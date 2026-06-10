“काम बोरिंग होतं…” साॅफ्टवेअर इंजिनीयरने Meta ची हाय पेड नोकरी सोडली, आता गर्लफ्रेंडसोबत रस्त्यावर विकतोय नूडल्स; Video Viral

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व्हायरल व्हिडिओतील दाव्यानुसार, व्यक्तीचे नाव एल्विन तान (Alvin Tan) आहे. एल्विन पूर्वी टेक कंपनी मेटामध्ये साॅफ्टवेयर इंजिनियर म्हणून काम करत होता. त्याला कंपनीत खूप चांगली सॅलरी होती, पण काही वेळाने त्याला तिथले काम बोरिंग वाटू लागले. मोठे ऑफीस, मीटिंग्स आणि सततच्या प्रोजेक्ट्समुळे त्याला आपल्या आयुष्याचा आनंद लुटता येत नव्हता. त्याला नेहमीच कोणतीतरी कमी जाणवत रहायची, अशात एकेदिवशी त्याने नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. एल्वीनने ठरवले की, यापुढे तो फक्त तेच काम करेल ज्यातून त्याला आनंद मिळतो. यानंतर नोकरी सोडून त्याने गर्लफ्रेंडच्या नूडल्स शाॅपमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. दोघेही मिळून नूडल्सचे दुकान चालवतात.
व्हिडिओमध्ये एल्वीनने सांगितले की, मेटा कंपनीत जितका पगार मिळत होता तितकी कमाई या फूड स्टाॅलवर होत नाही. परंतु इथे काम केल्याने त्याला आनंद मिळतो. यामुळेच पैशांसमोर त्याने आपल्या आनंदाला महत्त्व देण्याचा विचार केला. आता तो रोज लोकांसाठी दुकानात नूडल्स तयार करतो आणि लोकांना ते खाऊ घालतो. त्याने सांगितले की, कधीकधी जीवनातून थोडा ब्रेक देखील घ्यायला हवा. जर कोणते काम आपल्याला आनंद देत नसेल तर काही वेगळं करण्यााचा प्रयत्न करायला हवा. त्याच्या मते, आजचा निर्णय जर आपला यशस्वी झाला नाही तर भविष्यात नेहमीच वेगळे पर्याय आपल्यासाठी खुले असतात.
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हा व्हिडिओ @louisatay नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी एल्वीनच्या या निर्णयावर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हा माणूस माझा हिरो आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “’प्रॅक्टीकल पॅशन’ बाबतचा त्याचा सल्ला खरोखरच ठोस आहे, तरीही तो थोडा तांत्रिक वाटतो. पण गंमत बाजूला ठेवली, तर तो एक सच्चा आणि कष्टाळू माणूस वाटतो.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “माणूस त्याच्या ‘मेटा’च्या सीटपेक्षा स्वयंपाकघरात जास्त घाम गाळतोय”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.