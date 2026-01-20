Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा... नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
Lava Blaze Duo 3 या नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनमध्ये 6.67-इंच फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि 1.6-इंच का AMOLED रियर डिस्प्ले देखील पाहायला मिळत आहे. या दुसऱ्या स्क्रीनच्या मदतीने यूजर्स मुख्य स्क्रीन चालू केल्याशिवाय नोटिफिकेशन अॅक्सेस करू शकणार आहेत. याशिवाय या स्क्रीनद्वारे म्यूजिक प्लेबॅक कंट्रोल देखील केला जाऊ शकतो. याशिवाय या स्क्रीनच्या मदतीने यूजर्स सेल्फीचा प्रीव्यू पाहू शकतात आणि कस्टम एनिमेशन देखील सेट करू शकणार आहेत. या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेकचा डायमेन्सिटी 7060 चिपसेट देखील दिला आहे, जो 2.6GHz वर क्लॉक करण्यात आला आहे. यासोबतच लावाच्या या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6GB LPDDR5 रॅम आणि 128GB UFS 3.1 स्टोरेज देखील दिले आहे. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये 5,000mAh ची दमदार बॅटरी दिली आहे, जी 33W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. (फोटो सौजन्य – X)
Introducing Blaze Duo 3 5G: Born to Shine Price: 16,999
Available at your nearest retail outlets & Amazon ✅ Segment’s First 1.6″ Secondary AMOLED Display
✅ Large 16.94cm (6.67″) FHD+ AMOLED punch-hole display with 120Hz refresh rate
✅ 2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor pic.twitter.com/VqCVTq6ch8 — Lava Mobiles (@LavaMobile) January 19, 2026
फोटोग्राफीसाठी कंपनीच्या या नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या डिव्हाईसमध्ये Sony IMX752 सेंसरवाला 50MP AI-बेक्ड रियर कॅमेरा आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये एक 8MP चा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा आहे. एवढंच नाही तर सेकेंडरी रियर डिस्प्ले प्राइमरी कॅमेऱ्यातून क्लिक करण्यात आलेल्या सेल्फीसाठी व्यूफाइंडर म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते.
किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर Lava Blaze Duo 3 ची सुरुवातीची किंमत 16,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन इंपीरियल ब्लू आणि मूनलाइट ब्लॅक रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध असून ग्राहक हे डिव्हाईस अॅमेझॉनवरून खरेदी करू शकतात.
Ans: Lava हा भारतीय (Made in India) स्मार्टफोन ब्रँड आहे. याची स्थापना 2009 मध्ये झाली.
Ans: होय. Lava चे अनेक स्मार्टफोन्स भारतामध्येच मॅन्युफॅक्चर केले जातात.
Ans: Lava फोन साधारणतः ₹6,000 ते ₹15,000 या बजेट रेंजमध्ये उपलब्ध असतात.