न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ

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न्यूयॉर्कमधील सुरक्षा कॅमेरात अशा किमान तीन घटना कैद झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. ब्रुकलिन, क्वीन्ल परिसरात काही लोक मॅनहोलचे झाकण उघडून आत उतरताना, बाहेर पडताना दिसत आहे. व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओत सात जण मॅनहोलमधून बाहेर आल्याचे दिसत आहे. यावेळी आपसाप अनेक वाहने होती. या लोकांच्या हातात फावडे आणि इतर खोदकाम अवजारे होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे लोक रात्री ११ च्या सुमारास मॅनहोलमध्ये गेले आणि तब्बल तीनस तासानंतर बाहेर आले. यापूर्वी ५ मे रोजी देखील क्वीन्स परिसरात वॉटरप्रूफ गियर घालून तीन जण मॅनहोलमध्ये शिरताना आढळले होते.
बीबीसीने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, पोलिसांना तपासात आढलले की, हे लोक गटारात कुठल्यातरी मौल्यावन वस्तूचा शोध घेत होते. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. परंतु अद्याप स्फोटक, शस्त्र किंवा कोणतीही इतर संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही.
🇺🇸 #Brooklyn. It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well . Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street Frid pic.twitter.com/l3IHH8EKpZ — DJ CandyMan (@DrCandymn) May 31, 2026
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.