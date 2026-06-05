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न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ

Updated On: Jun 05, 2026 | 05:30 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. न्यूयॉर्कमध्ये लोक एका मॅनहोलमधून उतराताना-बाहेर पडताना आढळून आले आहे. अशा तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी घटना घडल्या आहेत. याचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

viral video

न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय? रात्री गटारात उतरतायत लोक; पोलिसही चक्रावले VIRAL व्हिडिओने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • न्यूयॉर्कमध्ये नेमकं काय सुरुय?
  • रात्री गटारात उतरतायत लोक
  • पोलिसही चक्रावले
  • VIRAL व्हिडिओने खळबळ
Newyork Viral News : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून हसून पोट दुखून येते. तर काही व्हिडिओ अत्यंत रहस्यमयी असतात. जे पाहिल्यावर डोळ्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण होते. सध्या सोशल मीडियावर न्यूयॉर्कमधील एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत काही लोक मॅनहोलमधून बाहेर पडताना दिसत आहे. हे दृश्य पाहून स्थानिक पोलिसही चक्रावले आहे. सध्या या घटनेचा तपास सुरु आहे.

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नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

न्यूयॉर्कमधील सुरक्षा कॅमेरात अशा किमान तीन घटना कैद झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. ब्रुकलिन, क्वीन्ल परिसरात काही लोक मॅनहोलचे झाकण उघडून आत उतरताना, बाहेर पडताना दिसत आहे. व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओत सात जण मॅनहोलमधून बाहेर आल्याचे दिसत आहे. यावेळी आपसाप अनेक वाहने होती. या लोकांच्या हातात फावडे आणि इतर खोदकाम अवजारे होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे लोक रात्री ११ च्या सुमारास मॅनहोलमध्ये गेले आणि तब्बल तीनस तासानंतर बाहेर आले. यापूर्वी ५ मे रोजी देखील क्वीन्स परिसरात वॉटरप्रूफ गियर घालून तीन जण मॅनहोलमध्ये शिरताना आढळले होते.

घटनेचा तपास सुरु

बीबीसीने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, पोलिसांना तपासात आढलले की, हे लोक गटारात कुठल्यातरी मौल्यावन वस्तूचा शोध घेत होते. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. परंतु अद्याप स्फोटक, शस्त्र किंवा कोणतीही इतर संशयास्पद वस्तू आढळलेली नाही.

व्हायरल व्हिडिओ

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: New york sewer mystery people entering drains at night viral video

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Published On: Jun 05, 2026 | 05:30 PM

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