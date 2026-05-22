Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Clean Old Gold Jewellery At Home Naturally With Easy Tips And Hacks Lifestyle News In Marathi

जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

वाढत्या सोन्याच्या किंमतींमुळे लोक जुने दागिनेच पुन्हा वापरण्यावर भर देत आहेत. पण काळानुसार दागिन्यांची चमक कमी होते. अशावेळी काही सोपे घरगुती उपाय वापरून दागिन्यांना पुन्हा नव्यासारखी झळाळी देता येऊ शकते.

Updated On: May 22, 2026 | 11:50 AM
जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • घरातील नैसर्गिक पदार्थांच्या मदतीने दागिने स्वच्छ करण्याचा सोपा उपाय समोर आला आहे.
  • काही मिनिटांत जुन्या दागिन्यांची चमक वाढवण्यासाठी खास घरगुती मिश्रणाचा वापर केला जातो.
  • योग्य पद्धतीने साफसफाई केल्यास दागिने अधिक स्वच्छ आणि आकर्षक दिसू शकतात.
भारतात सोन्याच्या दागिन्यांचे शाैकीन अनेक आहेत. हेच कारण आहे की देशात सर्वात जास्त सोन्याची खरेदी केली जाते. मागील काही काळापासून सोन्याचे वाढते भाव पाहता सोनं खरेदी करणं सामान्यांसाठी कठीण झालं आहे. वाढत्या सोन्याच्या भावामुळे लोक आत जुन्याच सोन्याच्या दागिन्यांनी खुश होत आहेत. दागिने जुने झाले की ते काळे पडू लागतात, त्यांची चमक कमी होऊ लागते पण अशावेळी सोनाऱ्याच्या दुकानात जाऊन या दागिन्यांना पाॅलिश केले जाते. ही प्रोसेस सर्वांना ठाऊक आहेच पण हे देखील खरं आहे की यात आपले बरेच पैसे खर्च होतात. विनामूल्य कोणत्याही खर्चाशिवाय जर तुम्हाला जुन्या सोन्याच्या दागिन्यांना नव्यासारखी चमक द्यायची असेल तर ही बातमी तुमच्या फायद्याची आहे.

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आज या लेखात तुमच्यासोबत असा घरगुती हॅक शेअर केला जात आहे ज्याच्या मदतीने घरबसल्या जुन्या दागिन्यांना नव्यासारखी चमक देता येऊ शकते. यामुळे तुमचे पैसेही वाचतील आणि जुन्या दागिन्यांनाच नवे समजून तुम्ही त्याचा आनंद मिरवू शकता. चला यासाठी नक्की काय करावं लागेल ते जाणून घेऊया.

या पाण्याचा करा वापर

कंटेट क्रिएटर पूनम देवनानीने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर एक सोपा घरगुती हॅक शेअर केला आहे ज्याच्या मदतीने जुन्या दागिन्यांना नव्यासारखी चमक मिळवून देता येऊ शकते. ही ट्रिक पूर्णपणे सेफ आहे आणि यात कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. यासाठी आपण रिठा आणि हळदीचा वापर करणार आहोत.

  • हा एक नैसर्गिक पर्याय आहे ज्याच्या मदतीने दागिन्यांची नवी चमक मिळवता येऊ शकते.
  • यासाठी रिठा रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा.
  • सकाळी मऊ झालेल्या रीठातील बी काढा आणि याला कुस्करुन घ्या.
  • या पण्यातच आता हळदीची पावडर मिक्स करा आणि तुमचा क्लिनर तयार झाला आहे.
दागिने कसे साफ करायचे?

आता या पाण्याच्या मदतीने दागिने साफ करण्यासाठी पाण्याच्या भांड्यात दागिन्यांना काही काळ भिजवून ठेवा. या पाण्यात तुम्ही डायमंड किंवा कोणत्या मणी देखील टाकून त्याला क्लिन करु शकता. १०-१५ मिनिटे दागिने पाण्यात ठेवल्यानंतर टुथब्रशच्या मदतीने दागिन्यांना हलकं घासा जेणेकरुन सर्व घाण निघून जाईल. यानंतर स्वच्छ पाण्याने दागिने पुन्हा साफ करुन घ्या.

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

दुसरा पर्याय?

दागिने साफ करण्यासाठी तुम्ही आणखी एका पर्यायाची मदत घेऊ शकता. यासाठी चहापावडर, लिंबू, मीठ आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा गरम पाण्यात मिसळा. यानंतर पाण्यात तुमचे सोन्याचे दागिने काही वेळ टाकून ठेवा आणि टूथब्रशच्या मदतीने त्यांना थोडं घासून घ्या. लक्षात घ्या दागिन्यांवर कोणताही मणी नसावा नाहीतर तो गळून पडण्याची शक्यता आहे.

 

Web Title: How to clean old gold jewellery at home naturally with easy tips and hacks lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 11:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर
1

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?
2

सावधान! भेसळयुक्त हळदीमुळे वधूचा मृत्यू, तुम्हीही बाजारातून बनावटी हळद तर खरेदी करत नाहीये?

मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या
3

मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

घरात तुळशीचं झाड असणं का महत्त्वाचं ठरतं? यामागे फक्त श्रद्धा नाही तर वैज्ञानिक कारण दडलंय; जाणून घ्या फायदे
4

घरात तुळशीचं झाड असणं का महत्त्वाचं ठरतं? यामागे फक्त श्रद्धा नाही तर वैज्ञानिक कारण दडलंय; जाणून घ्या फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

May 22, 2026 | 11:50 AM
‘Deool Band 2 : Aata Pariksha Devachi’ सिनेमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद! गुरुपुष्यामृत मुहूर्तावर दमदार ओपनिंग

‘Deool Band 2 : Aata Pariksha Devachi’ सिनेमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद! गुरुपुष्यामृत मुहूर्तावर दमदार ओपनिंग

May 22, 2026 | 11:49 AM
Mahabharata Story: अर्जुनाने मोठ्या भावाचा वध करण्याचा विचार का केला? जाणून घ्या महाभारतातील अद्भुत प्रसंग

Mahabharata Story: अर्जुनाने मोठ्या भावाचा वध करण्याचा विचार का केला? जाणून घ्या महाभारतातील अद्भुत प्रसंग

May 22, 2026 | 11:40 AM
Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

May 22, 2026 | 11:32 AM
Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

May 22, 2026 | 11:27 AM
Golden Dome : इस्रायलच्या आयर्न डोमपेक्षाही खतरनाक! अमेरिका आता अंतराळात तैनात करणार घातक शस्त्र, रशिया-चीनचा उडाला थरकाप

Golden Dome : इस्रायलच्या आयर्न डोमपेक्षाही खतरनाक! अमेरिका आता अंतराळात तैनात करणार घातक शस्त्र, रशिया-चीनचा उडाला थरकाप

May 22, 2026 | 11:22 AM
नगरपालिका मालमत्तेवर राजकीय छत्रछाया?; सातारा पालिकेच्या 600 भूखंडांचा तपास सुरू

नगरपालिका मालमत्तेवर राजकीय छत्रछाया?; सातारा पालिकेच्या 600 भूखंडांचा तपास सुरू

May 22, 2026 | 11:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM