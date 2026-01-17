Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

Oppo Smartphone Launched: ओप्पोने नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन एका बजेट किंमतीत लाँच आहे. Oppo ने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहेत. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:52 AM
  • Oppo A6c स्मार्टफोन चीनमध्ये एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • Oppo A6c डिव्हाईसमध्ये 6.75-इंच HD+ फ्लॅट LCD डिस्प्ले
  • Oppo A6c मध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 685 चिपसेट
टेक कंपनी ओप्पो पुन्हा एकदा इतर स्मार्टफोन कंपन्याची झोप उडवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कंपनीने एक असा स्मार्टफोन लाँच केला आहे, ज्याची किंमत अत्यंत कमी आहेत आणि फीचर्स दमदार आहेत. कंपनीमे त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Oppo A6c या नावाने लाँच केला असून त्यांची किंमत बजेट रेंजमध्ये आहे. हा स्मार्टफोन खास अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे, ज्यांना मोठा डिस्प्ले, दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ आणि दमदार परफॉर्मेंसची आवश्यकता आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या लेटेस्ट Oppo A6c स्मार्टफोनमध्ये 6.75-इंचाचा LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120Hz पर्यंत हाई रिफ्रेश रेट, स्नॅपड्रॅगन 685 चिपसेट आणि 6,500mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. Oppo A6c फोनची इतर वैशिष्ट्ये जाणून घेण्यापूर्वी, त्याची किंमत जाणून घेऊया.

Free Fire Max: प्लेअर्सना मिळालं नवं अपडेट, ‘या’ कॅरेक्टरसह गेंमिंगची मजा होणार दुपट्ट! असं करा डाऊनलोड

Oppo A6c ची किंमत आणि उपलब्धता

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर Oppo A6c स्मार्टफोन चीनमध्ये एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज यांचा समावेश आहे. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनच्या सिंगल व्हेरिअंटची किंमत चीनमध्ये CNY 799 म्हणजेच सुमारे 11 हजार रुपये आहे. हा स्मार्टफोन ऑर्किड पर्पल आणि ऑलिव ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असून Oppo ऑनलाइन स्टोअरवरून खरेदी केला जाऊ शकतो. (फोटो सौजन्य – X)

Oppo A6c चे स्पेसिफिकेशन्स

कंपनीने नुकत्याच लाँच केलेल्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायंच झालं तर Oppo A6c डिव्हाईसमध्ये 6.75-इंच HD+ फ्लॅट LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील आहे. हे डिव्हाईस 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट आणि नेचुरल मोडमध्ये फुल sRGB कवरेज देखील ऑफर करते. फोनमध्ये 800 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस देखील आहे.

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स

परफॉर्मंसबद्दल बोलायचं झालं तर Oppo A6c मध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 685 चिपसेट आहे, ज्यासोबतच एड्रेनो 610 GPU आहे. डिव्हाईस 6GB पर्यंत LPDDR4X रॅम आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेजने सुसज्ज आहे. फोनची स्टोरेज मेमरी कार्डद्वारे देखील वाढवता येते. हे डिव्हाइस अँड्रॉइड 15 -आधारित कलरओएस 15 वर चालते. फोटोग्राफीसाठी Oppo A6c मध्ये f/2.2 अपर्चर आणि ऑटोफोकस सह 13-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच हे डिव्हाईस 10x पर्यंत डिजिटल झूमला देखील सपोर्ट करते. समोरील बाजूला फोनमध्ये f/2.2 अपर्चर वाला 5-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे. याशिवाय लेटेस्ट डिव्हाईसमध्ये 6,500mAh बॅटरी आहे मात्र फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नाही.

Published On: Jan 17, 2026 | 09:52 AM

Jan 17, 2026 | 09:52 AM
