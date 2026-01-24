Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

केक… फळं… गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

Owner Celebrate Baby Elephant Birthday : चिमुकल्या हत्तीच्या वाढदिवसाचा थाटंच न्यारा... पाहून युजर्सच्याही चेहऱ्यावर आलं हसू. धावत पळत येऊन त्याने मेजवानी लुटली आणि आई हत्तीण देखील पाहून खुश झाली.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:00 PM
केक... फळं... गिफ्ट्स आणि बरंच काही, केअरटेकरने सेलिब्रेट केला मोमोचा बर्थडे; चिमुकल्या हत्तीचा आनंद पाहून युजर्स झाले खुश

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • आसाममधील या चिमुकल्या हत्ती मोमोचा पहिलाच वाढदिवस खास पद्धतीने साजरा केला गेला.
  • मालकाने टाळ्यांच्या गजरात “हॅपी बर्थडे मोमो” म्हणत हत्तीला मेजवानी दिली.
  • गोड आणि हृदयस्पर्शी व्हिडिओला यूजर्सने मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली आहे.
आपला जन्मदिवस हा सर्वांसाठी एक खास आणि मोठा दिवस मानला जातो. अनेकजण आपला वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केक कापतात. तसेच शुभेच्छा आणि भेटवस्तू देऊन हा दिवस साजरा केला जातो. आता हे झालं माणसांबद्दल… पण तुम्ही कधी कोणत्या प्राण्याचा वाढदिवस साजरा होताना पाहिला आहे का? अलिकडेच सोशल मिडियावर एक गोड व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एक मालक आपल्या चिमुकल्या हत्तीचा वाढदिवस साजरा करताना दिसला. आपल्या पाळीव प्राण्याच्या जन्माचा दिवस साजरा करण्यासाठी मालकाने वेगवेगळ्या भेटवस्तू आणलेल्या असतात जे पाहून हत्तीचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. लोक व्हिडिओतील दृश्ये पाहून भारीच खुश झाले असून मालक-प्राण्यामधील प्रेम पाहून यूजर्स आता भारावून गेले आहेत. सोशल मिडियावर या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली जात असून वेगाने व्हिडिओला शेअर देखील केले जात आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

घटना आसामधून समोर येत असून प्राणीप्रेमी लोकांच्या मनाला भिडणारी ही घटना असते. शेवटी भावना प्रत्येकाच्या मनात असतात मग तो माणूस असो वा प्राणी… हाच विचार मनात घेत केअरटेकरने आपल्या पाळीव हत्तीचा वाढदिवस साजरा करु पाहिला. या चिमुकल्या हत्तीचे नाव “मोमो” असून हा त्याचा पहिलाच वाढदिवस होता. त्याच्या वाढदिवसासाठी मालकाने विविध फळं, केक, धान्य यांचा ढिग त्याच्यासमोर ठेवून त्याला एक चांगली मेजवाणी देऊ पाहिली. चिमुकला मोमोही हा सर्व थाट पाहून खुश झाला आणि त्याने आनंदाने या मेजवाणीचा आस्वाद घ्यायला सुरुवात केली.

व्हिडिओमध्ये मोमोची आई देखील यातील थोडं अन्न चाखताना दिसली. तर मालक यावेळी “हॅपी बर्थडे मोमो” म्हणत टाळ्यांच्या गजरात त्याचा वाढदिवस साजरा करताना दिसला. मनात प्रेमळ भाव आणि त्याच्या चेहऱ्यावरील हसू पाहून त्याचं आपल्या हत्तीवर किती प्रेम आहे ते स्पष्ट दिसून आले. मनात आणलं तर लहान गोष्टींनाही मोठ्या आनंदात बदलता येऊ शकते हे आपल्याला या व्हिडिओतून पाहता आले. वाढदिवस हत्तीचा असला तरी याचा आनंद फक्त मालकानेच नाही तर यूजर्सनेही पूरेपूर लुटला. व्हिडिओतील दृश्यांनी आता सर्वांनाच खुश केलं असून यूजर्स कमेंट्समध्ये मोमोला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत.

रीलचा नाद आला अंगलट! धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करताना तरुणाचा तोल गेला अन्…, पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL

दरम्यान हा व्हिडिओ @barpetabuzz नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तो हे आयुष्यभर लक्षात ठेवेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांवरील क्रूरता वाढत असताना.. असा व्हिडिओ पाहून खूप समाधान वाटले” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मोमो त्याच्या वाढदिवसाचा केक आणि इतर गोष्टी खाण्यात व्यस्त आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मोमो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 24, 2026 | 03:00 PM

