Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Samsung Galaxy A35 5g Price Dropped At Flipkart Know About Offers And Discount

बजेटची चिंता सोडा! दरमहा फक्त 668 रुपये भरून घरी आणा Samsung चा हा 5G स्मार्टफोन… असे आहेत फीचर्स

Updated On: Jun 08, 2026 | 10:06 AM IST
जाहिरात
सारांश

Samsung Galaxy A35 5G Price Dropped: बजेट स्मार्टफोन शोधताय? दमदार फीचर्स देखील पाहिजे? कॅमेरासुद्धा पावरफुल पाहिजे? मग फ्लिपकार्टवरील नवीन ऑफर नक्कीच तुमच्या फायद्याची आहे. फ्लिपकार्टवर सॅमसंग स्मार्टफोन मोठ्या डिस्काऊंटसह उपलब्ध आहे.

बजेटची चिंता सोडा! दरमहा फक्त 668 रुपये भरून घरी आणा Samsung चा हा 5G स्मार्टफोन... असे आहेत फीचर्स

बजेटची चिंता सोडा! दरमहा फक्त 668 रुपये भरून घरी आणा Samsung चा हा 5G स्मार्टफोन... असे आहेत फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 33,999 रुपयांत लॉन्च झालेला Samsung Galaxy A35 5G सध्या फ्लिपकार्टवर 18,999 रुपयांत उपलब्ध आहे.
  • फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक आणि SBI क्रेडिट कार्ड ऑफरनंतर स्मार्टफोनची किंमत 18,049 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते.
  • 50MP कॅमेरा, 120Hz अमोलेड डिस्प्ले, 8GB रॅम आणि 5,000mAh बॅटरीसह हा फोन फक्त 668 रुपयांच्या मासिक ईएमआयवर खरेदी करता येतो.
Samsung Smartphone Offers: तुम्ही 20 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये नवीन 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. तुम्ही Samsung Galaxy A35 5G डिवहाईस खरेदी करण्याचा विचार करू शकता. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. 33,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच झालेला हा स्मार्टफोन आता ग्राहकांना 20 हजार रुपयांहून कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे जर तुमचं बजेट 20 हजार रुपये किंवा त्याहून कमी असेल तर तुम्ही सॅमसंग गॅलेक्सी ए35 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करू शकता.

तगड्या फीचर्ससह नव्या Vivo स्मार्टफोनची एंट्री… 6,500mAh बॅटरीने सुसज्ज; डिझाईन पाहताच तुम्हीही म्हणाल, वाह!!!

सॅमसंग गॅलेक्सी ए35 5G स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. या डिव्हाईसमध्ये 8GB रॅम आणि 50MP कॅमेरासारखे अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. हाय-एंड मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन आता ग्राहकांना 20 हजारांहून कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. या ऑफरबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Samsung )

सॅमसंग गॅलेक्सी ए35 वर मिळणार डिस्काऊंट

कंपनीच्या या डिव्हाईसची स्टँडर्ड किंमत 33,999 रुपये आहे. फ्लिपकार्ट आता या स्मार्टफोनवर जबरजस्त डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. या डिस्काऊंटनंतर स्मार्टफोनची किंमत केवळ 18,999 रुपये झाली आहे. तुम्ही फ्लिपकार्ट ॲक्सिस बँक किंवा फ्लिपकार्ट एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरून स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 950 रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सूट देखील मिळवू शकता, ज्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत फक्त 18,049 रुपये होणार आहे.

तसेच तुमचे बजेट कमी असेल तर तुम्ही हा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी ईएमआय पर्याय देखील वापरू शकता. तुम्ही दर महिना केवळ 668 रुपयांचा ईएमआय भरून हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकता. तसेच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज ऑफर्स देखील उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे फोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे. एक्सचेंज ऑफर्सअंतर्गत, तुम्ही तुमचा जुना फोन 16 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी एक्सचेंज करू शकता.

सॅमसंग गॅलेक्सी ए35 5G चे स्पेसिफिकेशन्स

सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये 6.7-इंच एफएचडी+ अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे आणि डिव्हाईस 1,900 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो. फोनमध्ये ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज मिळणार आहे.

गुपचूप स्टोरी पाहण्यापासून ते स्पेशल फॉन्ट्सपर्यंत… Instagram Plus मध्ये यूजर्सना मिळणार हे खास फीचर्स; किंमत केवळ 299 रुपये

सॅमसंग गॅलेक्सी ए35 5G मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा, 8MP ची अल्ट्रा-वाइड लेंस आणि 5MP ची मॅक्रो लेंस देण्यात आली आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 12MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 15 वर चालते आणि यामध्ये सहा अँड्रॉईड ओएस अपग्रेड मिळणार आहे. सॅमसंग स्मार्टफोनमध्ये 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 5,000mAh बॅटरी दिली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सॅमसंगचे स्मार्टफोन चांगले असतात का?

    Ans: होय, सॅमसंग स्मार्टफोन उत्कृष्ट डिस्प्ले, कॅमेरा, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात.

  • Que: सॅमसंगचे 5G स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत का?

    Ans: होय, सॅमसंगकडे बजेट, मिड-रेंज आणि प्रीमियम श्रेणीतील अनेक 5G स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत.

  • Que: सॅमसंग गॅलेक्सी सिरीज म्हणजे काय?

    Ans: गॅलेक्सी सिरीज ही सॅमसंगची स्मार्टफोन सिरीज असून, त्यामध्ये गॅलेक्सी एस, गॅलेक्सी झेड, गॅलेक्सी ए आणि गॅलेक्सी एम सिरीजचा समावेश आहे.

Web Title: Samsung galaxy a35 5g price dropped at flipkart know about offers and discount

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 10:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तगड्या फीचर्ससह नव्या Vivo स्मार्टफोनची एंट्री… 6,500mAh बॅटरीने सुसज्ज; डिझाईन पाहताच तुम्हीही म्हणाल, वाह!!!
1

तगड्या फीचर्ससह नव्या Vivo स्मार्टफोनची एंट्री… 6,500mAh बॅटरीने सुसज्ज; डिझाईन पाहताच तुम्हीही म्हणाल, वाह!!!

OnePlus सेल लवकरच होणार सुरु! स्मार्टफोनपासून टॅब्लेटपर्यंत… ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह करा मनसोक्त शॉपिंग
2

OnePlus सेल लवकरच होणार सुरु! स्मार्टफोनपासून टॅब्लेटपर्यंत… ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह करा मनसोक्त शॉपिंग

One UI 8.5 अपडेट ठरलं डोक्याला ताप! Samsung स्मार्टफोनमध्ये आली ही मोठी समस्या, यूजर्सनी व्यक्त केली नाराजी
3

One UI 8.5 अपडेट ठरलं डोक्याला ताप! Samsung स्मार्टफोनमध्ये आली ही मोठी समस्या, यूजर्सनी व्यक्त केली नाराजी

मिड-रेंज सेगमेंटचा नवा किंग? तगड्या फीचर्ससह नव्या Motorola स्मार्टफोनची भारतात एंट्री… परफॉर्मन्सने जिंकणार यूजर्सचं मनं!
4

मिड-रेंज सेगमेंटचा नवा किंग? तगड्या फीचर्ससह नव्या Motorola स्मार्टफोनची भारतात एंट्री… परफॉर्मन्सने जिंकणार यूजर्सचं मनं!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बजेटची चिंता सोडा! दरमहा फक्त 668 रुपये भरून घरी आणा Samsung चा हा 5G स्मार्टफोन… असे आहेत फीचर्स

बजेटची चिंता सोडा! दरमहा फक्त 668 रुपये भरून घरी आणा Samsung चा हा 5G स्मार्टफोन… असे आहेत फीचर्स

Jun 08, 2026 | 10:06 AM
सकाळच्या नाश्ता होईल आणखीनच स्पेशल ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्ता होईल आणखीनच स्पेशल ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड, नोट करा रेसिपी

Jun 08, 2026 | 10:03 AM
Jahnavi Killekar : “जास्त शहाणपणा करू नकोस, अक्कल नाही का?” छोट्या पुढारीच्या कमेंटवर जान्हवीचा संताप, नेमकं प्रकरण काय?

Jahnavi Killekar : “जास्त शहाणपणा करू नकोस, अक्कल नाही का?” छोट्या पुढारीच्या कमेंटवर जान्हवीचा संताप, नेमकं प्रकरण काय?

Jun 08, 2026 | 09:53 AM
Trump Slams Iran : ‘आता पुरे झाले, हे थांबवा…’ , इराणच्या हल्ल्यानंतर भडकले ट्रम्प; नेतन्याहूंनाही केला फोन

Trump Slams Iran : ‘आता पुरे झाले, हे थांबवा…’ , इराणच्या हल्ल्यानंतर भडकले ट्रम्प; नेतन्याहूंनाही केला फोन

Jun 08, 2026 | 09:48 AM
Philippines Earthquake: फिलीपिन्समध्ये 8.2 तीव्रतेचा प्रलयकारी भूकंप; कोसळल्या इमारती, त्सुनामीच्या 10 फुटी लाटांचा हाय-अलर्ट

Philippines Earthquake: फिलीपिन्समध्ये 8.2 तीव्रतेचा प्रलयकारी भूकंप; कोसळल्या इमारती, त्सुनामीच्या 10 फुटी लाटांचा हाय-अलर्ट

Jun 08, 2026 | 09:46 AM
Nagpur Crime: नदीच्या खोलीचा अंदाज चुकला अन् होत्याचं नव्हतं झालं; बाप-लेकासह तिघांचा नदीत बुडून मृत्यू

Nagpur Crime: नदीच्या खोलीचा अंदाज चुकला अन् होत्याचं नव्हतं झालं; बाप-लेकासह तिघांचा नदीत बुडून मृत्यू

Jun 08, 2026 | 09:44 AM
Sriram Krishnan education: ट्रम्प प्रशासनाला ‘बाय-बाय’ म्हणणारे श्रीराम कृष्णन यांचे शिक्षण किती आहे? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Sriram Krishnan education: ट्रम्प प्रशासनाला ‘बाय-बाय’ म्हणणारे श्रीराम कृष्णन यांचे शिक्षण किती आहे? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Jun 08, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें