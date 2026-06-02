भीषण आगीत ट्रक जळून खाक, सुदैवाने चालक बचावला; हिंगोली जिल्ह्यातील घटना

Updated On: Jun 02, 2026 | 01:37 PM IST
सारांश

औंढा नागनाथ-जिंतूर महामार्गावरील रामेश्वर शिवारात सोमवारी (१ जून) सकाळी सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास प्लायवूडची वाहतूक करणाऱ्या मालवाहू ट्रकला अचानक भीषण आग लागल्याने ट्रकसह संपूर्ण माल जळून खाक झाला आहे.

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

विस्तार
हिंगोली : औंढा नागनाथ-जिंतूर महामार्गावरील रामेश्वर शिवारात सोमवारी (१ जून) सकाळी सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास प्लायवूडची वाहतूक करणाऱ्या मालवाहू ट्रकला अचानक भीषण आग लागल्याने ट्रकसह संपूर्ण माल जळून खाक झाला आहे. सुदैवाने चालकाने प्रसंगावधान राखत बाहेर पडल्याने जीवितहानी टळली. या आगीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक राज्यातून लाकडी प्लायवूड घेऊन ट्रक (क्र. केए १९ – डिएम ३५३५) औंढा नागनाथमार्गे छत्रपती संभाजीनगरकडे निघाला होता. सोमवारी (१ जून) सकाळी सुमारे ९ वाजता रामेश्वर शिवारात पोहोचताच ट्रकच्या वायरिंगमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने अचानक आग लागली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण वाहनाला वेढले.

वाहतूक काही काळ बंद

या घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी मात्र तातडीने औंढा नागनाथ नगर पंचायत अग्निशमन दलाला कळविले. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल होईपर्यंत ट्रकमधील मोठ्या प्रमाणातील प्लायवूड आणि वाहनाचा मोठा भाग आगीत भस्मसात झाला होता. आगीची तीव्रता लक्षात घेता ती शमविण्यासाठी अग्निशमन दलाला जवळपास दोन तास शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. अखेर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. दरम्यान, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी औंढा नागनाथ-जिंतूर महामार्गावरील वाहतूक काही काळ बंद ठेवण्यात आली होती. आग विझल्यानंतर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी केली घटनेची पहाणी

या घटनेची माहिती मिळताच औंढा नागनाथ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक जी. एस. राहिरे, पोलिस उपनिरीक्षक अमोल इंगोले, राजकुमार कुटे, तानाजी ढाकरे तसेच अग्निशमन दलाचे गजानन वाशीमकर व एस. पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले. या आगीत चालक साबेर पठाण हे सुखरूप बचावले असले तरी ट्रक आणि त्यावरील प्लायवूड जळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

सट्टेबाजांवर नेम धरला पण गोळी न्यूज पोर्टल्सना! 8750 वेबसाईट्सवर Cyber हातोडा, प्रकरण काय?

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

कॅन्सर होण्यास कारणीभूत ठरतात रोजच्या वापरतील 'या' वस्तू, गंभीर आजाराचा धोका टाळण्यासाठी वापरातील करून नाहीशा

Vidhan Parishad Election 2026: पार्थ पवारांची मध्यस्थी यशस्वी, मनधरणीनंतर सुनील टिंगरेंची माघार

Typhoon Jangmi : मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वारे…, जपानमध्ये चक्रीवादळ जांगमीचा धुमाकूळ; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; 'या' एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

8th Pay Commission: कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिलासा! मेमोरेंडमची शेवटची तारीख बदलली, कधीपर्यंत करता येणार ऑनलाईन अर्ज

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, "सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील"

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

