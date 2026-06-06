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अरे बापरे! गुगल मॅप फाॅलो करणं पडलं महागात, रस्ता शोधत शोधत महिलेने थेट रेल्वे ट्रॅकवर चढवली चारचाकी; Video Viral

Updated On: Jun 06, 2026 | 11:11 AM IST
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सारांश

Car On Railway Track : महिलेने मॅप बघत गाडी चालवण्याचे ठरवले पण यानंतर जे घडले त्याने सर्वांनाच अवाक् करुन सोडले. नकाशा बघत बघत गाडी थेट रेल्वे ट्रॅकवर जाऊन पोहचली. मुख्य म्हणजे महिलेने इथेच गाडी थांबवली नाही तर ४०० मीचरपर्यंत ती रेल्वे ट्रॅकवर चारचाकी चालवत राहिली.

अरे बापरे! गुगल मॅप फाॅलो करणं पडलं महागात, रस्ता शोधत शोधत महिलेने थेट रेल्वे ट्रॅकवर चढवली चारचाकी; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • नेव्हिगेशनवर पूर्णपणे अवलंबून राहिल्याने एका प्रवासादरम्यान अनपेक्षित गोंधळ निर्माण झाला.
  • चुकीचा मार्ग आणि क्षणिक संभ्रमामुळे वाहतूक व्यवस्थेला काही काळ अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
रस्ते माहिती नसले की ते शोधण्यासाठी आधुनिक काळात गुगल मॅपचा भरपूर वापर केला जातो. या ॲपवर आपले आताचे लोकेशन आणि आपल्याला जिथे जायचे आहे तिथले लोकेशन टाकताच ॲप आपल्याला संपूर्ण मार्गाचा नकाशा दाखवतो. यावर एक नॅव्हिगेटर देखील आहे जो आपल्याला कसं आणि कोणत्या रस्त्यावरुन जावं याची वेळोवेळी माहिती देत राहतो. तथापि मागील काही काळापासून गुगल मॅपमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. चुकीची माहिती दिल्यामुळे अनेक लोक गंतव्यस्थानाऐवजी दुसऱ्याच ठिकाणी जाऊन पोहचली तर काही प्रकरणात लोकांचा अपघात घडून आल्याचीही माहिती समोर आली.

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याच पार्श्वभूमीवर आता सोशल मडियावर आणखी एक घटना समोर आली आहे, ज्यात महिलेने गुगल मॅपचा वापर करुन कारला रेल्वे ट्रॅकवर चढवल्याचे धक्कादायक दृष्य दिसून आले. ही घटना अमेरिकेच्या सियाटलमध्ये घडून आल्याची माहिती आहे. झालं असं की, ७० वर्षीय महिला GPS चा वापर करत आपल्या कारमधून गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करत होती. पण GPS ने तिला भलताच रस्ता दाखवला ज्यामुळे ती कार घेऊन रेल्वे ट्रॅकवर घुसली. मुख्य म्हणजे यानंतरही तिने आपली गाडी मागे घेतली नाही तर GPS ला फाॅलो करत ती साधारण ४०० मीटरपर्यंत आपली चारचाकी रेल्वे ट्रॅकवर चालवत राहिली. शेवटी माउंट बेकर नावाच्या स्टेशनवर जाऊन तिच्या गाडीला थांबवण्यात आले.

व्हायरल व्हिडिओ

या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसते की, एक लाल रंगाची चारचाकी रेल्वे ट्रॅकवर चालत आहे. रेल्वे स्थानकावर फार वर्दळ नसल्याने कुणीही या गोष्टीची दखल घेतली नाही. परंतु रेल्वेच्या एका स्टाफने जेव्हा हा प्रकार पाहिला तेव्हा त्याने धावत-पळत येऊन महिलेला गाडीतून उतरण्यास सांगितले. महिला यानंतर बाहेर आली आणि तिने काय घडलं याची माहिती दिली. सांगितलं जातंय की, या घटनेमुळे शहरातील लाईन १ ची लाईट रेल सेवा सुमारे दोन तासांसाठी स्थगित करण्यात आली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव आपत्कालीन टीमने कारला ट्रॅकवरुन हटवले आणि यानंतर रेल्वे सुरु करण्यात आली.

 

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रिपोर्ट्सनुसार, महिला जेव्हा आपल्या गाडीतून जात होती तेव्हा तिच्यासमोर एक रस्ता आला जो काहीसा रेल्वे ट्रॅकसारखा दिसत होता. अशात जेव्हा तिची गाडी खरोखरच्या रेल्वे ट्रॅकवर आली तेव्हा ती गोंधळून गेली आणि तिने यालाही रस्ता समजून त्यावर आपली गाडी चढवली. पोलिसांनी सांगितले की, महिला नशेत होती आणि ती फार गोंधळलेली दिसत होती.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Google maps navigation error woman drives car on railway track in seattle video goes viral

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Published On: Jun 06, 2026 | 11:10 AM

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