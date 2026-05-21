Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Putin-Jinping Meet : Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची चीनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?  

Putin-Jinping Meeting : ट्रम्प यांच्या दौऱ्यानंतर तातडीने पुतिन-जिनपिंग यांच्या उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. या बैठकीने जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली जाणून घेऊयात.

Updated On: May 21, 2026 | 09:56 AM
Putin-Jinping Meeting

Putin-Jinping Meet : Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची गुप्त बैठक; बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?  (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची गुप्त बैठक
  • बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?
  • जाणून घ्या सविस्तर
Putin-Jinping Meet News in Marathi : बीजिंग : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) सध्या चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. येथे त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची बीजिंगमध्ये भेट घेतली. यावेळी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल्स येथे दोन्ही नेत्यांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि उच्चस्तरीय शिखर परिषद पार पडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या दौऱ्यानंतर लगेच झालेल्या या बैठकीने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आगे. पाश्चात्य देशांचा वाढता दबाव आणि जागतिक पातळीवरील उलथापालथ लक्षात घेता दोन्ही देशांच्या भागीदारीने जागितक राजकारणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. आपण या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली याचा आपण आढावा घेणार आहोत.

PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

पुतिन-जिनपिंग बैठकीत काय घडलं?

  • मैत्री अधिक बळकट करणार : या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी २५ वर्षापूर्वी चीन(China)-रशिया सद्भावना आणि मैत्रीपूर्ण सहयोग कराराचा विस्तार करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पाश्चात्य देशांच्या एकतर्फी वर्चस्वाला कडाडून विरोध केला असून बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यावर भर दिला आहे.
  • उर्जा क्षेत्रातील सहकार्य : याशिवाय दोन्ही देशांमध्ये पॉवर ऑफ सायबेरिया २ या महत्त्वकांक्षी गॅस पाइपलानवरही चर्चा झाली. याशिवाय चीनला दरवर्षी पुरवल्या जाणऱ्या अब्ज घनामीटर नैसर्गिक वायूच्या प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. पुतिन यांनी चीनला रशियाचा अत्यंत विश्वासू उर्जा भागीदार म्हणून संबोधले.
  • पाश्चात्य देशांच्या धोरणावर टीका : दोन्ही देशांनी थेट अमेरिकेचे नाव न घेता लष्करी हस्तक्षेप आणि दबाव आणणाऱ्या धोरणांवर कडाडून टीका केली होत. तसेच जागतिक सागरी वाहतुकीत अडथळा आणण्याऱ्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचाही निषेध करण्यात आला.
  • तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता : विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगिक सहकार्य आणि बौद्धिक संपदासारख्या क्षेत्रांमध्ये काही नवे करार झाले. पाश्चात्य तंत्रज्ञान आणि वित्तीय प्राणालीवरील अवलंबित्मव कमी करण्याच्या उद्देशाने हे करार करण्यात आले आहेत.

इराण मुद्द्यावरही चर्चा

याशिवाय दोन्ही नेत्यांनी इराण संघर्षावरही चर्चा केली. इराण संघर्ष (Iran Conflict) तातडीने थांबवण्याची गरज व्यक्त केली. यामध्ये शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांनी चीनच्या मध्यस्थीची भूमिका मांडली. दोन्ही नेत्यांनी रशिया (Russia) आणि चीन मैत्रीला विविध क्षेत्रांमध्ये एका नव्या उंचीवर नेण्यास सुरुवात केली असून अमेरिकेसह पाश्चात्य जगासाठी हा एक कूटनीतिक संदेश मानला जात आहे.

PM मोदींना प्रश्न विचारणारी Helle Lyng कोण? ‘प्रोपोगेंडा’च्या आरोपांमुळे जगभरात चर्चेत

Web Title: Putin jinping meeting beijing trump visit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Iran Conflict : महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहात ‘असे’ फसले डोनाल्ड ट्रम्प
1

Trump Iran Conflict : महाशक्तींचा थरार! रशियाची बुद्धी अन् चीनची भिंत; पुतिन-जिनपिंग यांच्या चक्रव्यूहात ‘असे’ फसले डोनाल्ड ट्रम्प

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष
2

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

Nuclear Pact : अमेरिकेची झोप उडाली! रशियाच्या ‘या’ मित्र देशाला मिळणार १० अणुबॉम्ब; युरोपच्या उंबरठ्यावर तैनात होणार?
3

Nuclear Pact : अमेरिकेची झोप उडाली! रशियाच्या ‘या’ मित्र देशाला मिळणार १० अणुबॉम्ब; युरोपच्या उंबरठ्यावर तैनात होणार?

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
4

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

ठाण्याच्या गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग; बचावकार्यात सुरक्षा रक्षकासह अग्निशमन जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू

May 21, 2026 | 09:57 AM
NEET Paperleak Case: नीट पेपरफुटीत सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई; लातूरच्या नामांकित बालरोगतज्ज्ञाला अटक

NEET Paperleak Case: नीट पेपरफुटीत सीबीआयची पुण्यात मोठी कारवाई; लातूरच्या नामांकित बालरोगतज्ज्ञाला अटक

May 21, 2026 | 09:45 AM
स्क्रीनविरहित फिटनेस ट्रॅकरचा वाढता ट्रेंड! फॅशनसोबतच आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनशैलीवर ठेवता येणार स्मार्ट नजर

स्क्रीनविरहित फिटनेस ट्रॅकरचा वाढता ट्रेंड! फॅशनसोबतच आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनशैलीवर ठेवता येणार स्मार्ट नजर

May 21, 2026 | 09:45 AM
काय सांगता! बांग्लादेशच्या बाजारात उतरली डानाल्ड ट्रम्पची जुडवा म्हैस, लोकांना पाहूनच होतोय अमेरिकेच्या पंतप्रधानांचा भास

काय सांगता! बांग्लादेशच्या बाजारात उतरली डानाल्ड ट्रम्पची जुडवा म्हैस, लोकांना पाहूनच होतोय अमेरिकेच्या पंतप्रधानांचा भास

May 21, 2026 | 09:44 AM
Nashik Crime: मन सुन्न करणारी घटना! प्रेमविवाहानंतर विवाहितेचा छळ; ‘तुझ्या मुलांना स्वीकारणार नाही’ म्हणत 8 वेळा गर्भपात

Nashik Crime: मन सुन्न करणारी घटना! प्रेमविवाहानंतर विवाहितेचा छळ; ‘तुझ्या मुलांना स्वीकारणार नाही’ म्हणत 8 वेळा गर्भपात

May 21, 2026 | 09:44 AM
Putin-Jinping Meet : Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची चीनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?  

Putin-Jinping Meet : Trump यांच्या दौऱ्यानंतर पुतिन-जिनपिंगची चीनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक; बीजिंगमध्ये नेमकं काय शिजतंय?  

May 21, 2026 | 09:41 AM
Guru Pushyamrit Yoga: गुरुपुष्यामृत योग म्हणजे काय? या काळात कोणती कामे करावीत, जाणून घ्या

Guru Pushyamrit Yoga: गुरुपुष्यामृत योग म्हणजे काय? या काळात कोणती कामे करावीत, जाणून घ्या

May 21, 2026 | 09:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM