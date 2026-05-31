Chicago Mayor: अमेरिकेत शिकागोच्या महापौरांनी ट्रम्प यांना म्हटले ‘हुकूमशहा’; ट्रम्प यांनीही ‘मूर्ख’ म्हणत काढली लायकी

Donald Trump Chicago Mayor Conflict : अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळातून सध्या एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. आपल्या स्पष्टवक्त्या आणि आक्रमक स्वभावासाठी जगभर प्रसिद्ध असलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि शिकागोचे महापौर ब्रँडन जॉन्सन (Brandon Johnson) यांच्यात सध्या जोरदार शाब्दिक युद्ध पेटले आहे. हा वाद केवळ कौटुंबिक किंवा प्रादेशिक पातळीवर मर्यादित न राहता आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला आहे, कारण या वादाची ठिणगी थेट ख्रिश्चन धर्मियांचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान असलेल्या ‘व्हॅटिकन सिटी’मधून पडली आहे. या वादाने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राजकारणात एक नवीन भूकंप आणला आहे.
शिकागोचे महापौर ब्रँडन जॉन्सन हे नुकतेच व्हॅटिकनच्या अधिकृत दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी तेथील एका विशेष प्रार्थना सभेत भाग घेतला. या भेटीनंतर अत्यंत भारावून गेलेल्या जॉन्सन यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला. त्यांनी या विशेष भेटीला आपल्या आयुष्यातील सर्वात प्रेरणादायी आणि अविस्मरणीय अनुभवांपैकी एक असल्याचे म्हटले. मात्र, हा आध्यात्मिक दौरा काही वेळातच एका मोठ्या राजकीय युद्धात बदलला. व्हॅटिकनची भेट संपवून बाहेर पडल्यानंतर जॉन्सन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर अत्यंत तिखट शब्दांत हल्ला चढवला.
पत्रकारांशी बोलताना महापौर ब्रँडन जॉन्सन यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “सध्या अमेरिकेचे सर्वोच्च कार्यालय म्हणजेच ‘व्हाईट हाऊस’ एका निर्दयी, क्रूर आणि अत्यंत अविचारी हुकूमशहाच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आहे.” जॉन्सन एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, ट्रम्प यांची प्रशासकीय धोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आणि विनाशकारी ठरत आहेत. ट्रम्प यांचे अपयश हे केवळ अमेरिकेसाठी नाही, तर संपूर्ण मानवतेसाठी एक गंभीर नामुष्की आणि जगासाठी मोठी शरमेची बाब असल्याचे गंभीर विधान त्यांनी केले.
Chicagoans have had enough of Trump’s blasphemous war in Iran. Someone should explain to the president that his belligerence is only making it harder for working families to make ends meet. pic.twitter.com/fFT1mknCG4 — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) May 31, 2026
महापौर जॉन्सन यांच्या या जाहीर विधानाची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि नेहमीप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यावर तात्काळ आणि अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर थेट महापौरांची लायकी काढत त्यांना ‘पूर्णपणे मूर्ख’ आणि ‘एक अत्यंत वाईट व्यक्ती’ असे संबोधले. ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उपरोधिकपणे लिहिले की, “कोणीतरी पोप यांना समजावून सांगावे की शिकागोचे सध्याचे महापौर पूर्णपणे मूर्ख आणि निरुपयोगी आहेत.” ट्रम्प यांच्या या सडेतोड उत्तरामुळे जॉन्सन यांच्या समर्थकांमध्ये आणि डेमोक्रॅटिक पक्षात तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांवर न थांबता राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या वादात आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा जोडला. आपल्या याच सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी इराणच्या वाढत्या अणुशस्त्र कार्यक्रमाबाबत संपूर्ण जगाला कडक चेतावणी दिली. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, इराणसारख्या बेजबाबदार देशाकडे कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही किमतीत अण्वस्त्रे असू नयेत, अन्यथा जागतिक शांतता धोक्यात येईल. या विधानामुळे हा वाद आता देशांतर्गत राजकारणातून थेट आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या पटलावर जाऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेतील निवडणुका आणि अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर हे शाब्दिक युद्ध आगामी काळात कोणते नवे वळण घेते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.