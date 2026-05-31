मैद्याचे मोमोज खाऊन कंटाळा आला? मग झटपट घरी बनवा कमी कॅलरी असलेले राईस पेपर मोमोज, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 31, 2026 | 10:33 AM IST
सारांश

मैद्याचे मोमोज सतत खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला राईस पेपर मोमोज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मोमोज खायला खूप जास्त आवडतात. संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर सगळेच आवडीने मोमोज खातात. पनीर किंवा चिकनचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला चांगला लागत असला तरीसुद्धा शरीरासाठी अजिबात चांगला नाही. वारंवार मैद्याचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. मैदा सहज पचन होत नाही. तसेच आहारात सतत मैद्याचे सेवन केल्यास शरीरात कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात मैद्याऐवजी इतर पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्ही कमी कॅलरीज असलेले राईस पेपर मोमोज बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. वजन कमी करताना संध्याकाळच्या नाश्त्यात काय खावं? बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही राईस पेपरचा वापर करून मोमोज बनवू शकता. हे मोमोज चवीला अतिशय सुंदर आणि कमीत कमी वेळात तयार होतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • ईस पेपर शीट्स
  • कोबी
  • गाजर
  • कांदा
  • ढोबळी मिरची
  • आले-लसूण पेस्ट
  • सोया सॉस
  • व्हिनेगर
  • काळी मिरी पावडर
  • चवीनुसार मीठ
  • तेल
कृती:

  • राईस पेपर मोमोज बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात आलं लसूण पेस्ट घाला आणि भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा, गाजर, कोबी आणि ढोबळी मिरची घालून मंद आचेवर फ्राय करा. जास्त शिजवू नये.
  • भाज्या हलक्याशा शिजल्यानंतर त्यात सोया सॉस, व्हिनेगर, मीठ आणि काळी मिरी पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण थंड होण्यासाठी ठेवा. मोठ्या ताटात कोमट पाणी घेऊन त्यात राईस पेपर शीट्स बुडवून मऊ करा.
  • मऊ झाल्यानंतर त्यात मिश्रण भरून चारही बाजूने मोमोज व्यवस्थित पॅक करा.
  • स्टीमरला तेल लावून त्यात तयार केलेले मोमोज भरून ५ ते ६ मिनिट वाफवून घ्या. त्यानंतर मोमोज थंड करून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहेत झटपट बनवलेले राईस पेपर मोमोज. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

