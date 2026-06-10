अगं बाई, ही तर चिखलातली जलपरी! रिलसाठी महिलेने मातीत लोळत केला नागिण डान्स... पाहून यूजर्सने डोक्याला लावला हात; Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक महिला चिखलात लोळताना दिसते. आपली रिल व्हायरल होण्यासाठी काय कराव म्हणून ती हा अनोखाच कारनामा करत असते. निळ्या रंगाची साडी घालून ती चिखलात स्वत:चे संपूर्ण शरीर माखवते आणि मग चिखलात झोपून नागिण डान्स करु लागते. इतकेच नाही तर डोळे मोठे करुन ती जीभ बाहेर काढते आणि जणू ती खरोखरची नागिण आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न करते. यूजर्स महिलेचा हा कारनामा पाहून चक्रावले असून हा विचित्र प्रकार करण्यामागे नक्की काय कारण असावे असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये विचित्र असली तरी अनेकांना ती पाहून हसू अनावर झाले आहे ज्यामुळे व्हिडिओला वेगाने शेअर केले जात आहे.
आज लेकर ही जाएगी..👀 आज नागमणि लेकर जाएगी या छोड़ कर जाएगी कोई है जो
इस इस तड़पती आत्मा को शान्ति देने की हिम्मत करेगा..😝 pic.twitter.com/uAlGta0oaq — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) June 9, 2026
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रिलसाठी लोक किती विचित्र प्रकार करु शकतात याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहता येईल. हा व्हिडिओ @KUNDAN00PATEL नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “नागमणी मिळवण्यासाठी त्या नागीणीची तळमळ पाहून, नाग महाराजही येत असावेत असे वाटते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “थोडी तरी लाज बाळगा, तुम्ही जगात भारताची बदनामी का करत आहात?” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “इतकी धोकादायक नागिण पाहून सर्व नाग पळून गेले आहेत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.