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प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:15 AM IST
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सारांश

Girls Try To Robbed Jewellery Shop : पटणातील एका दुकानात दोन तरुणी मास्क घालून दाखल झाल्या आणि त्यांनी पेपर स्प्रेच्या मदतीने चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य म्हणजे चोरी तर झाली नाही उलटं दुकानदारानेच तरुणींना जन्माची अद्दल घडवली. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज सध्या व्हायरल झालंय.

प्लॅन झाला फ्लाॅप! चेहऱ्यावर मास्क अन् हातात पेपर स्प्रे घेऊन पापाच्या परी गेल्या दुकान लुटायला, मालकाने दुकानातच केलं कैद

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • दागिन्यांच्या दुकानात घडलेल्या एका घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
  • दोन तरुणींनी आखलेला डाव काही क्षणांतच उलटल्याने संपूर्ण प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • प्रसंगावधान राखणाऱ्या दुकानदाराच्या कृतीचे अनेक नेटकऱ्यांकडून कौतुक केले जात आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवगेळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. अलिकडे सोशल मिडियावर चोरीचा एक मजेदार व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्याला पाहून तुम्हाला राग नाही पण हसू अनावर होईल. घडलं असं की, ही चोरी कोणत्या सराईत चोराकडून नाही तर पापाच्या पऱ्या म्हणजेच दोन तरुणींकडून केली जात होती. दुकान लुटण्यासाठी दोघींनी चेहऱ्यावर मास्क लावला होता आणि हातात पेपर स्प्रे घेऊन त्या दुकान लुटण्यासाठी आल्या होत्या. फजिती तेव्हा होते जेव्हा दुकानदार तरुणींपेक्षा जास्त शहाणा निघतो. तो शक्कल लढवून काही सेकंदातच तरुणींना त्यांच्याच जाळ्यात अडकवतो आणि त्यांना जन्माची अद्दल घडवतो. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

बिहारची राजधानी पटणा येथील दीघा परिसरात सदर घटना घडून आली. घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज समोर आले असून यात तरुणींची फजिती स्पष्ट दिसून येते. व्हायरल व्हिडिओनुसार, दोन तरुणी दुकान लुटण्यासाठी मास्क घालून दागिन्यांच्या दुकानात एंट्री घेतात. त्या सुरुवातीला खरेदी करण्यासाठी आल्याचे भासवतात आणि जेव्हा दुकानदार त्यांना दागिने दाखवू लागतो तरुणी त्याच्यावर मिर्ची स्प्रेने हल्ला करतात. त्या दुकानात लूट करण्याचा प्रयत्न करतात खर पण दुकानदार वेळीच चेहऱ्यावरुन स्प्रे साफ करत त्यांना पकडायला धाव घेतो. तो वेगाने धावत तरुणी पळतील याआधीच दरवाजाजवळ जातो आणि त्यांना पळण्यापासून रोखतो.

व्हिडिओत दिसते की, दुकानदार फार शिताफीने तरुणींना त्यांच्याच जाळ्यात अडकवतो. तो दुकानाबाहेर पडून बाहेरुन लाॅक लावतो आणि तरुणींना दुकानाच्या आतमध्येच डांबून ठेवतो. आपली चोरी पकडली गेली आहे हे समजताच तरुणी घाबरतात आणि आपला चेहरा लपवू लागतात. दुकानदार राजेश कुमारचा आवाज ऐकताच आजूबाजूची लोक घटनास्थळी दाखल होतात ज्यानंतर तरुणींना जमावाकडून जोरदार मारहाण केली जाते. माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले असून दोन्ही मुलींची चाैकशी केली जात आहे.

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या घटनेचा व्हिडिओ @Bhoopesh221 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेंट्स करत या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “काय चोर बनणार रे तू”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इतक्या लहान वयात त्यांना अस करण्याची वेळ आलीच कशी?” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “दोघींना बुकलून हाणायला हवं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video two girls attempt jewellery shop robbery plan backfires shopkeeper traps them inside store

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Published On: Jun 14, 2026 | 09:15 AM

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