  • Viral »
“लग्नानंतर सासरी नाही पटलं तर परत घरी येऊ शकते का?”, मुलीच्या प्रश्नावर आईवडिलांनी काय दिली रिॲक्शन; पाहा Viral Video

Updated On: May 24, 2026 | 09:31 AM IST
सारांश

Heart Touching Video : घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळीची प्रकरणे वाढल्यामुळे मुलीने आपल्या आई-वडिलांना एक गंभीर प्रश्न विचारु केला. या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी इतक्या सुंदररित्या दिले की इंटरनेटवर सर्व यूजर्स फिदा झाले.

(फोटो सौजन्य: Instagram)

विस्तार
  • लग्नानंतर अडचणी आल्यास मुलीला माहेर नेहमीच सुरक्षित आधार असू शकतो, असा भावनिक संदेश व्हिडिओत देण्यात आला.
  • आई-वडिलांच्या एका उत्तराने सोशल मीडियावर अनेकांचे मन जिंकले आणि लोक भावूक झाले.
  • वाढत्या घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांदरम्यान हा व्हिडिओ महिलांसाठी मोठा मानसिक आधार ठरत आहे.
भोपाळमधील ट्विशा शर्माचे प्रकरणानंतर घरगुती हिंसाचाराला पुन्हा एकदा चांगलीच हवा मिळाली आहे. मागे वैष्णवी हगवणे प्रकरण आणि आता ट्विशा शर्मा.. दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुलींनी लग्नाच्या अवघ्या काही काळातच सासरच्या हिंसाचाराला कंटाळून आत्महता केल्याचे समोर आले. आत्महत्येच्या या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने अनेक महिलांच्या मनात लग्नाला घेऊन एक वेगळीच भिती निर्माण झाली आहे. अधिकतरवेळी जेव्हा लग्नानंतर कुटुंबियांकडून त्रास द्यायला सुरुवात होते तेव्हा महिलांकडे फक्त त्यांच्या माहेरचा आधार असतो. पण तिच माहेरची मंडळी जेव्हा जबरदस्तीने जमवून घेण्याचा सल्ला देतात तेव्हा आत्महत्येशिवाय त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय उपलब्ध राहत नाही.

अलिकडेच सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात मुलगी आपल्या आई-वडिलांना एक प्रश्न विचारताना दिसते. हा प्रश्न अनेकांच्या मनाला भिडतो तर पालकांचे उत्तर देखील अनेकांची मने जिंकून घेतो. घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याने मुलगी आपल्या आई-वडिलांना विचारते की, “जर मी लग्न केलं आणि मला ते लग्न नाही जुळवून ठेवता आलं तर मी परत घरी परत येऊ शकते का?” यावर मुलीचे वडील क्षणाचाही विलंब करत नाही आणि मुलीला म्हणतात की, “या घराचे दरवाजे तुझ्यासाठी नेहमीच खुले राहतील, असं पुन्हा बोलू नको आणि विचारही करु नको. आम्ही तुझे आई-वडील आहोत, हे घर तुझं आहे… समस्यांना सामोरे जा, जेव्हा तुला इच्छा नसेल, तेव्हा हे घर तुझं आहेच. ”

यावर मुलगी पुढे म्हणताना दिसते की, “जग म्हणेल की मुलगी परत आली, हे घडले, ते घडल”. मग पुढे आई उत्तर देत म्हणते की, “आपला जगाशी काय संबंध?”. वडील म्हणतात की, मुलगी आमची आहे की जगाची?”. यावर पुन्हा मुलगी प्रश्न विचारत बोलते की, “जर मी तुम्हाला काॅल करुन मला घेऊन जायला बोलवलं तर तुम्ही याल का?” यावर वडिल म्हणतात, “आम्हीच येणार आणि कोण येईल?”. आई म्हणते, “तू हाक मारल्यावर आम्ही तुला घ्यायला येऊ, आमचं लाडकं बाळ देणार. जर त्याला काही अडचणी आल्या, तर आम्ही त्याला सोडून देऊ का? ते कसं शक्य आहे?”

मुलगी पुन्हा आईला प्रश्न करत विचारते की, “जर मी लव्ह मॅरेज केलं आणि लग्नात नंतर समस्या आल्या तरीही तुम्ही मला साथ द्याला का?”. यावर आई म्हणते की, “जर आम्ही अरेंज मॅरेज केलं तरी त्या लोकांना आम्ही फार ओळखतं नसणार तर तिथेही या गोष्टी होऊ शकतात. अशाच प्रकारे लव्ह मॅरेजमध्येही ते होऊ शकते, त्यामुळे घर तर तुझ्यासाठी नेहमीच खुलं असेल ना?”.

वडिल सांगतात की, “पृथ्वीवर तू लव्ह मॅरेज करणारी पहिली नसशील. तू ती पहिली मुलगी नसणार जिचं भांडण होईल. हेच तर आयुष्य आहे, निभावता आलं तर आलं नाहीतर बॅक टू पवेलियन (पुन्हा घरी परत). आईवडिलांचा हा सल्ला ऐकून मुलगी भावूक होते आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो. आई-वडिलांच्या या प्रतिक्रियेने यूजर्सना खुश केलं असून प्रत्येक आई-वडिलांना असा विचार केला तर देशातील किती महिला सुरक्षित आणि जिवंत राहतील अशा प्रतिक्रिया यूजर्सने दिल्या. या व्हिडिओला @bijlee.chamakne.do नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

