Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

Updated On: May 23, 2026 | 01:23 PM IST
सारांश

प्रभास आपल्या दमदार चित्रपटांच्या लाइनअपने पॅन-इंडियन सुपरस्टारडमला सतत नव्या उंचीवर नेत आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपटांबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असून, हा त्यांच्या करिअरमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टप्पा मानला जात आहे.

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Prabhas Movies : प्रभास आपल्या दमदार चित्रपटांच्या लाइनअपने पॅन-इंडियन सुपरस्टारडमला सतत नव्या उंचीवर नेत आहेत. त्यांच्या आगामी चित्रपटांबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता असून, हा त्यांच्या करिअरमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा टप्पा मानला जात आहे. आपल्या प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स आणि सिनेमाप्रती असलेल्या समर्पणासाठी ओळखले जाणारे प्रभास सध्या सतत ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत, तसेच आणखी एका मोठ्या प्रोजेक्टची तयारीही करत आहेत.

हिरवा चुडा, गळ्यात मंगळसूत्र, कपाळी टिकली, Kangna Ranaut ने गुपचुप उरकलं लग्न? नवरा मुलगा आहे तरी कोण ?

प्रोजेक्टसाठी खूपच इंटेन्स तयारी

अलीकडील रिपोर्टनुसार , प्रभास गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’ यांच्यामधील आपले शेड्यूल मॅनेज करत आहेत आणि त्यांचा हा व्यस्त दिनक्रम किमान पुढील चार महिन्यांपर्यंत सुरू राहणार आहे. या सर्व चित्रपटांचे जॉनर आणि विश्व पूर्णपणे वेगवेगळे असल्यामुळे प्रत्येक प्रोजेक्टसाठी खूपच इंटेन्स तयारी करावी लागत आहे. सध्या त्यांची संपूर्ण डेट डायरी शूट्स आणि तयारीने भरलेली आहे, त्यामुळे 2026 साठी त्यांच्याकडे जवळपास कोणत्याही नवीन कामासाठी वेळ शिल्लक नाही. मात्र, सर्व काही नियोजनानुसार सुरू राहिले, तर 2027 हे वर्ष फक्त प्रभाससाठीच नाही तर त्यांच्या चाहत्यांसाठीही अत्यंत मोठे ठरू शकते.

 जागतिक प्रेक्षकांना भव्य सिनेमाई अनुभव

इतक्या व्यस्त आणि थकवणाऱ्या शेड्यूलनंतरही प्रभास जागतिक प्रेक्षकांना भव्य सिनेमाई अनुभव देण्यासाठी पूर्णपणे समर्पित आहेत. इंडस्ट्री सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांचे कॅलेंडर शूट्स आणि तयारीने पूर्णपणे भरलेले असून, त्यामुळे 2026 मध्ये कोणत्याही नवीन कमिटमेंटसाठी जवळपास जागाच उरलेली नाही. हे केवळ त्यांच्या मोठ्या प्रोजेक्ट्सच्या स्केलचे उदाहरण नाही, तर आजही फिल्ममेकर्स त्यांच्या बॉक्स ऑफिस पॉवरवर किती विश्वास ठेवतात हेही दाखवते.

बहुप्रतीक्षित चित्रपट कमी कालावधीत रिलीज

जर सर्व काही ठरलेल्या योजनेनुसार पुढे गेले, तर 2027 हे वर्ष प्रभास आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकते. अनेक मोठे आणि बहुप्रतीक्षित चित्रपट कमी कालावधीत रिलीज होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशभरात उत्सुकता सातत्याने वाढत आहे. भारतीय सिनेमातील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक असलेले प्रभास पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आणि प्रेक्षकांना अविस्मरणीय सिनेमाई क्षण देण्यासाठी सज्ज दिसत आहेत.

Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

Web Title: Prabhas upcoming movies fauji and spirit shooting schedule release in 2027 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GST on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी CTI चं थेट मोदींना पत्र!
1

GST on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी CTI चं थेट मोदींना पत्र!

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?
2

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!
3

Share Market मध्ये Invest करताना रिस्कची भीती वाटतेय? LIC ने आणल्या 2 जबरदस्त स्कीम्स; पैशांवर मिळणार ‘गॅरंटीड रिटर्न’!

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन
4

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

May 23, 2026 | 01:23 PM
Air Force Recruitment : भारतीय वायुसेनेत लेखी परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची संधी; पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Air Force Recruitment : भारतीय वायुसेनेत लेखी परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची संधी; पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 01:19 PM
धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

May 23, 2026 | 01:13 PM
IPL 2026 Points Table : 15 वर्षांनंतर RCBचा दबदबा! गुणतालिकेत अव्वल स्थान; IPL इतिहासात किती वेळा ठरली No.1?

IPL 2026 Points Table : 15 वर्षांनंतर RCBचा दबदबा! गुणतालिकेत अव्वल स्थान; IPL इतिहासात किती वेळा ठरली No.1?

May 23, 2026 | 01:08 PM
Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

May 23, 2026 | 01:06 PM
BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

May 23, 2026 | 01:01 PM
Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

May 23, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM