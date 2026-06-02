भीषण आगीत ट्रक जळून खाक, सुदैवाने चालक बचावला; हिंगोली जिल्ह्यातील घटना

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक राज्यातून लाकडी प्लायवूड घेऊन ट्रक (क्र. केए १९ – डिएम ३५३५) औंढा नागनाथमार्गे छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाला होता. सोमवारी (१ जून) सकाळी सुमारे ९ वाजता रामेश्वर शिवारात पोहोचताच ट्रकच्या वायरिंगमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने अचानक आग लागली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण वाहनाला वेढले.
वाहतूक काही काळ बंद
या घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी मात्र तातडीने औंढा नागनाथ नगर पंचायत अग्निशमन दलाला कळविले. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल होईपर्यंत ट्रकमधील मोठ्या प्रमाणातील प्लायवूड आणि वाहनाचा मोठा भाग आगीत भस्मसात झाला होता. आगीची तीव्रता लक्षात घेता ती शमविण्यासाठी अग्निशमन दलाला जवळपास दोन तास शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. अखेर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. दरम्यान, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी औंढा नागनाथ-जिंतूर महामार्गावरील वाहतूक काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. आग विझल्यानंतर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली.
हे सुद्धा वाचा : लातूर विमानतळ विकासासाठी 57 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; आमदार अभिमन्यू पवारांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश
पोलिस अधिकाऱ्यांनी केली घटनेची पहाणी
या घटनेची माहिती मिळताच औंढा नागनाथ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक जी. एस. राहिरे, पोलिस उपनिरीक्षक अमोल इंगोले, राजकुमार कुटे, तानाजी ढाकरे तसेच अग्निशमन दलाचे गजानन वाशीमकर व एस. पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले. या आगीत चालक साबेर पठाण हे सुखरूप बचावले असले तरी ट्रक आणि त्यावरील प्लायवूड जळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
हे सुद्धा वाचा : 30 हून अधिक घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्याला ठोकल्या बेड्या; पोलिसांनी पाठलाग करुन पकडले