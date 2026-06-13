निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

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व्हिडिओची खासियत म्हणजे यात तुम्हाला एकाच वेळी आकाशात अनेक इंद्रधनुष्य चमकताना दिसतात. आकाशात इंद्रधनुष्यांचा एक सुंदर मनोरा तयार होतो ज्याचे दृष्य पाहताना सर्वांचेच डोळे विस्फारुन जातात. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत असून लाखो लोकांनी व्हिडिओला लाईक्स देत या दृष्यांवर आपली पसंती नोंदवली आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात इंडोनेशियातील एका समुद्रकिनाऱ्यावर ही अद्भूत घटना घडून आल्याचे दिसते. निळेशार पाणी आणि यावरच खुल्या आकाशात इंद्रधनुष्याचा एक सुंदर मनोरा तयार झाला होता. तुम्ही आजवर रंगांनी भरलेले इंद्रधनुष्य नक्कीच पाहिले असेल पण एकाचवेळी आकाशात असंख्य इंद्रधनुष्य दिसण्याची ही पहिलीच घटना असावी. लोक या घटनेला निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार मानत आहेत पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा कोणता चमत्कार नसून यामागे एक सायंस दडलेलं आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या, जेव्हा सूर्यप्रकाश समुद्राच्या पृष्ठभागावर पडतो आणि वर परावर्तित होतो, तेव्हा पाण्याखाली जणू दुसरा सूर्यच चमकत असल्यासारखे दिसते. वेगवेगळ्या कोनांतून आकाशात परावर्तित झालेला हा प्रकाश एकाच वेळी अनेक इंद्रधनुष्ये तयार करतो, जी एकमेकांना भेदून एका प्रवेशद्वारासारखा आकार तयार करतात.
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व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच शेअर केला जात असून व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये यूजर्सने या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे कदाचित खरे नसेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कृपया मला सांगू नका की हे AI आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ते प्रत्यक्षरीत्या अशक्य आहे. बरं, कदाचित तुमच्या परिसरात ३ किंवा ४ सूर्य असतील तरच ते शक्य होईल. हा निव्वळ बकवास आणि खोटेपणा आहे. लोकांना खोटं सांगू नका!”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.