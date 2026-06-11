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सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात… विडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:13 AM IST
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सारांश

Emotional Video : वडिल गेले अन् मागे राहिली त्यांची मुलगी जी अजूनही त्यांच्या येण्याची वाट पाहतेय... चिमुकलीचा भावनिक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे ज्यात ती वडिलांच्या फोटोसमोर जाऊन आपले दु:ख व्यक्त करताना दिसली.

सर्वांना बाबा आहेत, पण तुम्ही दारु पिऊन गेलात... विडिलांच्या फोटोसमोर मुलीने व्यक्त केली खंत, यूजर्सही झाले भावूक; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • एका लहान मुलीचा भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असून तिच्या शब्दांनी अनेकांना हेलावून टाकले आहे.
  • कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेली भावनिक पोकळी आणि त्याचा मुलांवर होणारा परिणाम या घटनेतून समोर आला आहे.
  • व्हिडिओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत मुलीच्या वेदनेबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
डोक्यावर वडिलांचा हात असेल तर जीवनातील संघर्ष कमी होतो. कोणत्याही मुलीसाठी त्यांचे वडिल कोणत्या सुपरहिरोहून कमी नसतात. प्रत्येक परिस्थीतीत दुसरं कोणी सोबत नसलं तरी आपले वडिल नेहमीच आपल्यासोबत एक ढाल बनून उभे असतात. परंतु ही ढाल जेव्हा आपल्यापासून कायमची दूर जाते तेव्हा आयुष्यात एक अशी पोकळी निर्माण होते, जी कितीही वर्षे लोटली तरी भरून निघत नाही. आजकाल अनेक मुलं आई-वडिलांचा आदर करत नाही पण जेव्हा ते या जगाचा निरोप घेतात तेव्हा खऱ्या अर्थाने त्यांना पालकांचे जीवनातील महत्त्व पटते. असं म्हणतात, आई-वडिल असणं म्हणजे किती भाग्य हे ज्यांना आई-वडिल नाही त्यांना विचारुन पाहा. याच पार्श्वभूमीवर एक हृदयद्रावक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे.

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काय दिसलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओ एका लहान मुलीचा आहे जी वडिलांच्या जाण्याचे दु:ख त्यांच्या फोटोसमोर व्यक्त करत असते. वडिलांच्या जाण्याने मुलगी फार दु:खी असते. इतरांना बाबा आहेत पण आपल्याला नाहीत ही भावना तिला मनातच खात असते ज्यामुळे वडिलांच्या फोटोसमोर जाऊन ती तक्रार करु लागते. व्हिडिओमध्ये दिसते की मुलगी वडिलांच्या फोटोसमोर उभी आहे आणि त्यांच्यासमोर ती काहीतरी बोलत आहे. चिमुकली म्हणते की, “प्रत्येकाला वडील असतात, आणि तुम्ही दारूने मेलात. आई तुम्हाला सांगायची, पण तुम्ही ऐकले नाही.” पुढे ती मुलगी विचारते, “तुम्ही हे का केले ते मला सांगा, नाहीतर मी तुमच्याशी संबंध तोडेन.”

या लहान क्लिपन आता इंटरनेटवर सर्वांना भावूक केलं आहे. मुलीच्या दोनच ओळीत तिच दु:ख लोकांना समजलं आणि तिच्या परिस्थितीवर लोकांना खंत व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून १ लाखाहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक्स दिले आहेत. याचा व्हिडिओ @is58163 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, ‘मला बाबा नाहीयेत’.

 

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व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने शेअर केला जात असून व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये अनेकांनी चिमुकलीच्या या दु:खावर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका यूजरने म्हटले की, “ती लहान आहे, म्हणूनच ती स्वतःला व्यक्त करू शकते… काही दिवसांत ती हे करणंही थांबवेल आणि मनातल्या मनात काळजीत पडेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “खूप दुःखद व्हिडिओ” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जर एखाद्या दारुड्याने दारू प्यायली, तर त्याने स्वतःला दहा बुटांनी मारून घ्यावे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Little girl emotional video in front of fathers photo goes viral on social media

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:13 AM

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