Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजने भारतात टाईप २ डायबेटीससाठी ओरल सेमाग्लुटाइड बायोसिमिलर 'ओबेडा®' टॅब्लेट्स लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 06:53 PM
डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजने भारतात टाई प २ डायबेटीससाठी ओरल सेमाग्लुटाइड बायोसिमिलर ‘ओबेडा®’ टॅब्लेट्स लॉन्च करण्याची घोषणा केली आहे. जागतिक फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनी असलेल्या डॉ. रेड्डीजने हे औषध भारतात ३, ७ आणि १४ मिलीग्रॅम क्षमतेमध्ये उपलब्ध केले असून हे दररोज तोंडावाटे घेण्याचे औषध आहे. यापूर्वी कंपनीने भारत आणि कॅनडामध्ये जेनेरिक सेमाग्लुटाइड इंजेक्शनही लॉन्च केले होते. त्यामुळे जीएलपी-१ थेरपी क्षेत्रात कंपनीचे स्थान अधिक मजबूत झाले आहे.

ICMR INDIAB संशोधनानुसार भारतात १०१ दशलक्षांहून अधिक प्रौढ व्यक्ती मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, तर जवळपास १३६ दशलक्ष लोक प्रीडायबेटीक अवस्थेत आहेत. वाढता पोटाचा लठ्ठपणा आणि बदलती जीवनशैली यामुळे टाईप २ डायबेटीसचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ओरल सेमाग्लुटाइड हा उपचाराचा सोयीस्कर पर्याय ठरू शकतो. हे औषध ग्लुकागन-लाइक पेप्टाइड-१ रिसेप्टर अॅगोनिस्ट (GLP-1 RA) प्रकारात मोडते आणि रक्तातील साखरेचे नियंत्रण सुधारण्यासाठी आहार व व्यायामासोबत दिले जाते.

डॉ. रेड्डीजच्या ओबेडा® टॅब्लेट्ससाठी सीडीएससीओकडून मान्यता मिळाली असून भारतात २८८ रुग्णांवर फेज ३ क्लिनिकल संशोधन करण्यात आले. या अभ्यासात मूळ औषधाइतकीच प्रभावीता आणि सुरक्षितता दिसून आली. उपाशीपोटी आणि जेवणानंतरच्या साखरेच्या पातळ्या, वजन कमी होणे आणि एचबीए१सी नियंत्रणामध्येही सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तसेच शरीरात कोणत्याही अँटी-ड्रग अँटीबॉडीज आढळल्या नाहीत.

ओबेडा® टॅब्लेट्सची किंमत ३ मिलीग्रॅमसाठी ९९ रुपये, ७ मिलीग्रॅमसाठी १३५ रुपये आणि १४ मिलीग्रॅमसाठी २२५ रुपये प्रति टॅब्लेट अशी ठेवण्यात आली आहे. डॉ. रेड्डीजच्या ग्लोबल जेनेरिक्स विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. व्ही. रामण यांनी सांगितले की, मधुमेह रुग्णांसाठी अधिक परवडणारे आणि प्रभावी उपचार पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल आहे. डॉ. रेड्डीजचे ओबेडा हे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर उपलब्ध होणार असून रुग्णांनी वापरापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

