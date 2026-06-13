Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Indonesia Viral Video Mysterious Multiple Rainbows In Sky Stuns Internet Users Science Behind Amazing Phenomenon

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

Updated On: Jun 13, 2026 | 03:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

Multiple Rainbow Video : एकाच वेळी आकाशात असंख्य इंद्रधनुष्य चमकताना तुम्ही कधी पाहिले आहेत का? इंडोनेशियात घडून आलेले हे सुंदर आणि अद्भूत दृष्य सध्या सोशल मिडियावर चांगलेच व्हायरल होत असून लोक याला दैवी चमत्कार मानत आहेत.

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओने आपल्या अनोख्या आणि मोहक दृश्यांमुळे नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्ये पाहून अनेकांनी त्याच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी त्यामागे तांत्रिक कारणे असू शकतात असे मत व्यक्त केले.
  • या दुर्मिळ नैसर्गिक घटनेमागील वैज्ञानिक कारण जाणून घेतल्यास हे दृश्य आणखी रंजक वाटू शकते.
सोशल मिडियावर कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. अलिकडे इथे इंडोनेशियातील एक सुंदर आणि मंत्रमुग्ध करणारे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे जे पाहून सर्वच हैराण झाले. व्हिडिओतील दृष्य हे इतके अनोखे आणि अजब होते की ते पाहून कुणाला या दृष्यांवर विश्वास बसेनासा झाला. काहींनी याला बनावटी मानलं तर काहींनी एआयद्वारे तयार केलेले दृष्य आहे असं म्हटलं. पण व्हिडिओतील दाव्यानुसार, व्हिडिओत दिसून आलेले हे दृष्य खोटे नसून इंडोनेशियातील एका बोटीवरून ते टिपण्यात आले आहे.

हा तर फिल्मी सीन! घटस्फोटाच्या सुनावणीपूर्वीच कोर्टाबाहेर नवरा-बायकोचं पुनर्मिलन, एकमेकांना मिठी मारली अन्… घटनेचा Video चर्चेत

व्हिडिओची खासियत म्हणजे यात तुम्हाला एकाच वेळी आकाशात अनेक इंद्रधनुष्य चमकताना दिसतात. आकाशात इंद्रधनुष्यांचा एक सुंदर मनोरा तयार होतो ज्याचे दृष्य पाहताना सर्वांचेच डोळे विस्फारुन जातात. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत असून लाखो लोकांनी व्हिडिओला लाईक्स देत या दृष्यांवर आपली पसंती नोंदवली आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात इंडोनेशियातील एका समुद्रकिनाऱ्यावर ही अद्भूत घटना घडून आल्याचे दिसते. निळेशार पाणी आणि यावरच खुल्या आकाशात इंद्रधनुष्याचा एक सुंदर मनोरा तयार झाला होता. तुम्ही आजवर रंगांनी भरलेले इंद्रधनुष्य नक्कीच पाहिले असेल पण एकाचवेळी आकाशात असंख्य इंद्रधनुष्य दिसण्याची ही पहिलीच घटना असावी. लोक या घटनेला निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार मानत आहेत पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा कोणता चमत्कार नसून यामागे एक सायंस दडलेलं आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या, जेव्हा सूर्यप्रकाश समुद्राच्या पृष्ठभागावर पडतो आणि वर परावर्तित होतो, तेव्हा पाण्याखाली जणू दुसरा सूर्यच चमकत असल्यासारखे दिसते. वेगवेगळ्या कोनांतून आकाशात परावर्तित झालेला हा प्रकाश एकाच वेळी अनेक इंद्रधनुष्ये तयार करतो, जी एकमेकांना भेदून एका प्रवेशद्वारासारखा आकार तयार करतात.

 

View this post on Instagram

 

श्वानाला पाहून पळाला अन् अपघाताला बळी पडला, घटना सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद; Video Viral

व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच शेअर केला जात असून व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये यूजर्सने या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “हे कदाचित खरे नसेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कृपया मला सांगू नका की हे AI आहे” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ते प्रत्यक्षरीत्या अशक्य आहे. बरं, कदाचित तुमच्या परिसरात ३ किंवा ४ सूर्य असतील तरच ते शक्य होईल. हा निव्वळ बकवास आणि खोटेपणा आहे. लोकांना खोटं सांगू नका!”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Indonesia viral video mysterious multiple rainbows in sky stuns internet users science behind amazing phenomenon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

श्वानाला पाहून पळाला अन् अपघाताला बळी पडला, घटना सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद; Video Viral
1

श्वानाला पाहून पळाला अन् अपघाताला बळी पडला, घटना सीसीटिव्ही कॅमेरात कैद; Video Viral

हा तर फिल्मी सीन! घटस्फोटाच्या सुनावणीपूर्वीच कोर्टाबाहेर नवरा-बायकोचं पुनर्मिलन, एकमेकांना मिठी मारली अन्… घटनेचा Video चर्चेत
2

हा तर फिल्मी सीन! घटस्फोटाच्या सुनावणीपूर्वीच कोर्टाबाहेर नवरा-बायकोचं पुनर्मिलन, एकमेकांना मिठी मारली अन्… घटनेचा Video चर्चेत

BJP मध्ये सामील व्हायला गेला TMC नेता, हिरवा गुलाल लावतंच नेत्याची करण्यात आली हकालपट्टी; Video Viral
3

BJP मध्ये सामील व्हायला गेला TMC नेता, हिरवा गुलाल लावतंच नेत्याची करण्यात आली हकालपट्टी; Video Viral

ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्
4

ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

निसर्गाचा अद्बभूत चमत्कार! खाली पाणी अन् एकाच वेळी आकाशात चमकताना दिसले अनेक इंद्रधनुष्य, पाहून यूजर्स थक्क; Video Viral

Jun 13, 2026 | 03:32 PM
Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Suraj Chavan : बिग बॉस विजेता सुरज चव्हाण आता बाबा होणार! डोहाळे पुरवा… सुरजच्या पत्नीचे पार पडले डोहाळे जेवण

Jun 13, 2026 | 03:28 PM
जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

Jun 13, 2026 | 03:25 PM
शुभमंगल सावधान! Akash Deep ची ‘नवी इनिंग’; ‘या’ तारखेला अडकणार विवाहबंधनात

शुभमंगल सावधान! Akash Deep ची ‘नवी इनिंग’; ‘या’ तारखेला अडकणार विवाहबंधनात

Jun 13, 2026 | 03:22 PM
ADB Japan Scholarship 2026: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! विदेशात शिक्षणासाठी मिळणार लाखोंची शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या सविस्तर

ADB Japan Scholarship 2026: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! विदेशात शिक्षणासाठी मिळणार लाखोंची शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या सविस्तर

Jun 13, 2026 | 03:21 PM
Hair Care Tips: केस गळण्याआधी दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, टक्कल पडू नये म्हणून जीवनशैलीत फॉलो करा निरोगी सवयी

Hair Care Tips: केस गळण्याआधी दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, टक्कल पडू नये म्हणून जीवनशैलीत फॉलो करा निरोगी सवयी

Jun 13, 2026 | 03:20 PM
याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला

याड लागलं… लंडनपासून सौदी अरेबियापर्यंत, भारताच्या आंब्यांचं जगाला वेड; तोतापुरी, लंगडा, दशहरी यांचा बोलबाला

Jun 13, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा