Raj-Uddhav Thackeray: NEET आंदोलनावर ठाकरे बंधू एकवटले; विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, 26 जुलैला मुंबईत मोर्चा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ठाकरे बंधू एकत्र येत असल्याचे चित्र दिसत असून, 26 जुलै रोजी मुंबईत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबईतील शिवाजी पार्क ते सिद्धिविनायक मंदिरापर्यंत भव्य शक्तीप्रदर्शनाची घोषणा केली आहे. या मोर्चाच्या माध्यमातून विविध सामाजिक, प्रशासकीय आणि राज्याशी संबंधित मुद्दे केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.
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मोर्चा पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्यासह विविध घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना निवेदन पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या निवेदनाद्वारे राज्यातील विविध प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत मोर्चाच्या नियोजनाची माहिती देताना कार्यकर्त्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. हा मोर्चा शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राज ठाकरे यांनी सांगितले की, भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात असताना त्यांनीही अनेक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. रझा अकादमीविरोधातील आंदोलनादरम्यान मुंबई पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांनी राजीनामा दिला होता आणि २६/११ च्या हल्ल्यानंतर केलेल्या एका वक्तव्यामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना पायउतार व्हावे लागले होते, याची त्यांनी आठवण करून दिली. तसेच पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने अपयशाची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. राज ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, नीट परीक्षेचा पेपर फुटण्याची ही तिसरी वेळ होती आणि त्यांनी सुरुवातीपासूनच या परीक्षा पद्धतीला विरोध केला होता. पंतप्रधानांचे ट्विट निष्प्रभ असल्याचे म्हटले आणि सांगितले की, जर विद्यार्थ्यांना बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले असते, तर हे प्रकरण इतके वाढले नसते. त्यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन, मणिपूर आणि आदिवासींच्या आंदोलनांचा दाखला देत सरकारवर अहंकाराचा आरोप केला.
उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सरन्यायाधीश धृतराष्ट्रासारखे वागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडे कुत्रे आणि कबुतरांसाठी वेळ आहे, विद्यार्थ्यांसाठी नाही. न्यायालयाकडे देशातील तरुणांसाठी वेळ नाही. नोटाबंदीनंतर आपला व्यवसाय उद्ध्वस्त झाल्याने संताप व्यक्त करण्यासाठी आलेल्या एका व्यक्तीला ते दिल्लीत भेटले. ते म्हणाले की, हे आंदोलन आता केवळ नीट (NEET) परीक्षेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर अनेक वर्षांपासून साचलेल्या संतापाचा हा परिणाम आहे.
या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने दिलेल्या नकारावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उद्धव यांनी आरोप केला की, साध्या वेशातील अज्ञात लोक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करत होते. त्यांनी सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, २६ तारखेचे आंदोलन जनतेची शक्ती दाखवून देईल. या संयुक्त मोर्च्याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, ठाकरे बंधूंच्या एकत्रित भूमिकेमुळे आगामी राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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