जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आज या लेखात तुमच्यासोबत असा घरगुती हॅक शेअर केला जात आहे ज्याच्या मदतीने घरबसल्या जुन्या दागिन्यांना नव्यासारखी चमक देता येऊ शकते. यामुळे तुमचे पैसेही वाचतील आणि जुन्या दागिन्यांनाच नवे समजून तुम्ही त्याचा आनंद मिरवू शकता. चला यासाठी नक्की काय करावं लागेल ते जाणून घेऊया.
या पाण्याचा करा वापर
कंटेट क्रिएटर पूनम देवनानीने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर एक सोपा घरगुती हॅक शेअर केला आहे ज्याच्या मदतीने जुन्या दागिन्यांना नव्यासारखी चमक मिळवून देता येऊ शकते. ही ट्रिक पूर्णपणे सेफ आहे आणि यात कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नाही. यासाठी आपण रिठा आणि हळदीचा वापर करणार आहोत.
आता या पाण्याच्या मदतीने दागिने साफ करण्यासाठी पाण्याच्या भांड्यात दागिन्यांना काही काळ भिजवून ठेवा. या पाण्यात तुम्ही डायमंड किंवा कोणत्या मणी देखील टाकून त्याला क्लिन करु शकता. १०-१५ मिनिटे दागिने पाण्यात ठेवल्यानंतर टुथब्रशच्या मदतीने दागिन्यांना हलकं घासा जेणेकरुन सर्व घाण निघून जाईल. यानंतर स्वच्छ पाण्याने दागिने पुन्हा साफ करुन घ्या.
दुसरा पर्याय?
दागिने साफ करण्यासाठी तुम्ही आणखी एका पर्यायाची मदत घेऊ शकता. यासाठी चहापावडर, लिंबू, मीठ आणि चिमूटभर बेकिंग सोडा गरम पाण्यात मिसळा. यानंतर पाण्यात तुमचे सोन्याचे दागिने काही वेळ टाकून ठेवा आणि टूथब्रशच्या मदतीने त्यांना थोडं घासून घ्या. लक्षात घ्या दागिन्यांवर कोणताही मणी नसावा नाहीतर तो गळून पडण्याची शक्यता आहे.