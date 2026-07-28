मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Education Engineering Admission 2026 Cet Cell Seat Acceptance Fee Hike 106 Crores Controversy

Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर दरोडा! सीईटी सेलकडून १७ कोटींऐवजी १०६ कोटी जमा करण्याचा डाव

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

CET Cell Engineering: एखादी ऑनलाईन प्रणाली राबविण्यासाठी एवढी जास्त रक्कम केवळ एका प्रवेश प्रक्रियेमार्फत सीईटी सेल जमवते, अभियांत्रिकी वगळून जवळपास २५ पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेल राबवत असते.

Engineering Admission, CET Cell, Seat Acceptance Fee,

Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या खिशावर दरोडा! सीईटी सेलकडून १७ कोटींऐवजी १०६ कोटी जमा करण्याचा डाव

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २०२५-२६ पासून ठरलेल्या धोरणानुसार, १७ कोटींऐवजी चक्क १०६ कोटी जमा करण्याचा सीईटी सेल
  • राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या ३७२ होती आणि जागा होत्या
  • सीट लागल्यानंतर ‘जागा स्वीकृती शुल्क’ म्हणून एक हजार रुपये फी आकारली जायची
Engineering Admission 2026: अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत जागा स्वीकृती शुल्काच्या नावाखाली एरवी सीईटी सेलला दरवर्षी १७ कोटी रुपये मिळत असताना, यंदाच्या वर्षी मात्र २०२५-२६ पासून ठरलेल्या धोरणानुसार, १७ कोटींऐवजी चक्क १०६ कोटी जमा करण्याचा सीईटी सेल आणि शासन यांचा संयुक्त प्रयत्न दिसतो आहे. अर्थात या निर्णयाचा जबर फटका अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

यासंदर्भात सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता, दोन तीन वेळा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या ३७२ होती आणि जागा होत्या १,७७,९८५, त्यावेळी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला कुठल्याही राऊंडमध्ये सीट लागल्यानंतर ‘जागा स्वीकृती शुल्क’ म्हणून एक हजार रुपये फी आकारली जायची. त्यानुसार सीईटी सेलकडे १७ कोटी शुल्क जमा व्हायचे, मात्र यंदा पहिल्या ते तिसऱ्या राऊंडपर्यंत विद्यार्थ्याला सीट मिळाली तर त्याला प्रत्येक राऊंडमागे ठरावीक रक्कम अदा करावी लागणार आहे.

Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

 

शुल्कवाढ आहे अन्यायकारक

दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटी सेलसारख्या यंत्रणेला १७कोटींच्या जवळपास रक्कम फक्त अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियामार्फत मिळत असताना अचानक सहापट करण्यात आलेली ही फी वाढ विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर अन्याय करणारी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. जर ही रक्कम मुलांच्या महाविद्यालयीन शुल्क मधून वजा होणार असेल तर एवढी आकारणी समजू शकेल, अन्यथा ही शासनाने भर दिवसा केलेली लुटमार आहे, असे विद्यार्थी म्हणतात, पण ही रक्कम केवळ सीईटी सेल त्याची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी आकारत असेल तर ते मात्र अत्यंत चुकीचे आणि अन्यायकारक असल्याची आणखी एक प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

 

२५ पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम प्रवेशप्रक्रिया सीईटीमार्फत

एखादी ऑनलाईन प्रणाली राबविण्यासाठी एवढी जास्त रक्कम केवळ एका प्रवेश प्रक्रियेमार्फत सीईटी सेल जमवते, अभियांत्रिकी वगळून जवळपास २५ पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेल राबवत असते. यावर्षी मात्र धोरण बदलले आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी जागा स्वीकृती शुल्क प्रत्येक राऊंडमागे घेतले जाणार असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

66 रियल आहे. प्रत्येक रकमध्ये याला चांगला पर्याय मिळाल्यान एकदम सहापट जागा स्वीकृती शुल्क वाढ जाचक असून, ही की नॉन दरवेळी त्याला जादा जागा स्वीकृती शुल्क आकारणी संविधानिक वाटत नाही. सीईटी सेल चालवण्यासाठी मुळात किती खर्च येतो आणि सगळी किती रक्कम जमा होते याचा हिशेब कुठेच दिला जात नाही, सीईटी सेल फक्त याचे भांडवल करून पालकांकडून १०६ कोटी वसूल करत आहे, है विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे.
योगेश्वर मुझे, लातूर.

आंदोलनानंतर नवा वाद; सरकारच्या आश्वासनानंतरही अटकसत्र सुरूच, विद्यार्थ्यांना विश्वासघाताची भीती

राऊंडनुसार स्वीकृती शुल्क (Acceptance Fee) असे आहे: पहिला राऊंड १,००० रुपये, दुसरा राऊंड २,००० रुपये आणि तिसरा राऊंड ३,००० रुपये.शुल्क तपशीलपहिला राऊंड: १,००० रुपयेदुसरा राऊंड: २,००० रुपयेतिसरा राऊंड: ३,००० रुपये

 

Web Title: Education engineering admission 2026 cet cell seat acceptance fee hike 106 crores controversy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Agriculture News: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! युरियाची टंचाई आता कायमची संपणार! ‘या’ नवीन खताला मिळाली मंजुरी
1

Agriculture News: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! युरियाची टंचाई आता कायमची संपणार! ‘या’ नवीन खताला मिळाली मंजुरी

Chandrapur News: चिखलमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास; दमपूर-मोहद्यात ग्रामस्थांचा संताप
2

Chandrapur News: चिखलमय रस्त्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा जीवघेणा प्रवास; दमपूर-मोहद्यात ग्रामस्थांचा संताप

Chandrapur News: भेसळयुक्त दुधावर प्रशासनाचा लगाम; चंद्रपुरात दूधपुरवठ्यात ९ हजार लिटरची घट
3

Chandrapur News: भेसळयुक्त दुधावर प्रशासनाचा लगाम; चंद्रपुरात दूधपुरवठ्यात ९ हजार लिटरची घट

Monsoon Small Business: पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा ‘हे’ 5 व्यवसाय; होईल तुफान कमाई! जाणून घ्या सविस्तर
4

Monsoon Small Business: पावसाळ्यात कमी खर्चात सुरू करा ‘हे’ 5 व्यवसाय; होईल तुफान कमाई! जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

शिवाजीराव आढळराव पाटलांचं खासदार अमोल कोल्हेंना आव्हान; ‘या’ प्रकल्पाबाबतही विचारला सवास

Jul 28, 2026 | 04:10 PM
जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

Jul 28, 2026 | 04:02 PM
Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Love And War Update: भन्साळींच्या ‘लव्ह अँड वॉर’बाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर! रणबीर-आलियाच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jul 28, 2026 | 04:01 PM
boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

boAt Kid Series: बच्चे कंपनीसाठी boAt ने आणली ‘Kid Series’, Sailor Nav स्मार्टवॉच आणि Sailor Play हेडफोन्स लाँच

Jul 28, 2026 | 03:58 PM
Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Commonwealth Games 2026 मध्ये महाराष्ट्रच्या लेकाचा डंका; हाय जंपमध्ये सर्वेशने भारतासाठी जिंकले ‘रौप्य’ पदक

Jul 28, 2026 | 03:55 PM
Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE Top केल्यानंतर सोडली इंजिनिअरिंग; कोण आहेत जगात डंका वाजवणारे भारतीय शास्त्रज्ञ राजेश गोपाकुमार?

Jul 28, 2026 | 03:53 PM
Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Bhandara: ३ महिन्यात दूध संकलनात मोठी घट; प्रशासकीय कारवाईचा धसका! भेसळ प्रकरण निरंक

Jul 28, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा