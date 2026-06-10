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वाढदिवसाचा केक ठरला जीवघेणा! चिमुकल्याच्या पोटात गेल्या लोखंडी तारा; एक्स-रे पाहून पालक हादरले; Video Viral

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:58 AM IST
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सारांश

Birthday Cake Incident : वाढदिवसाचा केक खाल्ला आणि दुसऱ्याच दिवशी मुलाला रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. याविषयी आईने व्हिडिओ बनवत खाद्यपदार्थांच्या सतर्कतेविषयी लोकांना आवाहन केले आहे. नेमकं काय घडलं ते जाणून घ्या.

वाढदिवसाचा केक ठरला जीवघेणा! चिमुकल्याच्या पोटात गेल्या लोखंडी तारा; एक्स-रे पाहून पालक हादरले; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशननंतर एका चिमुकल्याची प्रकृती अचानक बिघडल्याने कुटुंबीयांची धावपळ उडाली.
  • वैद्यकीय तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली जिने पालकांना हादरवून सोडलं.
  • आपल्यावर ओढावलेल्या या प्रसंगावरुन महिलेने व्हिडिओ बनवत लोकांना आवाहन केले आहे.
वाढदिवसानिमित्त केक कापण्याची आजकाल प्रथाच होऊन बसली आहे. लहान मुलांना हा केक खायला फार आवडतो. सर्वांच्या आवडीचा केक आपल्या जीवासाठी घातक ठरु शकतो असा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? अलिकडे सोशल मिडियावर अशीच एक घटना शेअर करण्यात आली आहे ज्यात वाढदिवसाच्या केक मुलाच्या जीवावर बेतल्याचे दिसून आले. स्वत:च्या वाढदिवसाचा केक चिमुकल्याने आवडीने खाल्ला पण दुसऱ्याच दिवशी त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयाने पालकांना मुलाचे रिपोर्ट्स दाखवले जे पाहून पालकांना धक्काच बसला. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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केकमध्ये होत्या लोखंडी तारा…

मुलाचे एक्स-रे रिपोर्ट्स पाहताच आईने एक व्हिडिओ तयार करत ही बाब उघडकीस आणली आणि पालकांना सतर्कतेचा इशारा दिला. तिने सांगितले की, वाढदिवसाच्या दिवशी तिच्या मुलाने नकळत केक खाताना लोखंडी तार गिळली पण प्रश्न असा की ही तार केकमध्ये आलीच कशी. आईने सांगितले की, मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त कुटुंबाने ‘बॉलिंग थीम’चा सुंदर केक ऑर्डर केला होता. या केकच्या सजावटीत काही लोखंडी तारांचा वापर करण्यात आला होता ज्याची माहिती बेकर्सकडून कुटुंबाला देण्यात आली नाही.

मुलाची प्रकृती ढासळल्याने तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. इथेच एक्स-रे रिपोर्ट्समधून उघड झाले की, मुलाने लोखंडी तार गिळली आहे. यानंतर लगेचच डाॅक्टरांनी मुलावर उपचार करायला सुरुवात केली ज्यात सुदैवाने कोणतीही शस्त्रक्रिया न करता नैसर्गिरित्या मुलाच्या शरीरातून या लोखंडी तारेचे तुकडे बाहेर निघाले. यासाठी सुमारे ४८ तास लागले, ज्यात कुटुंब मुलाच्या आरोग्याला घेऊन प्रचंड घाबरले होते. आपल्या या अनुभवावरुन आईने ,लोकांना आवाहान केले की, केक किंवा सजावटीच्या वस्तू खाण्यायोग्य आहेत की नाही याची आधीच चाैकशी करुन घ्या. अनेकदा केकमध्ये सजावटीसाठी लोखंडी तारा, टूथपिक, प्लास्टीक अशा गोष्टी वापरल्या जातात ज्या आपल्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतात.

 

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महिलेचा हा व्हिडिओ @reyaanshandmama नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत असून अनेक यूजर्सने याच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “केक्सवर खूप जास्त रंगीत सजावट करण्याची काय गरज आहे? त्याऐवजी साधेपणा ठेवा आणि काही रंगीबेरंगी फळे (जसे की द्राक्षे) वापरा. ​​दुकानदारांकडून अपेक्षा करण्यापेक्षा आपण स्वतःच आपल्या मुलांची काळजी घेतलेली बरी”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे… देवाचे आभार की तुझा मुलगा ठीक आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “बापरे! सुदैवाने काही मोठी समस्या उद्भवली नाही. खूपच भीतीदायक होतं ते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Child swallows metal wire from birthday cake parents shocked after xray video viral

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Published On: Jun 10, 2026 | 11:58 AM

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