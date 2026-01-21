Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • When To Clean Smartphone Screen Daily Or Once In A Week Read Before Cleaning Tech News Marathi

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

स्मार्टफोन स्वच्छ करण्यासाठी प्रत्येकजण वेगळ्या नियमाचा वापर करतो. कोणी आठवड्यातून एकदा स्मार्टफोन स्वच्छ करतो तर कोणी दिवसातून तीन वेळा स्मार्टफोनची स्वच्छता करते. पण स्मार्टफोन स्वच्छ करण्याचा योग्य नियम माहिती आहे का?

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा.... फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा.... फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Follow Us:
Follow Us:
  • स्क्रीन साफसफाईचं योग्य गणित!
  • स्क्रीन रोज स्वच्छ करावी की आठवड्यातून?
  • फोनची स्क्रीन सुरक्षित ठेवायची असेल तर हे नियम पाळा
आजच्या काळात स्मार्टफोन म्हणजे आपल्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. घरात, ऑफीसमध्ये, शाळेत, कॉलेजमध्ये सगळीकडे स्मार्टफोनचा वापर केला जातो. काहींना तर फोनची इतकी सवय असते की लोकं बाथरुममध्ये सुद्धा स्मार्टफोन घेऊन जातात. स्मार्टफोनशिवाय 1 मिनिट देखील राहणं अत्यंत कठीण आहे. दिवसभर विविध कामांसाठी स्मार्टफोनचा वापर केला जातो. दिवसभर वापरल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनची स्वच्छता करणं देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर

ट्रेनमध्ये, बसमध्ये, रस्त्यावर देखील आपण स्मार्टफोनचा वापर करतो. यामुळे स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर धूळ, घाम, फेस ऑयल इत्यादी जमा होते. यामुळे हाइजिनची चिंता देखील वाढते. अशावेळी काही लोकं सतत त्यांच्या स्मार्टफोनची स्क्रीन साफ करतात. पण यामुळे तुमच्या स्मार्टफोनचे नुकसान देखील होऊ शकतं. त्यामुळे स्क्रीन कधी साफ करावी, दिवसातून आणि आठवड्यातून स्मार्टफोनच्या स्क्रीनची किती वेळा स्वच्छता करावी याबाबत प्रत्येक स्मार्टफोन यूजरला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा तुमच्या एका चुकीच्या सवयीमुळे स्मार्टफोनचं नुकसान होऊ शकतं.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोन स्क्रीनची स्वच्छता कधी करावी?

जर तुम्ही बस, ट्रेन किंवा एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणाहून परतत असाल तर अशा परिस्थितीत स्क्रीनवर धूळ, माती आणि घाम इत्यादी जमा होते. अशावेळी तुम्ही घरी येताच तुमच्या स्मार्टफोनची स्क्रीन स्वच्छ करू शकता. यासाठी माइक्रोफाइबर किंवा कॉटन सारख्या कपड्यांचा वापर करून स्मार्टफोनच्या स्क्रीनची स्वच्छता केली जाऊ शकते. कपडा थोडा ओला करा आणि स्क्रीनवर हळूवारपणे फिरवा. स्क्रीन साफ ​​करताना त्यावर कोणताही द्रव फवारला जाणार नाही किंवा दाब दिला जाणार नाही याची काळजी घ्या. अन्यथा स्मार्टफोनचा डिस्प्ले खराब होण्याची शक्यता असते.

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

स्मार्टफोन स्वच्छ कधी करावा?

जर तुम्ही बाथरुम, किचन किंवा मार्केट यासारख्या ठिकाणी स्मार्टफोनचा वापर करत असाल, तर अशावेळी स्मार्टफोन स्वच्छ करण्याचा सल्ला दिला जातो. पण जर तुम्ही घराबाहेर जात नसाल आणि घरीच फोनचा वापर करत असाल तर तुम्ही आठवड्यातून एकदा स्मार्टफोन स्वच्छ करू शकता. यासाठी तुम्ही बाजारात उपलब्ध असलेल्या डिसइंफेक्टेंट लिक्विडचा वापर करू शकता. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की, स्मार्टफोन स्वच्छ करताना लिक्विड थेट फोनच्या संपर्कात येऊ नये. तसेच, तुमचा फोन स्वच्छ करताना हार्ड केमिकल वापरणे टाळा. हार्ड केमिकल वापरल्याने काही दिवसांतच फोनचा रंग फिका पडेल आणि तुम्हाला पुन्हा खर्च करावा लागू शकतो.

Web Title: When to clean smartphone screen daily or once in a week read before cleaning tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 06:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
1

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
2

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट
3

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स
4

Oppo A6c: 6,500mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेट… नव्या बजेट स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM