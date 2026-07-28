Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर दरोडा! सीईटी सेलकडून १७ कोटींऐवजी १०६ कोटी जमा करण्याचा डाव

यासंदर्भात सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, दोन तीन वेळा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या ३७२ होती आणि जागा होत्या १,७७,९८५, त्यावेळी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला कुठल्याही राऊंडमध्ये सीट लागल्यानंतर ‘जागा स्वीकृती शुल्क’ म्हणून एक हजार रुपये फी आकारली जायची. त्यानुसार सीईटी सेलकडे १७ कोटी शुल्क जमा व्हायचे, मात्र यंदा पहिल्या ते तिसऱ्या राऊंडपर्यंत विद्यार्थ्याला सीट मिळाली तर त्याला प्रत्येक राऊंडमागे ठरावीक रक्कम अदा करावी लागणार आहे.
दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटी सेलसारख्या यंत्रणेला १७कोटींच्या जवळपास रक्कम फक्त अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियामार्फत मिळत असताना अचानक सहापट करण्यात आलेली ही फी वाढ विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर अन्याय करणारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. जर ही रक्कम मुलांच्या महाविद्यालयीन शुल्क मधून वजा होणार असेल तर एवढी आकारणी समजू शकेल, अन्यथा ही शासनाने भर दिवसा केलेली लुटमार आहे, असे विद्यार्थी म्हणतात, पण ही रक्कम केवळ सीईटी सेल त्याची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी आकारत असेल तर ते मात्र अत्यंत चुकीचे आणि अन्यायकारक असल्याची आणखी एक प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
एखादी ऑनलाईन प्रणाली राबविण्यासाठी एवढी जास्त रक्कम केवळ एका प्रवेश प्रक्रियेमार्फत सीईटी सेल जमवते, अभियांत्रिकी वगळून जवळपास २५ पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेल राबवत असते. यावर्षी मात्र धोरण बदलले आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी जागा स्वीकृती शुल्क प्रत्येक राऊंडमागे घेतले जाणार असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
66 रियल आहे. प्रत्येक रकमध्ये याला चांगला पर्याय मिळाल्यान एकदम सहापट जागा स्वीकृती शुल्क वाढ जाचक असून, ही की नॉन दरवेळी त्याला जादा जागा स्वीकृती शुल्क आकारणी संविधानिक वाटत नाही. सीईटी सेल चालवण्यासाठी मुळात किती खर्च येतो आणि सगळी किती रक्कम जमा होते याचा हिशेब कुठेच दिला जात नाही, सीईटी सेल फक्त याचे भांडवल करून पालकांकडून १०६ कोटी वसूल करत आहे, है विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे.
योगेश्वर मुझे, लातूर.
राऊंडनुसार स्वीकृती शुल्क (Acceptance Fee) असे आहे: पहिला राऊंड १,००० रुपये, दुसरा राऊंड २,००० रुपये आणि तिसरा राऊंड ३,००० रुपये.शुल्क तपशीलपहिला राऊंड: १,००० रुपयेदुसरा राऊंड: २,००० रुपयेतिसरा राऊंड: ३,००० रुपये