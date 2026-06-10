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अगं बाई, ही तर चिखलातली जलपरी! रिलसाठी महिलेने मातीत लोळत केला नागिण डान्स… पाहून यूजर्सने डोक्याला लावला हात; Video Viral

Updated On: Jun 10, 2026 | 10:47 AM IST
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सारांश

Women Nagin Dance In Mud : व्हायरल होण्यासाठी महिलेने असं काहीतरी करु पाहिले की पाहून यूजर्सनेही डोक्याला हात लावला. व्हिडिओतील दृष्ये तुम्हाला चक्रावतील जरुर पण महिलेचा कारनामा पाहून तुम्हाला हसूही रोखता येणार नाही.

अगं बाई, ही तर चिखलातली जलपरी! रिलसाठी महिलेने मातीत लोळत केला नागिण डान्स... पाहून यूजर्सने डोक्याला लावला हात; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी एका महिलेने केलेला अजब प्रयोग सध्या नेटकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • व्हिडिओतील तिच्या हावभावांमुळे आणि अनोख्या सादरीकरणामुळे अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत असून काहींना हसूही आवरले नाही.
  • हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर रिल्ससाठी लोक कोणत्या थराला जाऊ शकतात, यावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
सोशल मिडियाचे व्यसन दिवसेंदिवस वाढत असून याच्याामागे वेडे झालेले लोक तुम्हाला इथे हमखास पाहायला मिळतील. तुम्ही सोशल मिडियावर एक्टिव्ह असल्यास इथे अनेक अजब-गजब प्रकार तुम्ही व्हायरल होताना पाहिले असतील. कधी कोणी धोकादायक स्टंट इथे शेअर करतं, कुणी जुगाड तर कुणी असं काही करु पाहतो जे पाहून आपल्याला त्या दृष्यांवर विश्वासच बसत नाही. रिल्सच्या आहारी जाऊन लोक नेहमीच काहीतरी वेगळं करत असतात. पण असं करताना आपण योग्य करतोय की अयोग्य याकडे त्यांचे लक्ष जात नाही. सध्या सोशल मिडियावर महिलेचा अजब-गजब कारनामा शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्ये पाहून यूजर्स चक्रावून गेले. चला महिलेने नक्की काय केलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक महिला चिखलात लोळताना दिसते. आपली रिल व्हायरल होण्यासाठी काय कराव म्हणून ती हा अनोखाच कारनामा करत असते. निळ्या रंगाची साडी घालून ती चिखलात स्वत:चे संपूर्ण शरीर माखवते आणि मग चिखलात झोपून नागिण डान्स करु लागते. इतकेच नाही तर डोळे मोठे करुन ती जीभ बाहेर काढते आणि जणू ती खरोखरची नागिण आहे असं भासवण्याचा प्रयत्न करते. यूजर्स महिलेचा हा कारनामा पाहून चक्रावले असून हा विचित्र प्रकार करण्यामागे नक्की काय कारण असावे असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे. व्हिडिओतील दृष्ये विचित्र असली तरी अनेकांना ती पाहून हसू अनावर झाले आहे ज्यामुळे व्हिडिओला वेगाने शेअर केले जात आहे.

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रिलसाठी लोक किती विचित्र प्रकार करु शकतात याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहता येईल. हा व्हिडिओ @KUNDAN00PATEL नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “नागमणी मिळवण्यासाठी त्या नागीणीची तळमळ पाहून, नाग महाराजही येत असावेत असे वाटते”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “थोडी तरी लाज बाळगा, तुम्ही जगात भारताची बदनामी का करत आहात?” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “इतकी धोकादायक नागिण पाहून सर्व नाग पळून गेले आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral woman performs naagin dance in mud for reel viral news in marathi

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Published On: Jun 10, 2026 | 10:47 AM

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