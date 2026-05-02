स्पर्धकांच टेंशन वाढलं! Motorola ने धडाधड लाँच केले तब्बल इतके स्मार्टफोन्स, परवडणारी किंमत आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज

कंपनीने जागतिक बाजारात लाँच केलेल्या मोटो जी 37, मोटो जी 37 पावर बाबत आता जाणून घेऊया. हे स्मार्टफोन्स कंपनीने बजेट सेगमेंटमध्ये सादर केले आहेत. या स्मार्टफोन्समध्ये अनेक दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत. दोन्ही स्मार्टफोन्सची किंमत आणि कलर व्हेरिअंट जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मोटो जी 37 कंपनीने 4GB+ 128GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला असून त्याची सुरुवातीची किंमत 249 यूरो म्हणजेच सुमारे 27,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तसेच मोटो जी 37 पावर 4GB + 256GB व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत 279 यूरो म्हणजेच सुमारे 31,000 रुपये ठेवली आहे. जर्मनीमध्ये कंपनीने हे दोन्ही स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. मोटो जी 37 स्मार्टफोन पँटोन फ्यूशिया रेड, पँटोन इंपेनेट्रेबल आणि पँटोन नॉटिकल ब्लू या रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. मोटो जी 37 पावर पँटोन कॅपरी, पँटोन इंपेनेट्रेबल आणि पँटोन नॉटिकल ब्लू कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
कंपनीने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.67-इंच एचडी+ एलसीडी पॅनल देण्यात आला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सँपलिंग रेट 120Hz आणि पीक ब्राइटनेस 1050 निट्सपर्यंत आहे. कंपनीने लाँच केलेला हा स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे.
कंपनीच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये 6nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यामध्ये ग्राफिक्ससाठी माली-जी 57 जीपीयू दिला आहे. हा फोन 4GB एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 128GB स्टोरेजसह येतो. यासोबतच रॅम 12 जीबीपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. स्मार्टफोनचे स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1 टीबीपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, मोटो जी 37 मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा देण्यात आला आहे. यासोबतच सेकेंडरी सेंसर देखील इंटीग्रेट आहे, जे लाइट आणि फ्लिकर बॅलेंस करणार आहे. यामध्ये स्टीरियो स्पीकर सेटअप दिला आहे, जो डॉल्बी अॅटमॉस आणि हाय-रेस ऑडिओला सपोर्ट करतो.
कनेक्टिविटीसाठी या हँडसेटमध्ये जीपीएस, ए-जीपीएस, ग्लोनास गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, बेईडू, 3.5mm हेडफोन जॅक दिला आहे. फोनमध्ये यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, ब्लूटूथ 5.4, डुअल बँड वायफाय, और ऑप्शन एनएफसीचा सपोर्ट दोखील दिला आहे. फोनमध्ये कंपनीने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखील दिला आहे.
मोटो जी 37 मध्ये 5,200mAh बॅटरी दिली आहे, जी 20W टर्बोपावर चार्जिंग आणि 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. मोटोरोलाचा फोन IP64 रेटिंग आणि MIL-STD-810H सर्टिफिकेशनसह येतो. हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित आहे.
मोटो जी 37 पावर चे ऑपरेटिंग सिस्टम, रॅम, डिस्प्ले, रियर कॅमेरा, स्पीकर सेटअप, कनेक्टिविटी ऑप्शन आणि ड्यूरेबिलिटी रेटिंग मोटो जी 37 सारखीच आहे. हा फोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेटने सुसज्ज आहे. फोन 256GB स्टोरेजसह लाँच केले आहे. हा स्मार्टफोन कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. फोनमध्ये 30W टर्बो पॉवर चार्जिंग आणि 6W वायर्ड रिवर्स चार्जिंगसह 7000mAh बॅटरी दिली आहे.