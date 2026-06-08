Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Netflix वर येतोय FIFA World Cup लाँच एडीशन गेम! कधी आणि कसा खेळता येणार? जाणून घ्या

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

FIFA World Cup Launch Edition Game: नेटफ्लिक्सवर लवकरच एक नवीन मल्टिप्लेअर गेम लाँच केला जाणार आहे. याबाबत घोषणा देखील करण्यात आली आहे. सध्या ब्रीझीलमध्ये या आगामी गेमची चाचणी सुरु आहे. लवकरच हा गेम तब्बल 20 देशांमध्ये उपलब्ध केला जाणार आहे.

Netflix वर येतोय FIFA World Cup लाँच एडीशन गेम! कधी आणि कसा खेळता येणार? जाणून घ्या

Netflix वर येतोय FIFA World Cup लाँच एडीशन गेम! कधी आणि कसा खेळता येणार? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप: लाँच एडीशन गेम 11 जून 2026 रोजी नेटफ्लिक्सवर लॉन्च होणार असून सबस्क्राइबर्सना तो मोफत खेळता येणार आहे.
  • या गेममध्ये FIFA World Cup 2026 मधील सर्व 48 संघ, 16 अधिकृत स्टेडियम आणि 1,248 खेळाडूंचा समावेश असणार आहे.
  • स्मार्टफोन कंट्रोलर म्हणून वापरून टीव्हीवर गेम खेळता येणार असून एका स्क्रीनवर 4 खेळाडूंना मल्टीप्लेयर सपोर्ट मिळणार आहे.
FIFA World Cup: नेटफ्लिक्स एक नवीन आणि जबरदस्त गेम घेऊन येत आहे. कंपनीने घोषणा केली आहे की, हा नवा गेम फिफा वर्ल्ड कप: लाँच एडीशन (FIFA World Cup: Launch Edition) या नावाने सादर केला जाणार आहे. हा नवीन गेम 11 जून 2026 पासून नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध असणार आहे. विशेष म्हणजेच ज्या दिवशी गेम लाँच केला जाणार आहे, म्हणजेच 11 जून रोजी फिफा वर्ल्ड कप 2026 ची देखील सुरुवात होणार आहे. प्लेअर्स हा गेम केवळ नेटफ्लिक्स गेम्सद्वारे खेळू शकणार आहेत आणि हा गेम खेळण्यासाठी कोणतेही वेगळे सबस्क्रिप्शन खरेदी करण्याची गरज नाही. ज्या यूजर्सकडे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आहे, असे यूजर्स हा गेम मोफत खेळू शकणार आहेत.

तगड्या फीचर्ससह नव्या Vivo स्मार्टफोनची एंट्री… 6,500mAh बॅटरीने सुसज्ज; डिझाईन पाहताच तुम्हीही म्हणाल, वाह!!!

कोणत्या देशात उपलब्ध असणार नवा नेटफ्लिक्स गेम?

नेटफ्लिक्सने ब्रीझीलमध्ये फिफा वर्ल्ड कप: लाँच एडीशनची चाचणी सुरु केली आहे. लाँचिंगवेळी नेटफ्लिक्सची टिव्ही गेमिंग सिरीज 20 देशांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. ज्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि मेक्सिको सारख्या देशांचा समावेश असणार आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, येणाऱ्या काळात हा गेम जास्तीत जास्त देशांमध्ये उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

फिफा वर्ल्ड कप: लाँच एडीशन गेममध्ये काय असणार खास?

या गेममध्ये फिफा वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होणारे सर्व 48 संघ असणार आहे. प्लेअर्स 16 अधिकृत स्टेडिअममध्ये मॅच खेळू शकणार आहेत. यासोबतच टूर्नामेंटमध्ये सहभागी अललेल्या 1,248 खेळाडूांपैकी त्यांच्या आवडीचा एक खेळाडू निवडून त्याला मैदानात उतरवू शकतील.

स्मार्टफोनमध्ये फिफा वर्ल्ड कप: लाँच एडीशन गेम खेळण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

नेटफ्लिक्सने हा गेम अतिशय सोप्या पद्धतीने डिझाईन केला आहे. सर्वात आधी सपोर्टेड स्मार्टटिव्हीमध्ये नेटफ्लिक्स गेम्स सेक्शन ओपन करा. यानंतर गेम लाँच झाल्यानंतर स्क्रीनवर एक क्यूआर कोड दिसणार आहे. हा क्यूआर कोड तुम्हाला स्मार्टफोनने स्कॅन करावा लागणार आहे. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर तुमचा फोन गेमच्या कंट्रोलरमध्ये बदलणार आहे. आता प्लेअर्स त्यांच्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर स्वाईप करून पास, शॉट आणि इतर हालचाली कंट्रोल करू शकणार आहेत. नेटफ्लिक्सचं असं म्हणणं आहे की, या गेममध्ये तुमचा स्मार्टफोन कंट्रोलर असणार आहे आणि तुमचा टिव्ही स्टेडिअम. यामुळे कोणत्याही वेगळ्या गेमिंग कन्सोलशिवाय मोठ्या स्क्रीनवर फुटबॉल गेम खेळण्याचा अनुभव मिळेल.

Tech Tips: आकर्षक डिझाईनच्या मागे धावताय? Smartwatch खरेदी करताना तपासा या गोष्टी… अन्यथा होईल पश्चाताप

नव्या गेममध्ये मल्टीप्लेअर सपोर्ट

नेटफ्लिक्सने या नव्या गेममध्ये मल्टीप्लेअर सपोर्ट देखील दिला आहे. म्हणजेच एकाच स्क्रीनवर जास्तीत जास्त 4 प्लेअर्स एकत्र मॅच खेळू शकणार आहेत. यामुळे तुम्ही तुमच्या मित्रांसोबत आणि कुटूंबियांसोबत मिळून गेम खेळण्याचा आनंद घेऊ शकणार आहात. कंपनीचं म्हणणं आहे की, लाँच एडीशन केवळ एक सुरुवात आहे आणि भविष्यात यामध्ये नवीन फीचर्स आणि अपडेट्स जोडले जाणार आहेत.

Web Title: Netflix will launch fifa world cup launch edition game on 11 june 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 09:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स
1

Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Netflix वर रिलीज होताच चर्चेत आला माधुरी दीक्षितचा ‘मां बहन’; डार्क कॉमेडी आणि थ्रिलरचा हटके अनुभव
2

Netflix वर रिलीज होताच चर्चेत आला माधुरी दीक्षितचा ‘मां बहन’; डार्क कॉमेडी आणि थ्रिलरचा हटके अनुभव

FIFA World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सी पुन्हा मैदानात! विश्वचषक २०२६ मध्ये ‘रेकॉर्ड ब्रेकिंग’ मिशन; इतिहास घडवण्याची सुवर्णसंधी
3

FIFA World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सी पुन्हा मैदानात! विश्वचषक २०२६ मध्ये ‘रेकॉर्ड ब्रेकिंग’ मिशन; इतिहास घडवण्याची सुवर्णसंधी

FIFA World Cup 2026: तोंड झाकलं तर खेळ संपला! 5 सेकंदांचा नियम अन्…; आता मैदानावर चालणार नाही हुज्जत; FIFA चे नवे नियम काय?
4

FIFA World Cup 2026: तोंड झाकलं तर खेळ संपला! 5 सेकंदांचा नियम अन्…; आता मैदानावर चालणार नाही हुज्जत; FIFA चे नवे नियम काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Netflix वर येतोय FIFA World Cup लाँच एडीशन गेम! कधी आणि कसा खेळता येणार? जाणून घ्या

Netflix वर येतोय FIFA World Cup लाँच एडीशन गेम! कधी आणि कसा खेळता येणार? जाणून घ्या

Jun 08, 2026 | 09:05 AM
Ancient Temples : घंटा वाजवण्यापासून ते प्रदक्षिणेपर्यंत; प्राचीन मंदिरांमधील प्रत्येक विधीमागे आहे ‘हे’ वैज्ञानिक कारण

Ancient Temples : घंटा वाजवण्यापासून ते प्रदक्षिणेपर्यंत; प्राचीन मंदिरांमधील प्रत्येक विधीमागे आहे ‘हे’ वैज्ञानिक कारण

Jun 08, 2026 | 09:00 AM
Israel Airstrike Iran : ट्रम्पही थांबवू शकले नाहीत! इस्रायलचा इराणवर पलटवार; तेहरानसह ४ शहरांत भीषण हल्ले

Israel Airstrike Iran : ट्रम्पही थांबवू शकले नाहीत! इस्रायलचा इराणवर पलटवार; तेहरानसह ४ शहरांत भीषण हल्ले

Jun 08, 2026 | 08:49 AM
२७ वर्षांपूर्वी गाजलेल्या ‘ताल’चा सिक्वेल येणार? सुभाष घईंच्या पोस्टची जोरदार चर्चा

२७ वर्षांपूर्वी गाजलेल्या ‘ताल’चा सिक्वेल येणार? सुभाष घईंच्या पोस्टची जोरदार चर्चा

Jun 08, 2026 | 08:40 AM
Dinvishesh : इस्लामचे अंतिम प्रेषित मोहम्मद पैगबंर यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ०८ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : इस्लामचे अंतिम प्रेषित मोहम्मद पैगबंर यांचा स्मृतिदिन; जाणून घ्या ०८ जूनचा इतिहास

Jun 08, 2026 | 08:33 AM
Mumbai News: दुर्मीळ रक्तपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर! नवजात बालकासाठी रक्ताच्या आवाहनाने व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai News: दुर्मीळ रक्तपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर! नवजात बालकासाठी रक्ताच्या आवाहनाने व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Jun 08, 2026 | 08:29 AM
Share Market Today: मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम! सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता

Share Market Today: मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम! सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता

Jun 08, 2026 | 08:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें