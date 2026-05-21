Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nashik Crime A Heart Numbing Incident Married Woman Tormented Following Love Marriage Forced To Undergo 8 Abortions With The Threat I Will Not Accept Your Children

Nashik Crime: मन सुन्न करणारी घटना! प्रेमविवाहानंतर विवाहितेचा छळ; ‘तुझ्या मुलांना स्वीकारणार नाही’ म्हणत 8 वेळा गर्भपात

नाशिकमध्ये प्रेमविवाह केलेल्या विवाहितेचा ‘जात वेगळी’ असल्याच्या कारणावरून अमानुष छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सासरच्यांनी तिचा तब्बल 8 वेळा गर्भपात घडवून आणल्याचा आरोप आहे. पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 09:50 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • जातीच्या कारणावरून विवाहितेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ
  • सासरच्यांनी 8 वेळा गर्भपात घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप
  • पती, सासू आणि सासऱ्यांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल
नाशिक: नाशिक येथून एक अत्यंत संतापजनक आणि अमानुष घटना समोर आली आहे. पीडित महिलेला दिवस गेल्याने समजल्यानंतर सासूकडून ‘तू आमच्या जातीची नाहीच तुझ्या मुलांना आम्ही स्वीकारणार नाही’ असे सांगत तब्बल आठ वेळा गर्भपात घडवून आणला. ही धक्कादायक घटना नाशिक जिल्ह्यातील मसूर पोलीस ठाणा परिसरात घडली. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Jalgaon Crime: चोरीच्या संशयातून मित्राची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपीच्या अटकेसाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन

नेमकं काय प्रकरण?

पीडित महिलेने प्रेम विवाह केला होता. मात्र लग्न झाल्यापासूनच ‘तू आमच्या जातीची नाहीस’ असे टोमणे तिला मारले जात होते. महिला गर्भवती राहिल्याचे सासूला समजल्यानंतर सासू कडून ‘तू आमच्या जातीची नाहीस तुझ्या मुलांना आम्ही स्वीकारणार नाही असे सांगत गर्भपातासाठी दबाव आणत आणल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे सासरच्या लोकांनी पीडित महिलेचा तब्बल आठ वेळा गर्भपात घडवून आणला. तसेच सासू-सासर्‍याकडून वारंवार शिवीगाळ करून मानसिक त्रास दिला जात होता. तुला वेडी ठरवून मानसिक रुग्णालय यात ऍडमिट करू अशी धमकी दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

एवढेच नाही तर तुला वेडी ठरवून मानसिक रुग्णालयात ऍडमिट करू अशी धमकी दिलाचाही आरोप पीडितेने केला आहे. पुण्यातील नोकरी गेल्यानंतर महिला जुलै 2025 मध्ये नाशिकला आल्यानंतर छळ अधिक वाढल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

नाशिक मध्ये स्वतःचे घर खरेदी करण्यासाठी तिच्या पतीने तिचे सोन्या-चांदीच्या दागिने मोडून पैसे घेतले होते. पैशांसाठी आणि हुंड्यासाठी देखील तिचा छळ केला जात होता. पोलिसांनी या प्रकरणी पीडित महिलेचा पती विजय महाजन, सासू निर्मला दशरथ महाजन, सासरा दशरथ महाजन या तिघा विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून या घटनेने पुन्हा एकदा महिलेच्या सुरक्षेचा आणि हुंडाबळीचा प्रकरण समोर आला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून संताप व्यक्त केला जात आहे.

Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडित महिलेने कोणता गंभीर आरोप केला आहे?

    Ans: सासरच्यांनी जातीच्या कारणावरून तिचा छळ करून 8 वेळा गर्भपात घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: या प्रकरणात कोणाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे?

    Ans: पती विजय महाजन, सासू निर्मला महाजन आणि सासरे दशरथ महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

  • Que: पोलिसांकडे आणखी कोणते आरोप करण्यात आले?

    Ans: महिलेचे दागिने विकून पैसे घेतल्याचा आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

Web Title: Nashik crime a heart numbing incident married woman tormented following love marriage forced to undergo 8 abortions with the threat i will not accept your children

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 09:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  
1

Nashik News : आगामी सिंहस्थासाठी मोठी खुशखबर! ओझर विमानतळ विस्तारीकरणाला अखेर मंजुरी, नाशिकच्या विकासाला नवे पंख  

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड
2

Kolhapur Crime:17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष दाखवून पळवलं नंतर…; धक्कदायक प्रकार उघड

Jalgaon Crime: चोरीच्या संशयातून मित्राची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपीच्या अटकेसाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन
3

Jalgaon Crime: चोरीच्या संशयातून मित्राची चाकूने भोसकून हत्या; आरोपीच्या अटकेसाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन

Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला
4

Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान

तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान

May 21, 2026 | 01:25 PM
Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज

Crude Oil : होर्मुझचं वर्चस्व पूर्ण कमी करणार; आता डोक्यावरची टांगती तलवार काढून टाकण्यासाठी UAEची ‘ADNOC’ सज्ज

May 21, 2026 | 01:09 PM
पुण्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे आवाहन

पुण्यात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध; अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे आवाहन

May 21, 2026 | 01:08 PM
Maratha Reservation: मराठा आंदोलनात ‘कोट्यवधींचा खेळ’? जुने सहकारी बारस्कर यांची ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार

Maratha Reservation: मराठा आंदोलनात ‘कोट्यवधींचा खेळ’? जुने सहकारी बारस्कर यांची ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार

May 21, 2026 | 01:01 PM
Iran Conflict : इराणवरुन अमेरिका-इस्रायलमध्ये फूट? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ निर्णयावर नेतन्याहू संतप्त, दोघांमध्ये फोनवरच जुंपली

Iran Conflict : इराणवरुन अमेरिका-इस्रायलमध्ये फूट? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ निर्णयावर नेतन्याहू संतप्त, दोघांमध्ये फोनवरच जुंपली

May 21, 2026 | 01:00 PM
Padma Purana: पद्म पुराण वाचनाचे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे

Padma Purana: पद्म पुराण वाचनाचे काय आहे धार्मिक महत्त्व आणि फायदे

May 21, 2026 | 01:00 PM
Cockroach Janta Party News: ‘व्यवस्थेविरोधात राग ते आमदार खासदारांना’; अभिजीत दिपकेंची Exclusive मुलाखत

Cockroach Janta Party News: ‘व्यवस्थेविरोधात राग ते आमदार खासदारांना’; अभिजीत दिपकेंची Exclusive मुलाखत

May 21, 2026 | 12:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM