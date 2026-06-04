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बाई गं, ही कसली फॅशन! उंदराच्या कातड्यापासून बनवले अंतर्वस्त्र; महिलाही हौसेने करतायत परिधान

Updated On: Jun 04, 2026 | 12:17 PM IST
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सारांश

Viral Fashion Trend : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. अलीकडे ट्रेंड, फॅशनच्या नावाखाली लोक काय करतील सांगता येत नाही. सध्या ऑस्ट्रेलियातील एका ब्रॅंडने थेट उंदाराच्या कातडीपासून महिलांचे अंतर्वस्त्र तयार केले आहे. पण...

rat skin underwear

बाई गं, ही कसली फॅशन! उंदराच्या कातड्यापासून बनवले अंतर्वस्त्र; महिलाही हौसेने करतायत परिधान (फोटो सौजन्य: एक्स)

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विस्तार

 

सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. अलीकडे ट्रेंड च्या नावाखाली लोक काय करतील सांगता येत नाही. सध्या फॅशनच्या दुनियेत एक धक्कादायक ट्रेंड सुरु आहे. जो पाहून अनेकांचे डोळे विस्फारले आहेत. ऑस्ट्रेलियालतील एका कंपनीने खऱ्या उंदाराच्या कातड्यापासून महिलांचे अंतर्वस्त्र तयार केले आहे. याचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

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काय आहे नेमकं प्रकरण?

ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथली रॅट गिझार्ड ऑडिटिज या ब्रँडने हे अंतर्वस्त्र तयार केले आहे. कंपनीच्या डिझाइनरला गेल्या वर्षी ही आडिया आली होती. यानंतर या ब्रँडने उंदराची कातडी वापरुन महिलांची अंडरवेयर बनवली आहे. याला LingeRat असे नाव देण्यात आले आहे. हे अंतर्वस्त्र गुलाबी लेस, फॅन्स डिझाइन आणि एक छोटासा उंदीर वापरुन तयार करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सहसा लोक उंदारापासून लांब पळतात. परंतु अनेक महिला हौसेने खरेदी करुन परिधान करत आहेत. याची किंमत ऐकून तर तुम्हाला धक्काच बसेल. याच्या एका पीसची किंम १९० डॉलर आहे, म्हणजे तब्बल १३,५०० रुपये आहे. पण स्टॉक झटक्यात संतप आहे.

व्हायरल पोस्ट

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर हा ट्रेंड तुफान व्हायरल होत आहे. काहींनी याला क्यूट म्हटले आहे. तर काहींना हे पाहून उलटी येण्याची वेळ आली आहे. तर काही महिला हे कुठे मिळेल असा प्रश्न करत आहेत. ब्रँडने सांगितले की, नैसर्गिकरित्या मेलेल्या किंवा एथिकल सोर्समधून आणलेल्या उंदरापासून ही तयार केले आहे. हे केवळ एक आर्टपीस म्हणून बनवण्यात आले आहे. रोजच्या वापरासाठी नाही. मात्र पशुप्रेमी, प्राणीतज्ज्ञांनी तीव्र विरोध केला आहे. तर फॅशन क्रिएटर्स याकडे आर्ट पीस म्हणून पाहत आहेत.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral fashion trend underwear made from rat skin goes viral

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Published On: Jun 04, 2026 | 12:17 PM

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