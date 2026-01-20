Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा… नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी

Lava Smartphone Launched: बजेट रेंजमध्ये प्रिमियम डिझाईन असलेला स्मार्टफोन शोधताय? Lava ने नुकताच लाँच केलेला स्मार्टफोन तुमच्यासाठी एक उत्तम निवड ठरू शकते. यामध्ये अनेक कमाल फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:43 AM
  • Lava Blaze Duo 3 मध्ये 6.67-इंच फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले
  • डिव्हाईसमध्ये Sony IMX752 सेंसरवाला 50MP AI-बेक्ड रियर कॅमेरा
  • लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6GB LPDDR5 रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेज
टेक कंपनी लावाने भारतात त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन बजेट रेंजमध्ये लाँच करण्यात आला असून यामध्ये दोन डिस्प्ले देण्यात आले आहेत. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Lava Blaze Duo 3 या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. हा नवीन मिड रेंज स्मार्टफोन दोन डिस्प्लेमुळे आकर्षणाचा विषय ठरत आहे. फोनमध्ये चांगल्या परफॉर्मंससाठी दमदार प्रोसेसर देखील देण्यात आला आहे. यासोबतच या फोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामध्ये असे फीचर्स आहेत, जे सहसा बजेट रेंज स्मार्टफोनमध्ये उपलब्ध नसतात.

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Lava Blaze Duo 3 चे स्पेसिफिकेशन्स

Lava Blaze Duo 3 या नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनमध्ये 6.67-इंच फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि 1.6-इंच का AMOLED रियर डिस्प्ले देखील पाहायला मिळत आहे. या दुसऱ्या स्क्रीनच्या मदतीने यूजर्स मुख्य स्क्रीन चालू केल्याशिवाय नोटिफिकेशन अ‍ॅक्सेस करू शकणार आहेत. याशिवाय या स्क्रीनद्वारे म्यूजिक प्लेबॅक कंट्रोल देखील केला जाऊ शकतो. याशिवाय या स्क्रीनच्या मदतीने यूजर्स सेल्फीचा प्रीव्यू पाहू शकतात आणि कस्टम एनिमेशन देखील सेट करू शकणार आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेकचा डायमेन्सिटी 7060 चिपसेट देखील दिला आहे, जो 2.6GHz वर क्लॉक करण्यात आला आहे. यासोबतच लावाच्या या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6GB LPDDR5 रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेज देखील दिले आहे. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये 5,000mAh ची दमदार बॅटरी दिली आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. (फोटो सौजन्य – X)

Lava Blaze Duo 3 चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी कंपनीच्या या नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या डिव्हाईसमध्ये Sony IMX752 सेंसरवाला 50MP AI-बेक्ड रियर कॅमेरा आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये एक 8MP चा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. एवढंच नाही तर सेकेंडरी रियर डिस्प्ले प्राइमरी कॅमेऱ्यातून क्लिक करण्यात आलेल्या सेल्फीसाठी व्यूफाइंडर म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Lava Blaze Duo 3 ची किंमत

किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर Lava Blaze Duo 3 ची सुरुवातीची किंमत 16,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन इंपीरियल ब्लू आणि मूनलाइट ब्लॅक रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध असून ग्राहक हे डिव्हाईस अ‍ॅमेझॉनवरून खरेदी करू शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Lava हा कोणत्या देशाचा ब्रँड आहे?

    Ans: Lava हा भारतीय (Made in India) स्मार्टफोन ब्रँड आहे. याची स्थापना 2009 मध्ये झाली.

  • Que: Lava स्मार्टफोन्स भारतात बनतात का?

    Ans: होय. Lava चे अनेक स्मार्टफोन्स भारतामध्येच मॅन्युफॅक्चर केले जातात.

  • Que: Lava स्मार्टफोनची किंमत किती असते?

    Ans: Lava फोन साधारणतः ₹6,000 ते ₹15,000 या बजेट रेंजमध्ये उपलब्ध असतात.

Published On: Jan 20, 2026 | 09:43 AM

