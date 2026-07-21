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झिम्बाब्वेची बोबडी वळणार! ‘बेबी बॉस’ने थेट केली…; BCCI ने शेअर केला ‘हा’ जबरदस्त Video

Updated On: Jul 21, 2026 | 02:55 PM IST
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सारांश

झिम्बाब्वे दौऱ्यात व्ही. व्ही. एस लक्ष्मण भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक असणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात भारतीय खेळाडूंनी नेटसमध्ये सराव केला आहे. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

झिम्बाब्वेची बोबडी वळणार! ‘बेबी बॉस’ने थेट केली…; BCCI ने शेअर केला ‘हा’ जबरदस्त Video

वैभव सूर्यवंशीने केली गोलंदाजी (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • अभिषेक आणि वैभव सूर्यवंशीने नेटसमध्ये केला गोलंदाजीचा सराव
  • 23 जुलै रोजी होणार भारत अन् झिम्बाब्वेमध्ये पहिला सामना 
  • श्रेयस अय्यरची कर्णधार म्हणून लागणार कसोटी 
India Vs Zimbabwe T20 Series Updates: नुकतीच भारत अन् इंग्लंडमध्ये टी 20 आणि वनडे सिरिज पार पडली आहे. आता लवकरच म्हणजे 23 जुलैपासून भारत अन् झिम्बाब्वे संघांमध्ये तीन टी 20 सामन्यांची मालिका पार पडणार आहे. श्रेयस अय्यरसमोर कर्णधार म्हणून मोठे आव्हान असणार आहे. सिरिज सुरू होण्याआधी भारतीय खेळाडू सराव करताना दसिऊं येत आहेत.

23 जुलै रोजी पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. त्याच्या आधी भारतीय संघाने नेटसमध्ये जोरदार सराव सुरू केला आहे. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला संघात स्थान देण्यात आले आहे. दरम्यान नेटसमध्ये अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी सराव करताना दिसून आले आहेत. दोघांनी गोलंदाजी देखील केली आहे. याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

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झिम्बाब्वे दौऱ्यात व्ही. व्ही. एस लक्ष्मण भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक असणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात भारतीय खेळाडूंनी नेटसमध्ये सराव केला आहे. यावेळेस संघाच्या दोन युवा खेळाडूंनी गोलंदाजीचा देखील सराव केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यांच्यासोबत रिंकू सिंगने देखील गोलंदाजीचा सराव केला आहे. या सराव क्षेत्रात क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीवर जास्त लक्ष देण्यात आले. बीसीसीआयने देखील एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. सिरिजमधला पहिला सामना हा 23 जुलैपासून खेळवला जाणार आहे. भारत अन् झिम्बाब्वे हे तीन टी 20 सामने खेळणार आहेत. भारतासमोर सिरिज जिंकण्याचे आव्हान असणार आहे. भारतीय संघ जोरदार सराव करत आहे.

टी 20 फॉर्मटमध्ये भारताची खराब कामगिरी

टी 20 वर्ल्डकप जिंकवून देणाऱ्या सूर्यकुमार यादवचे कर्णधारपद काढून बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरला दिले. त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघ चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा व्यवस्थापन आणि बीसीसीआयला होती. मात्र श्रेयस अय्यर यावर पाणी फिरवल्याचे आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात दिसून आले. आयर्लंड दौऱ्यात भारताचा दोन्ही सामन्यात पराभव झाला. 

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भारतीय संघ: श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इशान किशन, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, हर्ष दुबे, प्रिन्स यादव, वरुन चक्रवर्ती, मयंक यादव, यश ठाकूर, अशोक शर्मा , प्रभसिमरन सिंग.

Web Title: Bcci shared vaibhav suryvanshi and abishek sharma bowling video india vs zimbabwe t20 series

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Published On: Jul 21, 2026 | 02:53 PM

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