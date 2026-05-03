Smart Phone : फोनच्या कव्हरमध्ये पैसे ठेवल्यास होऊ शकतो धोका, वेळीच सावध व्हा नाहीतर….

फोनच्या कव्हरमध्ये नोट ठेवण्याचे दुष्परिणाम
या सवयीच्या हानिकारक परिणामांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत आणि अगदी जराही वेळ न दवडता आपण ह्याबद्दल जाणून घेऊया. जेव्हा phone आणि cover च्या मध्ये एखादी कागदी नोट ठेवली जाते तेव्हा ती उष्णता बाहेर पडण्यापासून रोखते. असे घडते कारण ती नोट उष्णतारोधक म्हणजेच insulator म्हणून काम करते आणि phone ची उष्णता आतच अडकवून ठेवते. ज्यामुळे battery फुगू शकते. processor चा वेग मंदावतो आणि phone वारंवार hang होऊ शकतो. याशिवाय पैसे तुम्ही जर mobile च्या cover मध्ये ठेवत असाल तर तुमच्या mobile च्या flash मध्ये सुद्धा समस्या उद्भवू शकतात.
कधी कधी एखादी नोट cover च्या आत सरकते आणि camera lens किंवा flash चा भाग झाकते. ज्यामुळे केवळ photo ची गुणवत्ताच खालावत नाही तर flashlight चा प्रकाशही मंद होतो. आजकालच्या mobile मध्ये fast charging हे feature असतं आणि जेव्हा तुम्ही mobile च्या cover मध्ये मागे नोट ठेवता आणि phone charge करता तेव्हा mobile खूप जास्त उष्ण असल्यामुळे ती नोट पेट घेऊ शकते. आणि अशा वेळेला काय होतं की नोट पेट घेतल्यामुळे phone सुद्धा पेट घेऊ शकतो आणि त्याचा स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे यापुढे तुम्ही जर mobile cover मध्ये नोट ठेवण्याचा विचार करत असाल किंवा अगदी काही सुट्टे पैसे ठेवण्याचा जरी विचार करत असाल तर ते अजिबात करू नका. हे तुमच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक आहे.
