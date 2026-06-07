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गजराजासमोर हुशारी पठ्ठ्याला पडली महागात; कट मारलायला गेला अन्…, पुढे जे घडलं, Video Viral

Updated On: Jun 07, 2026 | 04:30 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एक दुचाकीस्वाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या दुचाकीस्वाराला गजराजासमोर हुशारी महागात पडली आहे. त्याला जीव मुठीत घेऊन धावत सुटवं लागलं आहे. पाहा नेमकं काय घडलं आहे?

Elephant attacked on bike rider

गजराजासमोर हुशारी पठ्ठ्याला पडली महागात; कट मारलायला गेला अन्..., पुढे जे घडलं, Video Viral

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विस्तार
  • गजराजासमोर हुशारी दाखवणं पठ्ठ्याला पडलं महागात
  • कट मारलायला गेला अन्…,
  • पाहा काय घडलं पुढं?
  • व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये काही व्हिडिओ पाहून हसून पोट दुखून येते, तर काही व्हिडिओ पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाते. सध्या एका बाइकस्वाराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या बाइकस्वाराला गजराज हत्तीसमोर हुशारी चांगलीच महागात पडली आहे. हत्तीला ओव्हरेटक  करायला गेला ज्यामुळे हत्तीने संतापून तरुणाच्या दिशेने धाव घेतली आहे. युवकाला जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, हत्ती रस्त्यावरुन निवांत चालत आहे. याच वेळी मागून एक बाइकस्वार वेगाने येत आहे. दुचाकीस्वार हत्तीच्या पुढे जाण्याचा ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, ही गोष्टी गजराजाला आवडत नाही. काही क्षणांतच गजराज संतापतो आणि मोठ्याने आवाज करत दुचाकीस्वाराच्या दिशेने धाव घेतले. हत्ती धावत येत असल्याचे पाहताच तरुण घाबरतो आणि बाईक तिथेच सोडून आपला जीव वाचवण्यासाठी धावत सुटतो. सध्या या घटनेची व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SaffronChargers या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी जंगलाच्या ठिकाणी घाई करणे चांगले नाही असे म्हटले आहे. काहींनी तरुणाच्या निष्काळजीपणावर संताप व्यक्त केला आहे. सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. परंतु अद्याप ही घटना कुठे घडली हे अद्याप समजलेले नाही.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Elephant attack on bike rider video viral

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Published On: Jun 07, 2026 | 04:30 PM

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