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कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 07, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

Canada Racism Video : कॅनडात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका भारतीय तरुणाला अपमानास्पद वागणुक देण्यात आली असून याचा व्हिडिओ त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. पाहा नेमकं काय घडलं?

canada controversy

कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL (फटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार
  • वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी
  • व्हिडिओ व्हायरल
Canada Racism Video : ओटावा : कॅनडातून एक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. एका भारतीय तरुणासोबत अपमानास्पद कृत्य घडले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कॅनडाच्या नोवा स्कॉटिया मधील केंटविले शहरात राहण्याऱ्या भारतीय तरुणासोबत ही घटना घडली आहे. तरुण मॉर्निंग वॉकला गेलेला असताना एका वृद्ध महिलेने त्याच्यावर आक्षेपहार्य कमेंट केली. तरुणाने हा सर्व प्रकार कॅमेरात कैद केला असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात?

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नेमकं काय घडलं?

एक भारतीय तरुण रोजच्या प्रमाणे मॉर्निंग वॉकला निघाला होता. यावेळी रस्त्यात एका कॅनेडियन वृद्ध महिलेने त्याच्याशी अपमानास्पद भाषेत बोलायला सुरुवात केली. प्रकरण जास्त तापण्याची शक्यता पाहताच तरुणाने घटनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. व्हिडिओ शेअर करताना तरुणाने सांगितले की, आज माझा दिवस खूप खराब झाला. एका माणसाच्या वागण्यावपूर्ण मी इथल्या लोकांना वाईट ठरवणार नाही. त्यांनी सांगितले की, अशा गोष्टींवर भारतीयांनी शांत बसू नये. रेसिझमला कुठेही जागा नसावी.

व्हायरल व्हिडिओ

 

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A post shared by Lovepreet Singh (@_aka_lovepreet)


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @_aka_lovepreet या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले असून अनेकांनी भारतीयांसोबत परदेशात होणाऱ्या वागणूकीवर चिंता व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके आणि युरोपसारख्या अनेक देशांमधून अशा घटना समोर आल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक दबाव, हाऊसिंग क्राइसिस, वाढती स्पर्धा पाहता परदेशी लोकांमध्ये भारतीय स्थलांतिरतांबद्दल नकारात्मकता निर्माण होत आहे. पण काही लोक भारतीयांना पसंत करणारे देखील आहेत. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Canada controversy indian man harassed by elderly woman video viral

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Published On: Jun 07, 2026 | 02:22 PM

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