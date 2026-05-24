“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

अलिकडेच सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात मुलगी आपल्या आई-वडिलांना एक प्रश्न विचारताना दिसते. हा प्रश्न अनेकांच्या मनाला भिडतो तर पालकांचे उत्तर देखील अनेकांची मने जिंकून घेतो. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुलगी आपल्या आई-वडिलांना विचारते की, “जर मी लग्न केलं आणि मला ते लग्न नाही जुळवून ठेवता आलं तर मी परत घरी परत येऊ शकते का?” यावर मुलीचे वडील क्षणाचाही विलंब करत नाही आणि मुलीला म्हणतात की, “या घराचे दरवाजे तुझ्यासाठी नेहमीच खुले राहतील, असं पुन्हा बोलू नको आणि विचारही करु नको. आम्ही तुझे आई-वडील आहोत, हे घर तुझं आहे… समस्यांना सामोरे जा, जेव्हा तुला इच्छा नसेल, तेव्हा हे घर तुझं आहेच. ”
यावर मुलगी पुढे म्हणताना दिसते की, “जग म्हणेल की मुलगी परत आली, हे घडले, ते घडल”. मग पुढे आई उत्तर देत म्हणते की, “आपला जगाशी काय संबंध?”. वडील म्हणतात की, मुलगी आमची आहे की जगाची?”. यावर पुन्हा मुलगी प्रश्न विचारत बोलते की, “जर मी तुम्हाला काॅल करुन मला घेऊन जायला बोलवलं तर तुम्ही याल का?” यावर वडिल म्हणतात, “आम्हीच येणार आणि कोण येईल?”. आई म्हणते, “तू हाक मारल्यावर आम्ही तुला घ्यायला येऊ, आमचं लाडकं बाळ देणार. जर त्याला काही अडचणी आल्या, तर आम्ही त्याला सोडून देऊ का? ते कसं शक्य आहे?”
मुलगी पुन्हा आईला प्रश्न करत विचारते की, “जर मी लव्ह मॅरेज केलं आणि लग्नात नंतर समस्या आल्या तरीही तुम्ही मला साथ द्याला का?”. यावर आई म्हणते की, “जर आम्ही अरेंज मॅरेज केलं तरी त्या लोकांना आम्ही फार ओळखतं नसणार तर तिथेही या गोष्टी होऊ शकतात. अशाच प्रकारे लव्ह मॅरेजमध्येही ते होऊ शकते, त्यामुळे घर तर तुझ्यासाठी नेहमीच खुलं असेल ना?”.
वडिल सांगतात की, “पृथ्वीवर तू लव्ह मॅरेज करणारी पहिली नसशील. तू ती पहिली मुलगी नसणार जिचं भांडण होईल. हेच तर आयुष्य आहे, निभावता आलं तर आलं नाहीतर बॅक टू पवेलियन (पुन्हा घरी परत). आईवडिलांचा हा सल्ला ऐकून मुलगी भावूक होते आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो. आई-वडिलांच्या या प्रतिक्रियेने यूजर्सना खुश केलं असून प्रत्येक आई-वडिलांना असा विचार केला तर देशातील किती महिला सुरक्षित आणि जिवंत राहतील अशा प्रतिक्रिया यूजर्सने दिल्या. या व्हिडिओला @bijlee.chamakne.do नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.