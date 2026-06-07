कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ
एक भारतीय तरुण रोजच्या प्रमाणे मॉर्निंग वॉकला निघाला होता. यावेळी रस्त्यात एका कॅनेडियन वृद्ध महिलेने त्याच्याशी अपमानास्पद भाषेत बोलायला सुरुवात केली. प्रकरण जास्त तापण्याची शक्यता पाहताच तरुणाने घटनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. व्हिडिओ शेअर करताना तरुणाने सांगितले की, आज माझा दिवस खूप खराब झाला. एका माणसाच्या वागण्यावपूर्ण मी इथल्या लोकांना वाईट ठरवणार नाही. त्यांनी सांगितले की, अशा गोष्टींवर भारतीयांनी शांत बसू नये. रेसिझमला कुठेही जागा नसावी.
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नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @_aka_lovepreet या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले असून अनेकांनी भारतीयांसोबत परदेशात होणाऱ्या वागणूकीवर चिंता व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि युरोपसारख्या अनेक देशांमधून अशा घटना समोर आल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक दबाव, हाऊसिंग क्राइसिस, वाढती स्पर्धा पाहता परदेशी लोकांमध्ये भारतीय स्थलांतिरतांबद्दल नकारात्मकता निर्माण होत आहे. पण काही लोक भारतीयांना पसंत करणारे देखील आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.