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Chandrapur News: चिखलमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास; दमपूर-मोहद्यात ग्रामस्थांचा संताप

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील दमपूर-मोहदा परिसरात पावसामुळे रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. चिखल, साचलेले सांडपाणी आणि नालेसफाईच्या अभावामुळे नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून ग्रामस्थांनी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे.

Chandrapur News: चिखलमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास; दमपूर-मोहद्यात ग्रामस्थांचा संताप

Chandrapur News: चिखलमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास; दमपूर-मोहद्यात ग्रामस्थांचा संताप

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विस्तार
  • दमपूर-मोहदा परिसरातील रस्ते पावसामुळे चिखलमय झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
  • शाळेत जाणाऱ्या ५० ते ६० विद्यार्थ्यांना दररोज जीव धोक्यात घालून चिखलातून प्रवास करावा लागत आहे.
  • ग्रामस्थांनी रस्ते दुरुस्ती आणि नालेसफाई तातडीने करण्याची प्रशासनाकडे मागणी केली आहे.
चंद्रपूर: जिवती तालुक्यातील दमपूर-मोहदा परिसरातील रस्त्यांची पावसामुळे अक्षरशः दुरवस्था झाली आहे. संततधार पावसामुळे मुख्य रस्त्यासह अंतर्गत मार्गावर मोठ्या प्रमाणात चिखल साचला असून, नागरिकांना ये-जा करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह वृद्ध नागरिकांना या चिखलमय रस्त्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

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दमपूर-मोहदा हे जवळपास ६ हजार लोकसंख्येचे महत्त्वाचे गाव आहे. मात्र, एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही गावात मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. गावातील नाल्यांची योग्य साफसफाई न झाल्याने घरातील सांडपाणी थेट रस्त्यावर वाहत आहे. त्यातच पावसाचे पाणी मिसळल्याने रस्त्यांना चिखलाचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. नागरिकांना दरवर्षी अशाच समस्यांना सामोरे जावे असल्याने स्थानिक लागत नागरिकांनी संबंधित प्रशासनाने तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करून चिखलाची साफसफाई करावी, अशी मागणी केली आहे. पावसाळ्यात अशा समस्यांकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात नाराजी

रस्त्यांची दुरवस्था आणि नात्याची साफसफाई न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी आहे. पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक उपाययोजना न केल्यामुळे नागरिकांना दरवर्षी अशाच समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने रस्ते दुरुस्ती व नालेसफाईची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी नागरिकांनी केली.

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शाळेची वाट बिकट, विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास

लभंगुडा येथील शाळेत परिसरातील ५० ते ६० विद्यार्थी दररोज शिक्षणासाठी येतात. मात्र, शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर गुडघाभर चिखल साचल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चिखल तुडवत शाळेत पोहोचताना अनेक विद्याभ्यर्थ्यांचे पाय घसरून पडत असून, दुखापतीचा धोका वाढला आहे. पावसाळ्यात हा मार्ग विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक बनतो आणि पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असते. प्रशासनाने तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Chandrapur dampur mohda roads turn muddy students face difficult commute in monsoon

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:36 PM

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