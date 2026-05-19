Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Mht Cet 2026 Result Scam Rumors Viral Merit List Screenshot Cet Cell

MHT-CET 2026: सीईटी परीक्षेत खरोखरच घोटाळा झालाय का? ‘त्या’ व्हायरल गुणवत्ता यादीमागचे सत्य काय?

MHT-CET 2026 च्या निकालात फेरफार झाल्याचा दावा करणारा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्या पोस्टनंतर राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (CET Cell) अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 04:41 PM
CET

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

MHT-CET 2026: नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या चर्चेनंतर आता अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षेच्या निकालावरून सोशल मीडियावर शंका व्यक्त केली जात आहे. ही शंका सीईटीमध्ये 99 ते 100 पर्सेंटाइल मिळालेल्या काही विद्यार्थ्यांचे बारावीतील गुण अत्यंत कमी असल्याचा दावा करणारा स्क्रिनशॉट व्हायरल झाल्यामुळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी या प्रक्रियेच्या विश्वासर्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र, ही व्हायरल इमेज चुकीची असल्याचे राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यावर कोणीही विश्वास ठेऊ नये, असेही कक्षाने म्हटले आहे.

NALCO Recruitment 2026: १० वी पास आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! पाहा कधीपर्यंत करता येईल अर्ज?

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांच्यासह काहींनी ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे एक गुणवत्ता यादी व्हायरल केली आहे. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी सीईटीत 100 पर्सेंटाइल किंवा त्याच्या जवळपास गुण मिळाल्याचे दिसते आहे. पण यादीमधील त्याच विद्यार्थ्यांना बारावीत 50 ते 60 टक्के गुण मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे गुणवत्ता यादीत फेरफार झाला का? डेटामध्ये छेडछाड झाली का? अशा स्वरूपाचे प्रश्न सोशल मीडियावर विचारले जात आहेत.

संचिन सावंतांच्या पोस्टला लोकांच्या प्रतिक्रिया

या पोस्टला अनेक लोकांच्या प्रतिक्रिया अढळल्या. ज्यामध्ये काहींनी ही गुणवत्ता यादी अधिकृत गृहीत धरून प्रतिक्रिया दिल्या, तर काहींनी नीटप्रमाणे सीईटी प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच ‘मेरिटमध्ये काहीतरी गडबड आहे का?’ असा काहींनी प्रश्न उपस्थित केला.

या सर्व प्रकारानंतर सीईटी कक्षाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात, व्हायरल झालेल्या इमेजची पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार सीईटीच्या मूळ अस्थायी गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांच्या अ‍ॅप्लिकेशनच्या आयडीची सुरुवात ‘ईएन’पासून होते. व्हायरल पोस्टमध्ये ‘पीसीएम’ असे नमूद आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचा प्रवर्ग, दहावी-बारावीचे गुण आणि सीईटी पर्सेंटाइल यामध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे संबंधित इमेजला सीईटी कक्षाची कोणतीही मान्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

World Shortest Wars: ३८ मिनिटांत युद्ध संपले? जगाच्या इतिहासातील ५ अशा लढाया ज्यांचा कालावधी ऐकून व्हाल थक्क!

घोटाळा होणे अशक्य: सीईटी कक्षामार्फत स्पष्ट

नीट परीक्षेतील वादाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संवेदनशील वातावरण असल्याने सीईटीसारख्या चर्चा होणे साहजिक आहे. पण ही परीक्षा संगणकावर आधारित असल्याने असा घोटाळा होणे अशक्य आहे, असे सीईटी कक्षामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: Mht cet 2026 result scam rumors viral merit list screenshot cet cell

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 19, 2026 | 04:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुरुस्तीची ‘ही’ आहे शेवटची तारीख!
1

Scholarship Result: ५ वी आणि ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर! गुण पडताळणी आणि दुरुस्तीची ‘ही’ आहे शेवटची तारीख!

UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!
2

UGC NET June 2026 साठी अर्ज केलाय का? आजच संपतेय शेवटची संधी, पाहा संपूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया!

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..
3

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम
4

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra 1st Conclave: उद्योग, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांचा संगम; ‘Magnetic Maharashtra’ कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

Maharashtra 1st Conclave: उद्योग, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांचा संगम; ‘Magnetic Maharashtra’ कॉन्क्लेवकडे सर्वांचे लक्ष

May 19, 2026 | 04:40 PM
MHT-CET 2026: सीईटी परीक्षेत खरोखरच घोटाळा झालाय का? ‘त्या’ व्हायरल गुणवत्ता यादीमागचे सत्य काय?

MHT-CET 2026: सीईटी परीक्षेत खरोखरच घोटाळा झालाय का? ‘त्या’ व्हायरल गुणवत्ता यादीमागचे सत्य काय?

May 19, 2026 | 04:38 PM
“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले

“महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले!” रायबरेली दौऱ्यावर राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; ‘या’ मुद्द्यांवरून घेरले

May 19, 2026 | 04:34 PM
Vaduj News : वडूजमध्ये जल्लोषात धर्म ध्वजरोहण; पारंपरिक विधींनी मंडप उभारणीच्या कामाला सुरुवात

Vaduj News : वडूजमध्ये जल्लोषात धर्म ध्वजरोहण; पारंपरिक विधींनी मंडप उभारणीच्या कामाला सुरुवात

May 19, 2026 | 04:30 PM
नीट परिक्षेनंतर MH–CET मध्येही मोठा घोटाळा; सचिन सावंतांकडून चौकशीची मागणी

नीट परिक्षेनंतर MH–CET मध्येही मोठा घोटाळा; सचिन सावंतांकडून चौकशीची मागणी

May 19, 2026 | 04:28 PM
Medical Store : 20 मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार? साताऱ्यात प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

Medical Store : 20 मे रोजी औषध दुकाने बंद राहणार? साताऱ्यात प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

May 19, 2026 | 04:17 PM
‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

‘Work From Home’ ला दिला थेट नकार, 24000 कर्मचारी असलेल्या ‘या’ कंपनीचा निर्णय; म्हणाली, “ऑफिसमध्ये जास्त…”

May 19, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM