटिया ७१० सेन्सर असलेला मुख्य कॅमेरा, ५०-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि १०-मेगापिक्सलचा टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी, फोनमध्ये ५०-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.
या फोनमध्ये ५,०००mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी ६८W टर्बोपॉवर फास्ट चार्जिंग आणि १५W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की, हा फोन एका चार्जवर ५० तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ देऊ शकतो. संरक्षण आणि टिकाऊपणासाठी, मोटोरोला एज २०२६ ला IP68 आणि IP69 रेटिंग आहे, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहतो. या फोनला MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा प्रमाणपत्र देखील मिळाले आहे. यामध्ये डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्टसह ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स देखील आहेत.
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अमेरिकेत मोटोरोला एज २०२६ ची किंमत $५९९.९९ (अंदाजे ५७,००० रुपये) आहे. हा फोन पॅन्टोन मार्टिनी ऑलिव्ह रंगात उपलब्ध असेल. कंपनीने अद्याप भारतात याच्या लॉन्चची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.