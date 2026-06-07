रिलसाठी आयुष्य लावलं पणाला! धावत्या रेल्वेच्या दरवाजाला लटकत महिलेने केला धोकादायक स्टंट; Video Viral

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अलिकडेही असाच एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात महिला धावत्या रेल्वेच्या दरवाजाला लटकताना दिसली. काही क्षुल्लक व्यूज आणि लाईक्ससाठी तिने आपला जीव पणाला लावला. हे दृष्य इतके थरारक होते की पाहणाऱ्या अंगावर काटा आला. महिलेची एक चूक तिचा जीव घेऊ शकली असती पण सुदैवाने व्हिडिओत असं काहीही झालं नाही. व्हिडिओ व्हायरल होताच महिलेच्या या कृतीवर लोकांनी संताप व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. चला व्हिडिओविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ धावत्या ट्रेनमध्ये शूट करण्यात आला आहे. यावेळी एक महिला ट्रेनच्या दरवाजाला लटकताना दिसते. तिने आपल्या दोन्ही हातांनी दरवाजाला पकडलेले असते आणि तिचे संपूर्ण शरीर रेल्वेच्या बाहेर लटकत असते. ट्रेनला लटकत असताना ती म्हणते की, “अरे, मी ट्रेनमध्ये व्हिडिओ बनवत आहे, कोणी काही सांगेल का?”. तिचा हा स्टंट अनेकांना थक्क करतो तर काहींना तिच्या जीवाची काळजीही वाटू लागते. महिलेचा चुकून जरी हात किंवा पाय निसटला असता तर तिचा जीव जाण्याची शक्यता होती. काही सेकंद हा ड्रामा केल्यानंतर ती रेल्वेबाहेरील आपले शरीर आत घेते आणि इथेच व्हिडिओचा शेवट होतो.
हा व्हिडिओ आपल्याला दाखवतो की, आताच्या काळात लोक रिल्सच्या किती आहारी गेले आहेत. लोकांना आपल्या जीवाची पर्वा राहिली नाही तर रिल्सला किती व्यूज मिळाले याची त्यांना अधिक काळजी वाटते. चालू रेल्वेत असे धोकादायक प्रकार करणे चुकीचे आहे. रेल्वे नियमांनुसार असे केल्यास तुम्हाला दंड देखील भरावा लागू शकतो.
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हा व्हिडिओ @pincky524 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “अशांना तुरुंगात पाठवायला हवं”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “काकू, थोडी तरी लाज बाळगा, मागे पडल्यास खूप वाईट होईल” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हे देवा, आजकाल काय काय बघावं लागत आहे…”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.