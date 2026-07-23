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SBI PO Admit Card 2026 जारी! 1,500 पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षेपूर्वी उमेदवारांनी ‘ही’ कामे नक्की करा

Updated On: Jul 23, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

SBI PO Admit Card 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने PO (Probationary Officer) 2026 परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Admit Card) जारी केले आहे. 1,500 पदांसाठी होणाऱ्या या भरती परीक्षेत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांनी परीक्षा केंद्र, वेळ आणि इतर महत्त्वाच्या सूचनांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

SBI PO Admit Card 2026 (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

SBI PO Admit Card 2026 (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • SBI PO 2026 Admit Card जारी
  • प्रवेशपत्रातील माहिती तपासा
  • परीक्षेपूर्वी तयारी पूर्ण करा
 

SBI PO Admit Card News: बँकिंग क्षेत्रात नोकरी मिळवण्याचे ध्येय ठेवणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भरतीच्या प्राथमिक परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र जारी केले आहे. या भरतीसाठी अर्ज केलेले उमेदवार आता आपले हॉल तिकीट SBI PO Admit Card 2026 अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात.

परीक्षेची तारीख जवळ आली असल्याने उमेदवारांनी शेवटच्या वेळेपर्यंत प्रतीक्षा न करता प्रवेशपत्र त्वरित मिळवणे योग्य ठरेल. वेळेत हॉल तिकीट(Hall Ticket) डाउनलोड केल्यास तांत्रिक अडचणी किंवा वेबसाइटवरील जास्त गर्दीमुळे होणारा त्रास टाळता येऊ शकतो.

SBI PO भरती 2026 मध्ये 1,500 पदांची संधी

स्टेट बँक ऑफ इंडिया यंदा प्रोबेशनरी ऑफिसर पदांसाठी मोठी भरती प्रक्रिया राबवत आहे. या अंतर्गत एकूण 1,500 पदे भरली जाणार आहेत. या भरतीचा पहिला टप्पा म्हणजे प्राथमिक परीक्षा असून ती 1 आणि 2 ऑगस्ट 2026 रोजी आयोजित केली जाणार आहे. परीक्षेला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवेशपत्र अनिवार्य आहे. हॉल तिकीट नसलेल्या उमेदवारांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे प्रवेशपत्र डाउनलोड करणे ही परीक्षेच्या तयारीतील अत्यंत महत्त्वाची पायरी आहे.

हॉल तिकीट डाउनलोड करण्याची अंतिम तारीख

उमेदवारांना SBI PO प्राथमिक परीक्षेचे प्रवेशपत्र 2 ऑगस्ट 2026 पर्यंत डाउनलोड करता येणार आहे. मात्र, शेवटच्या दिवशी तांत्रिक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता ते आधीच डाउनलोड करून ठेवणे सुरक्षित राहील. प्रवेशपत्राची डिजिटल प्रत जतन करण्यासोबतच त्याची स्पष्ट प्रिंट काढून ठेवणेही आवश्यक आहे. परीक्षा केंद्रावर छापील हॉल तिकीट सादर करावे लागणार आहे.

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प्रवेशपत्रावरील माहिती काळजीपूर्वक तपासा

हॉल तिकीट डाउनलोड केल्यानंतर त्यावरील सर्व तपशील तपासणे गरजेचे आहे. उमेदवाराचे नाव, छायाचित्र, रोल नंबर, परीक्षा केंद्राचा पत्ता, परीक्षेची तारीख, वेळ आणि रिपोर्टिंग टाइम यामध्ये कोणतीही चूक नाही ना, याची खात्री करावी. जर प्रवेशपत्रामध्ये काही चुकीची माहिती आढळली, तर त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. शेवटच्या क्षणी बदल किंवा दुरुस्ती करणे कठीण होऊ शकते.

SBI PO Admit Card कसे डाउनलोड करावे?

प्रवेशपत्र मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी प्रथम SBIच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. त्यानंतर करिअर्स विभागात जाऊन PO भरतीशी संबंधित लिंक उघडावी. यानंतर प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्याचा पर्याय निवडावा. येथे नोंदणी क्रमांक किंवा रोल नंबर तसेच पासवर्ड किंवा जन्मतारीख भरून लॉगिन करावे. योग्य माहिती दिल्यानंतर स्क्रीनवर हॉल तिकीट दिसेल. ते डाउनलोड करून भविष्यातील वापरासाठी सुरक्षित ठेवावे. तसेच परीक्षेच्या दिवशी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी त्याची प्रिंट आधीच काढून ठेवणे फायदेशीर ठरेल.

परीक्षेच्या दिवशी कोणती काळजी घ्यावी?

परीक्षा केंद्रावर जाताना प्रवेशपत्रासोबत वैध फोटो ओळखपत्र घेऊन जाणे आवश्यक आहे. हॉल तिकीटावर दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करावे. उमेदवारांनी केंद्रावर वेळेआधी पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा. त्यामुळे तपासणी प्रक्रिया, आसन व्यवस्था आणि इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो.

प्राथमिक परीक्षेनंतर पुढील टप्पे

SBI PO भरती प्रक्रियेतील प्राथमिक परीक्षा हा पहिला टप्पा आहे. या परीक्षेत पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षा आणि पुढील निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी उरलेल्या वेळेचा नियोजनपूर्वक वापर करणे आवश्यक आहे. प्रवेशपत्राची तयारी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच परीक्षेची अंतिम तयारीही महत्त्वाची आहे.

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एकंदरीत, SBI PO परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी हॉल तिकीट वेळेत डाउनलोड करणे, त्यातील माहिती तपासणे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे गरजेचे आहे. छोट्या निष्काळजीपणामुळे परीक्षा प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी आधीपासून योग्य नियोजन करणेच सर्वात फायदेशीर ठरेल.

Web Title: Sbi po admit card 2026 released

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Published On: Jul 23, 2026 | 01:41 PM

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